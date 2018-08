Bassum. Bei einem Verkehrsunfall in Bassum ist ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstanden. Ein Autofahrer fuhr am Dienstag auf der Bundesstraße 51 Richtung Bremen. Er übersah nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz einen Rückstau in Höhe der Bedarfsampel an der Abfahrt Nordwohlde und stieß mit einem Pkw zusammen.