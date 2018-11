Yngve Gasoy-Romdal. (FR)

Syke-Heiligenfelde. Er hat seinen Bühnenpartnerinnen das Gruseln gelehrt. 2004, als er einen Steinwurf vom Rheinufer entfernt im Kölner Musicaldome als wahnsinniger Wissenschaftler Dr. Henry Jekyll das mordende Monster Edward Hyde schuf. Für diese spektakuläre Rolle wurde Musicalstar Yngve Gasoy-Romdal 2004 mit dem Musical-Award der Fachzeitschrift „Musicals“ als bester Darsteller auf deutschem Boden ausgezeichnet. Zwei Jahre später kam die Auszeichnung als beliebteste Musicalstimme des Magazins „Da Capo“ hinzu. Und nun wird dieser Weltstar sich gemeinsam mit neun weiteren Solisten am 24. November ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Heiligenfelde die Ehre geben, anlässlich der Welt-Uraufführung des Konzerts „Musical-Evergreens“.

Was den Norweger von den großen Bühnen dieser Welt in die Musical-Provinz treibt, erklärt Veranstalter Jörg Beese. Yngve Gasoy-Romdals Hauptwohnsitz ist in Berlin, aber er ist genauso oft in seiner Heimat Norwegen oder in seiner Lieblingsstadt Wien, in der er alle Bühnen in- und auswendig kennt. Dennoch ist ihm Heiligenfelde bekannt. „Ich war 2007 bereits in Syke und habe dort das Kinderhospiz Löwenherz besichtigt. Das waren sehr bewegende Stunden, die ich bis heute nicht vergessen habe“, erklärt der Künstler. Damals hatte er in Bremen einen Konzertauftritt im Musicaltheater – dort, wo „Jekyll & Hyde“ 1999 seine europäische Uraufführung erlebte. „Ich habe Bremen gesehen und gewusst: Diese Rolle will ich auch mal spielen. Ich habe mich daher riesig gefreut, als ich die Rolle für Köln angeboten bekam.“

Nun: Was fasziniert ihn an diesem Charakter so? „Wir ahnen doch alle, dass es eine helle und eine dunkle Seite in uns gibt. Aber wir wissen, dass wir die dunkle nicht ausleben dürfen, meistens jedenfalls„, begründet der Norweger. “Auf der Bühne kann ich aber tun und lassen, was ich oder der Regisseur möchte, das ist Kunst.“ Und so tobte sich der Wahl-Berliner, der fast alle großen Rollen des Musical-Genres vom „Phantom der Oper“ über „Mozart“ und „Jesus“ bis zum „Beast“ gespielt hat, über zwei Jahre als Bad Boy aus.

Wird das „Monster Edward Hyde“ auch im DGH die Zuschauer in Ekstase versetzen? „Natürlich", verrät der Künstler. "So nah an Bremen dürfen wir auf diesen Klassiker nicht verzichten, das Konzert startet gleich mit der Jekyll-Hymne ,Dies ist die Stunde'.“ Doch er weist auch darauf hin, dass "Jekyll & Hyde" nur ein kleiner Bestandteil des Programms ist. „Wir füllen die drei Stunden mit rund 35 Liedern, da bedienen wir sehr viele Geschmäcker.“

Und so stehen auf der Setlist für den 24. November Musicals wie „My Fair Lady“, „West Side Story“, „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“, „Phantom der Oper“, „Die Schöne und das Biest“ und viele andere mehr. Karten für das Konzert gibt es im Bremer Pressehaus und allen regionalen Geschäftsstellen des WESER-KURIER. Die Abendkasse für die Heiligenfelder Musicalnacht wird am Sonnabend ab 17 Uhr geöffnet sein, lässt Jörg Beese wissen. Dafür gebe es noch rund 50 Restkarten.