Bis zum 27. März können Interessierte durch den Rathausflur spazieren und schauen, wie sich der Brokser Heiratsmarkt in seinen 375 Jahren verändert hat. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Drehorgelklänge dank Ernst Sievers aus Otterstedt und eine Traube bunter Luftballons im Foyer des Vilser Rathauses stimmten am Sonntag auf die „Zeitreise“ rund um den Brokser Heiratsmarkt ein. Fehlte nur noch der Duft nach Kuchen und Süßigkeiten, wie sie die Asendorfer Familie Landwehr ab 1888 auf dem Bartholomäus-Markt angeboten hatte. In den 375 Jahren, die der Heiratsmarkt ausgerichtet wird, hat sich einiges verändert. Menschen kamen damals schon, aber aus anderen Gründen. Die Zeugnisse aus früheren Jahren werden nun im Jubiläumsjahr des Heiratsmarktes im Rathaus unter dem Titel „Zeitreise“ ausgestellt.

Vor Jahrzehnten bestaunten die Menschen Bärennummern, Affentheater, den größten Mann der Welt. Die 2,39 Meter des langen Josephs stellten sich als Schwindel heraus – er war „nur" 2,12 Meter groß. All das und so Manches mehr fand Marktausschussvorsitzender und Heimatforscher Hermann Hamann im Lauf vieler Jahre heraus. Aber seit wann existiert der Markt eigentlich und wer gab ihm den Namen Brokser Heiratsmarkt? Die Fragen versuchte Hamann mit Wilfried Müller vom Vilser Verschönerungsverein (VVV) an seiner Seite zu lösen. Die beiden begaben sich auf akribische Suche.

Eine der Bildtafeln auf dieser „Zeitreise“ im Flur des Vilser Rathauses mit der Verfügung Herzog Friedrichs IV. von Braunschweig-Lüneburg dokumentiert: 1645 wurde der Markt von Vilsen nach Bruchhausen verlegt. „Wahrscheinlich gab es ihn schon im 13. Jahrhundert oder noch eher, aber wir berufen uns jetzt auf das erste gefundene schriftliche Dokument. Damit feiern wir 2020 das 375. Jahr des Bestehens“, sagt Hamann, der vermutet: „Vielleicht lag es an der Zerstörung Vilsens durch die Dänen, dass der Markt umzog.“

Von 30 auf 50 Meter

Fest steht, Otto Heine vom Hoyer Wochenblatt kreierte 1889 den Namen Brokser Heiratsmarkt. Hier trafen sich zum Vergnügen Jung und Alt, und zum „Anbandeln“ gab es sicherlich zwanglose Gelegenheiten. Equilibristen nannten sich im 19. Jahrhundert die Schausteller Stummer. Wohl das älteste Foto zeigt Jahre später die Schiffschaukel der Familie. Zirkus Busch, Althoff, Hagenbeck und andere große Zirkusunternehmen präsentierten sich einstmals. Schlüters Boxbude, „Hau den Lukas“ und Kasperletheater lockten. Doch auch Viehhändler und Pferdekäufer und -verkäufer fanden, was sie suchten. 1000 Pferde waren 1930 im Angebot, zeigt die Bildershow, die Hamann zusammengestellt hatte.

Zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft im Jahr 1933 sorgte der rege Handel mit Bananen auf dem Markt für Verärgerung an höherer Stelle. „Die fremdländischen Naschfrüchte sind nicht mit der Volkswohlfahrt vereinbar“, hieß es dazumal. Fortschrittlich galten 1939 die in staubfreier Zellophanverpackung angebotenen Süßigkeiten. Eine Lärmschutzregelung war 1962 im Gespräch, und 1966 stieg erstmals das jährliche Feuerwerk in den Himmel. War das Riesenrad 1974 noch 30 Meter hoch, betrug die Höhe 1998 schon 50 Meter.

Natürlich ist aufgelistet, wer alles als Heiratsvermittler seit 1984 zu Gast war: Gerhard Schröder, Henning Scherf, Siegmar Gabriel nahmen neben anderen die Einladung an. Es flogen Eier gegen einen Minister wegen der Gebietsreform 1977 und jemand errechnete, dass die Kette der Besucher, umgesetzt in Würstchen, bis Bremen gereicht hätte.



Auf den Rathausfluren kann bis zum 27. März auf „Zeitreise“ gegangen werden. Ab 19. April zieht die Ausstellung ins Gaswerk um und findet ihren Abschluss auf dem 375. Brokser Heiratsmarkt vom 21. bis 25. August.