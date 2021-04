Friedrich Kratzsch (links) und Ralf Vogeding laden zu einer Ausstellung ins Syker Kreismuseum. Sie widmet sich der Geschichte der Glocken im Altkreis Grafschaft Hoya. (Michael Galian)

Und dies sei fortan ihr Beruf,

Wozu der Meister sie erschuf:

Hoch überm niedern Erdenleben

Soll sie im blauen Himmelszelt,

Die Nachbarin des Donners, schweben

So schrieb Friedrich Schiller in seinem Gedicht „Die Glocke“ vor rund 200 Jahren. Eine andere Art der Hommage ist von Sonntag, 25. April, an im Kreismuseum Syke zu sehen. Eine Ausstellung widmet sich den Kirchenglocken im Altkreis Grafschaft Hoya. Sie ist bis zum 20. Juni zu sehen.

Üblicherweise wird eine Ausstellung konzipiert und anschließend gibt es dazu ein Buch mit näheren Informationen und Inhalten zum Dargestellten. „In diesem Fall war es umgekehrt“, verrät Kreismuseumsleiter Ralf Vogeding. Friedrich Kratzsch, Stadtarchivar von Twistringen, stieß bei seinen Recherchen auf einen Aufsatz über das hannoversche Glockenarchiv. Dies brachte ihn auf die Idee, etwas ähnliches für die Glocken im Altkreis Grafschaft Hoya anzugehen. „Ursprünglich sollten darin alle Kirchengemeinden enthalten sein“, sagt Kratzsch. „Aber bei der Materialaufnahme habe ich schnell festgestellt, dass das zu umfangreich wird.“ So haben nun 18 Glocken evangelisch-lutherischer Kirchen, sechs aus katholischen Kirchen, drei Betglocken und eine, die einen langen Weg hinter sich hat, den Weg ins Buch und in die Ausstellung gefunden.

Die Allenburger Glocke aus dem ehemaligen ostpreußischen Kreis Wehlau fand in den 1990er-Jahren den Weg vom russischen Družba, wie der Ort heute heißt, in den Altkreis Grafschaft Hoya, der nach dem Zweiten Weltkrieg mit Wehlau eine Patenschaft einging. Sie ist eine von ehemals drei Gebetsglocken, die in der Kirche aufgehängt waren. „Sie ist sonst im Depot des Heimatmuseums Hoya untergebracht“, verrät Kratzsch. Für die Ausstellung im Syker Kreismuseum wurde sie ausgeliehen und ist die einzige Glocke, die leibhaftig in der Ausstellung zu sehen sein wird. Alle anderen Glocken wurden fotografisch dokumentiert von Hans-Jürgen Dehn. Denn: „Anschauung ist alles“, sind sich Vogeding und Kratzsch einig. Schließlich komme man kaum in einen Glockenturm, um sich die klingenden Körper mal aus der Nähe anzuschauen. Darum wird über einen Monitor auch Glockengeläut zu hören sein und eine Dokumentation über das Gießen von Glocken gezeigt.

Anschaulich sind zudem alle anderen Informationen, die Kratzsch über die Geschichte der Kirchenglocken zusammentragen konnte. „Im Ersten Weltkrieg wurden viele Glocken abgenommen“, berichtet er. Ihr Metall sei für andere Dinge benötigt und die Glocken daher eingeschmolzen worden. Ehe dies geschah, wurden „eine ganze Menge Informationen“ über die Glocken gesammelt, so Kratzsch weiter. „Das war wichtig“, sagt er, denn sonst wären viele Informationen verloren gegangen. Auch, weil man im Zweiten Weltkrieg, als man das Metall der Glocken wieder für andere Dinge benötigte, nicht so sorgfältig vorgegangen sei. In Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege in Hannover konnte Kratzsch diese Informationen zusammentragen. „Das war sehr ertragreich“, sagt er mit Blick auf all die Namen der Glockengießer, Gewicht, Tonlage und eventuell eingravierte Sprüche in den Kirchenglocken.

Auf alle gesammelten Informationen haben auch Besucher der Ausstellung Zugriff, versichert Vogeding. Das Buch liegt aus und kann bei der Betrachtung der Bilder zur Hand genommen werden. Zudem ist es für 18 Euro käuflich im Kreismuseum zu erwerben. Angesichts der aktuellen Pandemie-Lage kann die Bestellung auch telefonisch aufgegeben werden, so der Museumsleiter weiter. „Wir schicken das Buch dann zu.“

Die Ausstellung ist ab Sonntag, 25. April, zu den üblichen Öffnungszeiten des Kreismuseums zu sehen. Für den Besuch ist derzeit eine Anmeldung erforderlich. Während des Besuchs ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Anmeldungen - auch für die Bestellung des Buches - werden unter der Rufnummer 04242/9764330 oder per E-Mail an info(at)kreismuseum-syke.de angenommen.

Zur Sache

Irische Missionare brachten den Gebrauch von Glocken nach Deutschland. Ihr Klang soll die Verkündigung des Evangeliums symbolisieren. Kirchenglocken rufen die Gläubigen aber nicht nur zum Gottesdienst. Sie verkünden auch Ereignisse, läuten bei Hochzeiten, Beerdigungen oder in früheren Zeiten auch bei Angriffen oder nahenden Stürmen. Die lateinische Bezeichnung für die Turmglocke - "signum" heißt übersetzt Zeichen" - verweist noch darauf. Ebenso der Begriff für Glockenläuten - "signum dare", zu gut deutsch: Zeichen geben. Im kirchlich-liturgischen Dienst gelten Glocken zudem als Musikinstrumente. Ihre Töne müssen deshalb aufeinander abgestimmt werden. Die Kunst des Glockengießens fand im 6. bis 8. Jahrhundert ihren Weg von Asien nach Europa. In asiatischen Religionen wurden Glocken schon länger im Gottesdienst eingesetzt. Der Klang der Glocken sollte die Götter herbeirufen oder besänftigen.