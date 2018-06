Von Anfang an dabei: Leiterin Sabine Kanitz (links) sorgt seit zwei Dekaden für die richtigen Töne im Chor. (Jonas Kako)

Syke. Seit nunmehr 20 Jahren bringen sie ihre Zuhörer bei ihren Auftritten zum Mitschwingen: die Mitglieder von Cho(h)rwurm. Dabei gelingt dem Chor immer wieder - passend zu seinem Namen - der eine oder andere Ohrwurm. Das soll beim Jubiläumskonzert am Freitag, 8. Juni, ab 20 Uhr im Konzertsaal der Kreissparkasse Syke nicht anders werden.

Unter dem Titel „Greatest Hits“ präsentiert das gut 30-köpfige Gesangsensemble unter der Leitung von Sabine Kanitz einen Querschnitt aus seinem Repertoire. Der Bogen wird sich spannen von Opernchören über Evergreens wie „Mein kleiner grüner Kaktus“ bis hin zu „Phantom of the Opera“. Nach zwei Jahrzehnten zeugt das Repertoire des Chores von einer großen Vielfalt. Die Programme reichen von Bach bis zu den Beatles und von Mozart bis Michael Jackson. Der Chor gibt durchschnittlich zwei Konzerte pro Jahr. Für diesen besonderen Auftritt hat der Chor mit den Proben schon nach den vergangenen Sommerferien begonnen. Und kurz vor dem großen Auftritt wurde noch einmal ein Zahn zugelegt mit einer Extra-Probe am vergangenen Montag.

Da geht es ans Eingemachte, an besondere Passagen der einzelnen Lieder. Wobei das Aufwärmen und Lockern wie immer den Anfang des Abends macht, gefolgt von Stimmübungen. Von ganz tief unten nach oben in den Kopf, lautet die Anleitung – und die Aufforderung der Musikpädagogin und Chorleiterin der ersten Stunde Sabine Kanitz: „Fühlt mal, ob ihr diesen Umschwung spüren könnt, dann ist es möglich diesen Klang sofort zu haben, vor allem beim Tenor.“

Bei den Übungen werden die Stimmen hörbar kräftiger und das Mitschwingen zu „Schuppi duppi duaaa“ hilft sicherlich dabei. Gesteigert vom Kanon „Lachend kommt der Sommer“. Und dann geht es zu den Spezialpassagen wie „Ja mit Liebe“ im „Matador’s chorus“. Anspruchsvoll und voll konzentriert müssen die jeweiligen Stimmen bei den vielen verschiedenen Versatzstücken singen. Immer mal wieder von der temperamentvollen Kanitz auf Schwierigkeiten hingewiesen wie bei der Melodie „In mir klingt ein Lied“: „Was muss man vorm Schlusston beachten? Nicht zu atmen – atmet, wo ihr möchtet, aber nicht dort.“ Oder die Anweisung, beim Stück „Liebling mein Herz lässt dich grüßen“ doch etwas mehr das "R" zu rollen: „Geht ein bisschen in die Breite musikalisch und das "R" etwas rollender wie bei Zarah Leander.“

Schließlich ist die Chorleiterin zufrieden – „das klingt schon viel schöner als letzte Woche“ - und verspricht, dass der Rest dann bei der Generalprobe geübt werde. Vor 20 Jahren begann die Karriere des Chors übrigens mit mehr als 100 Menschen, die dem Gründungsaufruf und damit der ersten Probe gefolgt waren. "Ich fand das Repertoire interessant – und die Information, dass keine Vorkenntnisse erforderlich sind und man auch nicht vorsingen muss", erinnert sich eine Sängerin, die heute noch Teil des Ensembles ist. Doch zurück zum Konzert, dass am Freitag von romantischen Klavierklängen von Frédéric Chopin abgerundet werden soll. Diese Soli wird Sin Hui Lu am Flügel zu Gehör bringen. Sie wurde in Taipeh, Taiwan geboren, absolvierte eine künstlerische Ausbildung und ein Klavierstudium mit Diplom an der Hochschule für Künste in Bremen und tritt unter anderem regelmäßig als Solistin und Kammermusikerin auf.

Lust bekommen, mitzumachen? Der Chor der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz probt donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr im Musikraum 2 des Gymnasiums Syke. Interessierte sind herzlich willkommen. Und wer den vorher lieber gemütlich in Aktion sehen möchte: Karten für das in Zusammenarbeit zwischen der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz und der Kreissparkasse Syke entstandene Konzert gibt es an der Abendkasse für sieben Euro, ermäßigt fünf Euro.