Alles Gemüse fliegt hoch: Patric Heizmann ist Fitnesstrainer, Entertainer und Autor mehrerer Bücher zum Thema Ernährung. (Health Media 21)

Syke. „Das Leben ist zu kurz, um das Glücklichsein auf irgendwann zu verschieben“, steht in der Einleitung des neuen Herbst- und Winterprogramms des Landfrauenvereins Syke. Und eben jenes hält auch Vorschläge bereit, die zum Glücklichsein beitragen könnten. So beginnt das Programm gleich mit einem großen Jubiläum. Anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens haben sich die Landfrauen etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Unter dem Titel „Essen erlaubt – Comedy mit Nährwert“ gastiert Patric Heizmann am Donnerstag, 18. Oktober, im Syker Theater. Versprochen wird eine lustige Gesundheitsshow mit großem Unterhaltungswert. Einlass ist um 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr. Heizmann ist Autor, Radiokolumnist und Fitness- sowie Ernährungsprofi und wird von den Medien bereits als „Hirschhausen der Diäten“ gefeiert. In seinem Programm vereint er Comedy-Elemente und Tipps zum Abnehmen. Weitere Infos gibt es bei Heike Röpke unter 0 42 42 / 6 06 25. Dort sind auch Anmeldungen möglich.

An den Montagen, 22. und 29. Oktober, ist dann Kreativität gefragt. In einem Workshop mit Gundula Gudde und Kris Pepperkorn können die Teilnehmerinnen goldene Leuchtkugeln aus Beton herstellen auf dem Hof Büntemeyer-Lehmkuhl, Henstedter Str. 52. Der Workshop beginnt um 19.30 Uhr. Anmeldungen nimmt und Infos gibt Carmen Schumacher unter 0 42 42 / 16 05 00 oder per E-Mail an schumi.okel@gmx.de. Auch für ein weiteres Angebot am 9. Februar von 10 bis 13 Uhr im Steinkamp 18 in Syke kann man sich dort anmelden, nämlich zum reparieren, verändern und umgestalten der Lieblingskette unter Anleitung der Goldschmiedin Margret Grewening. Perlen, Schnur, Verschlüsse und andere Extras können vor Ort zugekauft werden. Am 28. November kommt dann der Elternabend der besonderen Art. Unter dem Titel „Elternkabarett – Anleitung zur Unzufriedenheit für Eltern“ tritt Matthias Bartscher ab 19 Uhr im Kreismuseum auf. Nach dem Motto „Kabarett ist verarbeitete Wut“ erklärt der Diplom-Pädagoge Eltern, wie sie in der Erziehung gründlich alles falsch machen können und hält das für sinnvoller als ihnen gut gemeinte Ratschläge zu geben. Wie bei allen Veranstaltungen wird um rechtzeitige Anmeldung (bis zum 19. November) bei der Volkshochschule (VHS) unter der Telefonnummer 0 42 42 / 9 76 44 44 gebeten.

Weihnachtsmärkte und Karaoke

Wer sich weihnachtlich einstimmen möchte, hat dazu die beste Gelegenheit auf den maritimen Weihnachtsmärkten in Lübeck und Kiel am 30. November und 1. Dezember. Nach Anreise in Lübeck wird im Traditionshaus Niederegger gefrühstückt, dann folgt ein Rundgang durch die Altstadt, der auf dem traditionsreichen Weihnachtsmarkt endet. Dann geht es zum weihnachtlichen Zauber auf Gut Pronstorf und zum Schluss wird in einem Hotel am Plöner See übernachtet. Nach dem Besuch des Weihnachtsmarktes in Kiel geht es zum gemütlichen Weihnachtsmarkt auf Gut Stockseehof. Anmeldungen nimmt die Firma Pussack unter 0 42 40 / 93 13 17 entgegen. Infos gibt Birgit Thalmann unter 0 42 42 / 21 56.

Endlich können sich auch Sänger aus Syke und Umgebung am Rudel- oder Herdensingen beteiligen. Am 7. Dezember ab 19.30 Uhr findet in der Stadtbibliothek das erste gemeinsame Gruppen-Karaoke-Ereignis statt. Gemeinsam mit professionellen Musikern können die Sänger quasi alles singen, was sie möchten: Schlager, Chart-Hits, Evergreens, Volkslieder, Kult-Songs. Natürlich wird auch das Thema Weihnachten das Repertoire bestimmen. Die Teilnehmer müssen sich bis zum 27. November bei der VHS unter der Telefonnummer 0 42 42 / 9 76 44 44 anmelden.

Im neuen Jahr geht es dann weiter mit einem Vortrag von Annelie Keil. Die renommierte Gesundheitswissenschaftlerin gibt Angehörigen Antworten, die unter enormen Belastungen durch pflegebedürftige Angehörige stehen. Unter dem Titel „Wenn das Leben um Hilfe ruft“ spricht Keil am 31. Januar um 19 Uhr im Syker Rathhaus. Um Anmeldung wird bis zum 22. Januar gebeten unter der VHS-Telefonnummer 0 42 42 / 9 76 44 44. Neben der Fahrt zu den maritimen Weihnachtsmärkten bieten die Landfrauen auch noch eine Wellness-Beauty-Fahrt an. Von Sonntag bis Mittwoch, 17. bis 20. Februar, können sich die Teilnehmerinnen im Revita Hotel in Bad Lauterberg verwöhnen lassen. Ihren Tag individuell gestalten im Beauty-Bereich, im Wellness-Ressort, in der Natur oder bei Sportangeboten.

Das komplette Programm finden Interessierte auch noch auf der Homepage www.landfrauen-syke.de.