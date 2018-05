Das neue Gemeindehaus ist ein moderner Bau. Viel Glas, umrahmt von Holz, fügt sich harmonisch in das historische Ensemble ein und soll zum Verweilen einladen. (Jonas Kako)

Bassum. Nicht nur zur Hochzeit des Jahres von Meghan Markle und Prinz Harry strahlte die Sonne. Sie machte einen Tag später am Sonntag auch die Einweihung des Bassumer Gemeindehauses zu einem strahlenden Ereignis unter leuchtend blauen Himmel. Gefeiert wurde die Einweihung mit einem Gottesdienst und einem prominenten Redner: Landesbischof Ralf Meister war zu Gast. „Mutig, mutig, habe ich gedacht, als ich von dem Projekt gehört habe, wie lang muss da der Atem sein für ein so großes Projekt?", sagte er in seiner Ansprache. Aber in Bassum sei es tatsächlich gelungen den Bau in 15 Monaten abzuschließen.

Ralf Meister wagte einen Blick zurück: Früher habe es die Kirche und das Pfarrhaus gegeben, die Entstehung von Gemeindehäusern sei noch gar nicht so lange her. Vor 20 Jahren seien die Bedürfnisse in der Gemeinde gewachsen und um ihnen Rechnung zu tragen, entstanden evangelische Vereinsheime, die später in Gemeindehäuser umbenannt wurden. „Und als der Pfingsttag gekommen sei, waren sie alle beieinander an einem Ort“, zitierte Meister aus der Bibel und erinnerte daran, dass das Pfingstfest auch in anderen Glaubensgemeinschaften gefeiert wird. „Wie geht es weiter mit dem Glauben? Finden wir einen Ort, um aktiv den Glauben zu leben?“, waren seine weiteren Fragen.

Heute sei Kirche ein weit- und weltläufiger Ort. Niemand müsse Eintritt zahlen, sei unerwünscht oder fremd und finde kein Obdach, vielmehr stehe sie allen offen. An diesem Vormittag auch einem Besucher aus der nah gelegenen Klinik, der sich direkt neben Superintendent Michael Schröder in die erste Reihe setzte und andächtig der Musik lauschte, den Orgelklängen und den feierlichen Liedern des Gospelchors unter Leitung von Kantorin Réka-Zsuzsánna Fülöp.

Nach dem Gottesdienst hatte der Landesbischof noch eine Aufgabe: Er verabschiedete persönlich die Gäste an der südlichen Kirchentür, die von dort direkt in den Innenhof zum Neubau gelangten. Dessen Konstruktion ließ viele staunen, viel Glas, umrahmt mit Holz fügte sich harmonisch in das historische Ensemble und lud zum Verweilen ein. So verwunderte es nicht, dass man die Rednerliste mit den Architekten Werner Kreitel-Haberhauffe und Markus Kreis eröffnete, nachdem Torsten Runge im Namen des Kirchenvorstandes die etwa 100 Gäste begrüßt hatte. Er sprach auch seinen besonderen Dank an den Kirchenvorstandsvorsitzenden Knut Laemmerhirt aus, der fast jeden Tag auf der Baustelle nach dem Rechten gesehen habe.

Da es sich beim alten Gemeindehaus um ein denkmalgeschütztes Gebäude handele, habe man vor besonderen Herausforderungen gestanden, betonte Kreitel-Haberhauffe und wurde von Markus Kreis, der seinen Sohn Jonas vertrat, ergänzt: „Es ist das erste Mal gewesen, dass er bei einem Bau archäologische Anweisungen zu befolgen hatte“, so Kreis. Aber dann habe man sich mit Vorsicht ans Werk gemacht und tatsächlich Gebeine entdeckt, die dann sorgfältig geborgen werden mussten, was den Beginn der Bauarbeiten um fünf Wochen verzögert hatte. „Alle sind jetzt auf dem Bassumer Friedhof beigesetzt“, konnte Kreis die Anwesenden beruhigen und richtete einen besonderen Dank an die Handwerker. Zum Schluss überreichte er noch einen chinesischen Gong, um sowohl Hirten als auch Schafe zur Predigt zu rufen.

Viel Lob für das gelungene Ensemble gab es auch von Bürgermeister Christian Porsch: „Die Freude, die der Gospelchor eben vermittelt hat mit seinem Text, ist angekommen“. Das neue Gemeindehaus biete die Möglichkeit, sich für die Zukunft aufzustellen, hier könne jeder seinen Lieblingsplatz finden, ob zum Spieleabend oder zu anderen Aktivitäten des regen Gemeindelebens. Außerdem sei es natürlich auch für die Stadt ein Gewinn.

Superintendent Jörn-Michael Schröder lobte die Architektur als eine perfekte Ergänzung zu den historischen Gebäuden. Und er hatte einen gelungenen Witz im Gepäck, der Uli Hoeneß im Himmel einen Bungalow zuweist, der trotz der Bayern-Beflaggung damit nicht zufrieden ist, weil über ihm ein prächtiges Gebäude in den Farben Grün und Weiß zu sehen ist. „Warum hat der Lemke so ein Haus, das viel größer ist?“, habe Hoeneß gefragt und von Gott die Antwort bekommen: „Das gehört nicht Lemke, das ist meins.“

Dann schilderte Knut Laemmerhirt den Bauverlauf und vergaß auch nicht die Finanzen, die dank guter Beratung auch aus Mitteln der EU bestehen. „Allen Unkenrufen zum Trotz steht es nun hier“, freute sich der Vorstandsvorsitzende. Und es gab noch ein Geschenk, ein Gemälde, das der Bassumer Maler Willi A. Weiss von der Stiftskirche gemalt hatte und das sein Besitzer Hermann Tallau nun der Gemeinde spendete, in der er 1951 konfirmiert wurde.