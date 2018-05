Ungeduldig: Ralf Warneke (v. l.), Ralf Wosch, Klaus-Dieter Sprenger, Knut Laemmerhirt und Lisa Kraemer sind schon einmal in der Bassumer Stiftskirche, dem Veranstaltungsort des Konzertes. (Dominik Albrecht)

Bassum. Zum ersten Mal seit 16 Jahren kommt Bassum wieder in den Genuss eines Konzertes im Zuge der Niedersächsischen Musiktage. Am Freitag, 21. September, werden das Concerto Köln, der NDR-Chor sowie vier Sopranisten die h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach spielen. Das 99-seitige Werk, welches im vergangenen Jahr zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt wurde, wird ab 19.30 Uhr in der Bassumer Stiftskirche erklingen.

Mehr als 50 Musiker reisen im September auf Einladung der niedersächsischen Sparkassenstiftung in die Lindenstadt. 1985 gegründet, hat sich die Stiftung der Förderung bildender Künste, der Denkmalpflege und Musik verschrieben und zählt zu den größten Kulturstiftungen Norddeutschlands. Zur Förderung der Musik wurden die niedersächsischen Musiktage gegründet. "Heute werden im Zuge dieser 60 bis 70 Konzerte in ganz Niedersachsen gespielt. Und mit 47 000 Quadratkilometer ist es das flächengrößte Festival Deutschlands", sagt Ralf Warneke von der Kreissparkasse Syke. In diesem Jahr widmen sich die Konzerte dem Thema "Beziehungen". "Das meint, wie stark Menschen und Orte mit Musik in Beziehung stehen", erklärt Ralf Warneke.

Lisa Kraemer, Intendantin der Niedersächsischen Musiktage, kann das Konzert nicht erwarten: "Abgesehen davon, dass das ein großartiges Stück ist, hat Bach interessante Beziehungen innerhalb des Werkes. Wie zum Beispiel die Parodien, die im Barock verbreitet waren." Bach habe die h-Moll-Messe über einen Zeitraum von zehn Jahren geschaffen und am Anfang einiges auf sich bezogen und aus seinen Kantaten geschöpft. Dazu gebe es selbstverständlich sowohl eine enge Anlehnung an die Bibel als auch – und das klingt zunächst ungewohnt – Berührungen mit anderen Konzerten. "Eigentlich haben sich alle Musiker, die nach Bach kamen, in irgendeiner Weise an ihm orientiert. Und wir haben Konzerte, die genau das zum Thema machen", klärt Lisa Kraemer auf. Ein deutlisch vielschichtigeres Thema, als man zunächst vermuten darf. Viel eigenes Wissen muss deswegen aber nicht mitgebracht werden, wie Kraemer beruhigt: "Wir haben vor dem Konzert eine Einführung mit Alexander Scherf vom Concerto Köln, bei der detalliert auf das Thema Beziehungen in dem Werk eingehen wird."

Ansonsten kann auch Kreiskantor Ralf Wosch mit einigen Infos aufwarten. Beispielsweise weiß er, dass die h-Moll-Messe das einzige Werk ist, bei dem Bach ein ganzes Ordinarium verwertet hat. "Das gehört als Messform natürlich in die Kirche – auch wenn wir evangelisch sind", sagt er und lächelt. Die Bassumer Stiftskirche biete sich durch die hervorragende Akustik geradezu für das Konzert an. "In der Kirche werden nicht nur die Zuhörer, sondern auch die Mitwirkenden sehr viel Freude an dem Werk haben", ist sich Wosch sicher. Das Concerto Köln wird aber vermutlich erst nach Beendigung des Konzertes richtig durchatmen können, zählt Bachs Stück doch zu den schwerer aufführbaren. "Mit so einem Ensemble wird es aber zum Genuss. Musik macht letztlich ja erst beim Hören Spaß, wenn man nicht merkt, dass es schwer ist", sagt er und sorgt für Lachen in der Runde.

Lisa Kraemer hat den NDR-Chor laut eigener Aussage mehrfach betreut und weiß, was ihn so besonders macht: "Er hat eine besondere Art zu interpretieren und zu fühlen. Wenn er auf der Bühne steht, nimmt er einen einfach mit." Das Concerto Köln kündigt Lisa Kraemer als eines der führenden Alte-Musik-Ensembles Kölns an, welches vom italienischen Dirigent Andrea Marcon geleitet wird – ebenfalls führend im Bereich alter Musik. Dazu gesellen sich die Solisten Robin Johannsen (Sopran), Sophie Harmsen (Mezzosporan), Jakob Pilgram (Tenor) und Andreas Wolf (Bass), für die Lisa Kraemer rundum lobende Worte findet. Johannsen zeichne sich demnach durch ihre "unglaubliche Präzision" aus, Andreas Wolf besteche durch seine "warme Bass-Bariton-Stime". "Sophie Harmsen ist eine großartige Mezzosopranistin und genauso, wie sie singt: einfach warmherzig", führt Lisa Kraemer an.

450 Karten gehen in den Verkauf, es wird also gemütlich in der Kirche. Die Veranstalter sind sich aber bewusst, dass nicht alle Stuhlreihen einen 1A-Blick auf den Altarraum haben werden und sorgen vor: "Stuhlreihen, die den Chor nicht direkt sehen können, werden dank einer Videoübertragung mitbekommen, was vorne passiert."

Karten sind ab Freitag, 1. Juni, für 10, 17, 22 und 27 Euro in der Kreissparkasse Bassum, im Reisecenter Bassum sowie über www.reservix.de erhältlich. Zudem gibt es alle Tickets auch mit Preisermäßigungen.