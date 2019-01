Schon sein Großvater saß auf diesem Schreibtisch, jetzt hat Ralf Poyda ihn an Robberts Huus übergeben. (fotos: Jonas Kako)

Schwarme. Wer sich am 8. Februar in Robberts Huus eine Karte für den Vortrag des Jerry-Cotton-Autoren Horst Friedrichs kauft, der wird ihn kaum wahrnehmen. Ihn, der inzwischen etwa 170 Jahre auf dem Buckel hat. Ihn, der zwischen 1852 und 1859 zahlreiche Urteile des Schwarmer Amtsgerichtes mitbekommen hat. Ihn, der drei Generationen von Schneidern diente. Ihn, den neuen alten Schreibtisch in Robberts Huus in Schwarme. Ein Schmuckstück, gespendet von Ralf Poyda. Dem war das historische Möbelstück für sein eigenes Zuhause schlicht zu schade: „Das ist ja ein Stück Schwarmer Geschichte.“

In der Tat. Karin Trautmann vom Arbeitskreis „Schwarme früher“ hat einiges herausgefunden, was zu Zeiten des historischen Schreibtischs geschehen ist. Das beginnt um 1850 herum. Durch eine Verwaltungsreform wurden damals Justiz und Verwaltung getrennt. Vorher gehörte Schwarme zum Amt Westen. Dem unterstand ein sogenannter reitender Voigt, der ihn Schwarme wohnte. Ein so hoch angesehener Mann, dass seine Frau vom gemeinen Volk mit „Madame“ angesprochen wurde. Von 1852 bis 1859 gab es das Amt Schwarme. Und damit begann die Geschichte des besagten Schreibtischs.

Denn mit dem eigenen Amt, das laut Karin Trautmann sogar für zwei Jahre die Geschäfte des Amtes Bruchhausen-Vilsen übernahm, kam natürlich auch geeignetes Personal. Assesor Hermann Cludius beispielsweise, der als Amtsrichter auch Urteile sprechen durfte. „Und das Gefängnis war damals gut gefüllt“, so Trautmann. Das lag allerdings auch daran, dass Menschen damals für Delikte wie Beleidigungen eingesperrt wurden. Er arbeitete an dem Schreibtisch, der jetzt in Robberts Huus steht. Ihm zur Seite standen ein Actuar, ein Amtsgehilfe und ein Gerichtsdiener, der auch als Gefängniswärter und Pförtner eingesetzt wurde. Kuriosität am Rande: Der wohnte in Robberts Huus.

Dem Amtsrichter Hermann Cludius folgten bis 1859 noch die Assessoren Lüning, Schmidt und von Berkefeld. Letzerer hat sich, so steht es im Dorfbuch Schwarme, wegen Trunksucht selbst entleibt. Heißt: Er hat sich das Leben genommen. Er wollte, so wird er zitiert, „lieber 30 Jahre gut leben als 60 Jahre schlecht leben“ und nutzte die Segnungen der modernen Zivilisation in Form eines Revolvers. All diese Assessoren hat der historische Schreibtisch überlebt. Womit wir wieder beim eigentlichen Thema wären.

Denn nun wechselte der Schreibtisch die Profession. Der Schneider Heinrich Johann Dietrich Masemann, geboren in Martfeld, kaufte das gute Stück. Er wohnte in einem Häuslingshaus direkt neben dem Amtsgericht, das übrigens vorher eine Schule gewesen war. Extra fürs Gericht wurde dort eigens ein Gefängnis angebaut. Zurück ins Häuslingshaus: Dort wurde Sohn Dietrich geboren, der in zweiter Generation Schneider war. Als der heiratete, kaufte sein Vater Heinrich ein anderes Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dort arbeitete später auch dessen Sohn Heinrich als Schneider. Alle benutzten als Unterlage den historischen Schreibtisch. Als Beweis dürfte ein deutlich zu sehender Abruck eines Bügeleisens auf der Platte des Möbelstückes dienen.

Heinrich Masemann, Schneider der dritten Generation, ist der Großvater von Ralf Poyda, der Robberts Huus diesen geschichtsträchtigen Schreibtisch vermacht hat. „Ich bin der Sohn seiner Tochter“, erklärt Poyda. Er weiß noch, wie Wilhelm Robbert, ehemals Besitzer von Robberts Huus, auf dem guten Stück Karten gespielt hat. „Er kam jeden Sonntag zum Kartenspielen“, erinnert sich der Spender. „Da wurde der Schreibtisch in die Mitte gezogen, es kam eine Decke drauf, und dann wurden Karten gekloppt. Ich habe daran Doppelkopf gelernt.“ Doch der Tisch hatte auch seinen Nutzwert: „Bis 1978 hat mein Großvater auf dem Tisch geschneidert.“ Und er selbst hat die Platte, die man einfach abnehmen kann, auf zwei Böcken gerne als Gerüst genommen.

Nun steht das Schmuckstück also in Robberts Huus, direkt neben der Eingangstür. Dunkle, gedrechselte Beine; helle, abgeschliffene Platte. Broschüren liegen darauf. „Und bei Veranstaltungen werden an ihm sicherlich Eintrittskarten verkauft“, kann sich Ulrich Dunker vom Heimatverein Eule vorstellen. Möglicherweise schon am 8. Februar, wenn Horst Friedrichs dort zu Gast ist. Bleibt abzuwarten, welche Geschichten das Möbelstück dann zu hören bekommt.