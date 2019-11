Anja Cavazos und Maren Rüsch vom Klima-Aktions-Bündnis moderierten den Diskussionsabend in Bramstedt. (Vasil Dinev)

Bassum-Bramstedt. Die erste Klima-Werkstatt war erkennbar nachhaltig auf die Zukunft ausgerichtet. Die zahlreichen Teilnehmer, die sich dafür am Freitagabend in Bramstedt getroffen haben, sind zugleich die Initiatoren des Klima-Aktions-Bündnisses Bassum - Syke - Twistringen. Infolge des Klimawandels besorgte Menschen verfolgen hier das Ziel, eine ökologisch orientierte Gegenwart zu beschleunigen.

In der aktuellen Anfangsphase haben sich inzwischen regionale Arbeitsgruppen unter dem Motto „Global denken, lokal handeln“ gebildet. Damit ist für die Initiative auch die Idee grundlegend: Klimawandel bedeutet zugleich Kulturwandel. Folglich geht das Anliegen über die derzeitige wirtschaftliche Definition hinaus, in der sich Nachhaltigkeit an gegenwärtigen Bedürfnissen ausrichtet. Eine Neuorientierung des Individuums wird so zur Prämisse. Die Initialzündung sei vom Vortrag Henning Austmanns Ende August im Syker Theater ausgegangen, erklärte Energie- und Umwelttechnikerin Anja Cavazos.

An diesem Abend begrüßte sie zusammen mit Maren Rüsch, die bereits in der Initiative Energie aus Bürgerhand engagiert ist, die Anwesenden. Gleich zu Beginn zitierten sie die handlungsrelevanten Prinzipien; an erster Stelle: „Wir machen keine Vorwürfe“. Des Weiteren müsse konstruktiv und ohne Umschweife nach vorne geschaut werden. Es gelte, Veränderungen in der Gesellschaft anzustoßen. Dabei sei es hilfreich, nicht allein emotional zu agieren, sondern zudem rational.

Weiterhin stellten die AGs ihre Themen, Projekte und Aktionen vor. Dazu gehören in Bassum etwa der Schwerpunkt Beschaffung und Renaturierung inklusive einer Bürgerbeteiligung oder auch die Einflussnahme auf städtische Verordnungen. Für die Gestaltung eines Insektenparks in der Lindenstadt seien schon bis zu 4000 Quadratmeter zugesichert worden. In ländlicher Lage stellen Verkehr und Mobilität ein weitreichendes regionales Problem dar. Eine zeitlich angemessene Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln wurde thematisiert. Die Strecke von Harpstedt nach Bramstedt diente als Negativ-Beispiel. Als wegweisend, im wahrsten Sinne des Wortes, wurde der Ausbau des Radwegenetzes favorisiert. Überdies steht die Optimierung des Regional- und Bürgerverkehrs bei den Sykern an sowie das Angebot der Bürgerbusse, die Option des Carsharing und eine Mitfahr-App. Die Themen Wirtschaft, Bauen und Wohnen, dazu „Grüne Stadt“, und Konsum sind allgegenwärtig und bewegen die Akteure zum Handeln.

Kriterienkatalog notwendig

Revue passieren ließen Cavazos und Rüsch die Baumpflanz-Aktionswoche Anfang November. Außerdem stießen sie eine Diskussion über Regeln und Verhaltensweisen an. In diesem Kontext stellten sie die Fragen: Wer veröffentlicht unter dem Namen des Klima-Aktions-Bündnisses? Wer entscheidet? Wer ist legitimiert? Sie formulierten die Idee eines Kriterienkatalogs für Aktionen und Standpunkte. Eingewandt wurde, es müsse sich erst noch alles entwickeln, es solle nicht zu viel vorstrukturiert werden. Ein wichtiges Leitmotiv sei Gewaltfreiheit, so die Sprecherinnen, eine Reflexion und Abgrenzung im Hinblick auf zivilen Ungehorsam könne notwendig werden. Das Bündnis diene vorerst ausschließlich als Informationsquelle, auf jeden Fall erfordere Solidarität Rücksprache, lautete ihr Statement.

Auch in den anschließenden Tischgesprächen spiegelte sich persönliches Engagement: Für Inga-Brita Thiele steht fest: „Der Druck auf die Politik muss von der Basis ausgehen.“ Erich Paul sagt konkret: „Ökonomie ist ein Teil der Ökologie! Sonst entziehen wir uns der Lebensgrundlage.“ Jens Diedrich bedauert das fehlende Basiswissen der Verbraucher. Außerdem glaubt Kirsten Janssen-Frauen „durch Globalisierung werden die Menschen abgelenkt, verlieren den Blick auf ihr nahes Umfeld.“

Einigkeit herrschte offenbar darüber, dass „Schnelligkeit und unverzügliche Reaktionen auf den Klimawandel“ angesagt sind.