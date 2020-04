Antreten zum Foto: Michael Jürgen (von links), Jürgen Nürnberg, Gründerin Luzia Bavendiek, Geschäftsführer Volker Bavendiek, Susanne Niederheide, Stefan Koopmann, Aaron Beck und Geschäftsführer Andree Logemann. (FR)

Syke-Heiligenfelde. Nun ist es also ein halbes Jahrhundert, das die Firma Bavendiek hinter sich hat. Im April 1970 gründete Bernhard Bavendiek zusammen mit seiner Frau Luzia eine Kfz-Werkstatt als Teil einer Tankstelle an der Hannoverschen Straße 54 in Heiligenfelde. Nur acht Jahre später wurde die Tankstelle überflüssig und stillgelegt. Bernhard Bavendiek hatte 1954 seine Lehre zum Kraftfahrzeugmechaniker begonnen, 1967 legt er in Schleswig-Holstein seine Meisterprüfung ab, zwei Jahre später folgte besagter Schritt in die Selbstständigkeit.

Die Werkstatt für alle Autotypen wurde immer beliebter und daher mussten mehr Mitarbeiter rein. Bereits ein Jahr später wurde hier der erste Lehrling ausgebildet und 1979 die Werkstatt mit Büro ausgebaut. 1980 kam Jürgen Nürnberg dazu. Die freie Werkstatt wurde 1996 vom Vater Bernhard an Sohn Martin – der zwar in der Ferne Kfz-Mechaniker gelernt, aber mit Meisterbrief zurückgekehrt war – als zweitem Geschäftsführer übergeben; 2004 ganz. Nach dessen Tod dann 2014 zunächst an den Bruder Volker, der ebenfalls hier seine Mechaniker-Ausbildung gemacht hatte und danach noch seinen Ingenieur in Maschinenbau.

Dazu als Geschäftsführer kam Andree Logemann im Jahre 2017, nachdem er in späten Jahren als Mittvierziger noch seine Meisterprüfung abgelegt hatte. Der Automechaniker und gebürtige Jardinghauser Logemann machte nach Realschule und Lehre im Jahr 1992 hier seinen Gesellenbrief und blieb ebenfalls bei Bavendiek. „Das ist halt schon ein bisschen wie Familie hier“, meint er schmunzelnd.

Heute arbeiten neben Kraftfahrzeugmeister und Geschäftsführer Logemann noch die Kraftfahrzeugmechaniker Michael Jürgen und Jürgen Nürnberg – der seit gut 40 Jahren dem Betrieb die Treue hält –, die Kfz-Mechatroniker Aaron Beck und Stefan Koopmann sowie im Büro Susanne Niederheide. Koopmann ist gerade dabei, seinen Meisterbrief zu machen. Niederheide hat erst kurz vor der Corona-Pandemie hier angefangen, zuvor hatte 50 Jahre lang Luzia Bavendiek das Büro geführt: „Das Aufhören war einerseits leicht, endlich mal mehr Zeit für mich – aber auch seltsam – und so bin ich nicht wirklich ganz weg, sie können mich alle immer gern fragen“, versichert die aktive 79-Jährige lächelnd. Immerhin kenne sie ja unendlich viele Kunden, da stehe sie Logemann gern mit Rat und Tat zur Seite. So wurde sie hinzugezogen bei einigen Investitionen im vergangenen Jahr, bei einer Bremsanlage und einer neuen Bühne.

Natürlich sind die Corona-Schutzvorschriften auch bei der Firma Bavendiek in Heiligenfelde angekommen. „Wir arbeiten seit März ganz normal weiter, aber wir haben die Pausenzeiten geändert, dass wir nicht alle Mann zusammen Pause haben“, erklärt Andree Logemann, einer der beiden Geschäftsführer. „Wir haben die Pausen versetzt, das heißt, dass nur noch zwei Leute zusammen Pause machen, die sonstigen Arbeitszeiten sind wie gehabt.“

Er erklärt, dass kaum Kunden mit Mundschutz und Handschuhen kommen. Nur mal ganz vereinzelt. „Wir haben einen Spuckschutz im Kundenraum am Tresen aufgebaut und halten Abstand zu den Kunden – und die sollen auch nicht mehr die Werkstatt betreten.“ Außerdem wurden Schutzbezüge für Lenkräder beschafft und Desinfektionsmittel stehen im Büro. „Man unterhält sich viel über Corona, die Unsicherheit ist da, wie es weitergehen soll – aber Kurzarbeit kommt für uns momentan nicht in Frage.“