Ging mit gutem Beispiel voran: Florian Kastner war Star-Radler 2018. Damit folgte er auf Suse Laue. (Michael Braunschädel)

Syke. Wenn Sie einmal tief durchatmen und sich fragen: „Mensch, die Luft kommt mir viel sauberer vor“, dann liegt es ein Stück weit auch am Syker Stadtradeln. Denn im Juni verzichteten wieder viele Syker auf ihr Auto und traten für ein besseres Klima in die Pedale. 6960 Kilogramm des klimaschädlichen Kohlendioxids konnten dadurch eingespart werden. Zu verdanken war dies den 210 angetretenen Radlern – 37 mehr als im vergangenen Jahr. „Das kann man natürlich noch toppen, aber da sind wir bei“, versprach Sykes Bürgermeisterin Suse Laue bei der Abschlussveranstaltung am Mittwochabend im Syker Rathaus.

Berichtet hat selbstverständlich auch der Star-Radler Florian Kastner. Der Unternehmer gab am 8. Juni für knapp drei Wochen höchst feierlich seinen Autoschlüssel ab. Von einer „aufregenden Zeit“ sprach Kastner bei seiner Rede. „Ich lasse das Auto auch jetzt noch so oft wie möglich stehen“, rettete er sich charmant aus dem Haspler. Radfahren würde sich hervorragend eignen, um einfach mal den Kopf frei zu kriegen und die Zeit zu nutzen, sich auf den nächsten Termin vorzubereiten. Florian Kastner gab zu, dass er es leider nicht geschafft hat, an die gefahrenen Kilometer der Star-Radlerin 2017, Suse Laue, heranzukommen. Dennoch sollen seine Touren länger gewesen sein. „Dabei ist mir aufgefallen, dass die Radwege sehr, sehr schlecht sind. Wenn man etwas zügiger unterwegs ist, knallt es schon ganz schön aufgrund der Schlaglöcher und Wurzeln, die den Asphalt hochdrücken“, stellte der Syker Unternehmer fest. Dass er mit dieser Beobachtung nicht alleine da stand, signalisierte der zustimmende Applaus der mehr als 50 Anwesenden.

Platz 372 von 830

Einzig negativer Punkt: die Planung der Familienaktivitäten. „Wenn man mit den Kindern irgendwo hin wollte, was ein wenig weiter weg war, war das schon schwierig. Das musste dann meine Frau machen, was viel Organisation erforderte“, erklärte Florian Kastner. Insgesamt motivierte der Star-Radler, so oft wie möglich auf Fahrrad und Pedelec zurückzugreifen: „Das ist wirklich eine Bereicherung. Wenn man unterwegs Bekannte trifft, kommt man viel leichter ins Gespräch.“ Dementsprechend hofft Kastner auf Nachahmer, die sich am Stadtradeln 2019 beteiligen. Sykes Bürgermeisterin Suse Laue schloss sich gerne an. Sie griff noch einmal den Zustand der Radwege auf und fügte an: „Je mehr Leute mit ihren Rädern auf die Straße gehen, desto größer ist das gesendete Signal, dass es Bedarfe gibt.“ Das war dann aber auch schon genug für den Politik-Teil des Abends. Vielmehr wartete Suse Laue mit Fakten zum Stadt-Radeln auf. 49 014 Kilometer legten alle Teilnehmer zusammengerechnet zurück. „Fast 12 000 Kilometer mehr als im letzten Jahr“, verkündete die Bürgermeisterin stolz, begleitet von Jubel. Mit dieser Leistung belegt Syke bundesweit unter allen 830 teilnehmenden Städten und Gemeinden Platz 372. „Da sind wir im ersten Drittel, also alles super.“

Nach einem Vortrag von Holger Peters über Schwerlastfahrräder, standen schließlich die Ehrungen an. In der Kategorie „Das radelaktivste Team“ legte der ADFC Syke die meisten Kilometer zurück – nämlich 10 049. Platz zwei ging an das Team „Mit Spaß dabei“ (5769 Kilometer), Bronze ging an die „Barrier Radsportler“ (4504 Kilometer). Die beste Einzelleistung legte Fredy Göldl mit 1523 gefahrenen Kilometern hin, dicht gefolgt von Holger Peters (1291 Kilometer) und Peter Goll (1055 Kilometer). Die Top-Drei der Teams mit den aktivsten Radlern, sprich den meisten durchschnittlich gefahrenen Kilometern pro Person, waren „2Wheels1Love“ (711,5 Kilometer), „TT TSV Ristedt“ (543 Kilometer) und der ADFC Syke (528,9 Kilometer). Die jeweils Erstplatzierten jeder Kategorie erhielten neben einer Urkunde noch 100 Euro. Ein mit ebenfalls 100 Euro dotierten Sonderpreis ging derweil an die Klasse 5FL des Syker Gymnasiums als einzige teilnehmende Schulklasse. Mit 34 Teilnehmern war das Team des Syker Rathauses das zahlenmäßig stärkste.

Ob es ein Stadtradeln im kommenden Jahr gibt? Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Am 9. Juni startet das Volksradfahren in Barrien, vorher soll die Aktion für eine bessere Kohlendioxid-Bilanz beginnen.