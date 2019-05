Sie laden ein in die "Kaffeemühle": Barbara Hache (von links), Susanne Till, Steffi Haackel und Sabine Krzikalla sorgen nicht nur für Kaffee und Kuchen, sondern auch für Unterhaltung. (Michael Braunschädel)

Martfeld. Wer wollte sich dem Charme eines historischen Gebäudes wie dem der Martfelder Mühle von 1871 entziehen, insbesondere wenn in diesem angenehmen Ambiente in der neu eröffneten „Fehsenfeldschen Kaffeemühle“ ein Wohlfühlsonntag in Aussicht steht? Die Initiatorinnen Susanne Till, Sabine Krzikalla, Barbara Hache und Steffi Haack, unterstützt vom Heimat-und Verschönerungsverein (HVV), hatten am letzten April-Sonntag ihr Anliegen erstmals in die Tat umgesetzt. Einerseits geht es dem Quartett darum, einen Ort zu schaffen, an dem entspannt geklönt werden kann; auch ein Erfahrungs- und Informationsaustausch sowie Unterhaltung in schöner Atmosphäre sollen stattfinden können. Andererseits möchten sie dazu beitragen, die Attraktivität ihres Heimatortes zu steigern. Dieses Anliegen passt sehr gut zu den Vorstellungen des Vereins, der in der Mühle seit mehr als 40 Jahren kulturelle Veranstaltungen, Begegnungen und Ausstellungen organisiert.

Das neue Angebot der „Kaffeemühle“ soll in der wärmeren Jahreszeit an jedem letzten Sonntag im Monat bis Oktober von 14.30 bis 17.30 Uhr bereitstehen. Der Ehrenvorsitzende des HVV, Wilfried Nordbruch, freute sich offensichtlich über die erstmalig stattfindende Aktion und erklärte freundlich, dass er ja eigentlich nichts mehr zu sagen habe, aber doch gerne mit Rat und Tat zur Seite stehe. Zum Beispiel müsse auch bei dem Kuchenbüfett der rechtliche Rahmen für Lebensmittel eingehalten werden.

Hier war die vorhandene Auswahl am „Premieren-Sonntag“ vielfältig und das solle auch in Zukunft so bleiben, bekräftigte Haack. Es bestehe die Möglichkeit, sich auch in Urlaubszeiten gegenseitig beim Backen zu helfen oder zu unterstützen. Deutlich zeigten sich das private Engagement, durch das die „Kaffeemühle“ realisiert worden ist, und die wohlwollende Aufmerksamkeit gegenüber den zahlreich eingetroffenen Gästen. Diese konnten sogar frisch gebackenen Butterkuchen in der speziellen Form einer Windmühle auswählen. Die Backform, ein schmiedehandwerkliches Unikat, wurde dafür zuvor – passend zum Gebäude – von Tills Ehemann hergestellt. Leute, die einen veganen Lebens- und Ernährungsstil bevorzugen, hatten die Wahl zwischen Haches Dinkel-Möhren- und Weizen-Haselnuss-Kuchen. Zudem hieß es, könnten Interessierte jederzeit Auskünfte über die verwendeten Zutaten für jedes der Rezepte erhalten.

Bei so viel Enthusiasmus stellt sich die Frage, wie die Idee entstanden ist, einen Ort der Begegnung dieser Art einzurichten. Das war „am 29. Januar“, wie sich Till genau erinnert, während eines privaten Kaffeekränzchens. Die anwesenden Damen, die sich aus dem Projektchor der Kirchengemeinde Martfeld kennen, empfanden das zusätzliche Miteinander als äußerst positiv. So konnten sie sich einmal gemütlich außerhalb der knappen Gesprächszeiten neben der Chorprobe austauschen. Infolgedessen seien viele Ideen darüber, wie ein öffentlich zugänglicher Treffpunkt zum Klönen für alle organisiert werden könnte, wie von selbst unter den Frauen „nur so hervorgesprudelt“, berichtet Krzikalla. Die Begeisterung sei von Anfang an bei allen Beteiligten zu spüren gewesen, bestätigen beide.

Schon bald danach wurde ein gangbares Konzept erstellt. Neben der Möglichkeit zum Klönen für ortsansässige sowie auswärtige Gäste bei Kaffee und Kuchen gehören auch regelmäßig kurzweilige Führungen in der Mühle dazu. Sie können je nach Bedarf bis zu zweimal an den jeweiligen Sonntagen ab circa 16 Uhr angeboten werden. Zudem soll der Nachmittag mit einem kleinen abwechslungsreichen Beiprogramm unterschiedlicher kultureller oder alltagpraktischer Beiträge abgerundet werden, das jeweils im Vorfeld geplant wird.

So sorgte der frühere Chorleiter der Kirchengemeinde Thomas Denker, der auch langjähriges HVV-Mitglied ist, am „Premieren-Sonntag“ mit seinem Akkordeon für eine heitere musikalische Untermalung. Bei Klezmer und französischem Musette-Walzer ließen sich so Kaffee und Kuchen genießen. Für lockere Gespräche blieb ausreichend Zeit. Auf den Punkt gebracht, lobte ein Martfelder: „Eine tolle Art, alle mal zusammenzubringen!“ Offensichtlich wurden aber nicht nur Ortsansässige und Schwarmer gesichtet – ganz im Sinne der Organisatorinnen.

„Das erste Mal“ sei jetzt schon ein wenig aufregend, denn selbstverständlich sollte alles gut laufen, wie Till durchblicken ließ. Entsprechend konnte sie nicht umhin, ihrer Freude über das Gelingen Ausdruck zu verleihen. Spontan stimmte sie das Lied „Wenn alle Brünnlein fließen“ an und fügte eigens gedichtete Verse als Willkommensgruß hinzu: „Hereinspaziert, willkommen seid ihr hier.“

Der nächste Termin für die „Kaffeemühle“ ist auf Sonntag, 26. Mai, festgelegt worden. Dann wird ein Imker über sein Hobby Bienenzucht und die aktuell auftretenden Probleme berichten. Der kostenfreie Eintritt inklusive Kaffee und Kuchen ist wiederum gesichert. Und Spenden bleiben weiterhin erlaubt.