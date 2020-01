Während nebenan gespielt wird, sind nimmt der Erweiterungsbau langsam Formen an. (Michael Galian)

Twistringen. Es ist Pause. Schüler rennen über den Schulhof, spielen mit Freunden und freuen sich über ein wenig freie Zeit. Gleich nebenan wird unterdessen weitergearbeitet. Männer in Schwarz stehen im ersten Obergeschoss des Erweiterungsbaus. Stahlträger halten die Decke des Baus der Grundschule Am Markt in Twistringen noch. Aber auch hier herrscht reger Betrieb.

Das liegt zum einen an den Mitarbeitern auf der Baustelle und zum anderen an den Offiziellen, die zur Grundsteinlegung gekommen sind. Bürgermeister Jens Bley macht deutlich: „Die Grundsteinlegung ist rein symbolisch. Keiner von uns könnte die Kapsel einmauern.“ Denn die Wände stehen schon, lassen erahnen, wie es ab August in der Twistringer Innenstadt aussehen könnte. Pünktlich zum neuen Schuljahr sollen Schüler und Lehrer in den Bau einziehen können, der für 250 Menschen Platz bieten soll. „Das Thema Grundschule beschäftigt die Stadt schon länger, wenn nicht gar seit Jahren. Für den Bau haben Horst Wiesch und der Rat den ersten richtigen Grundstein gelegt“, erinnert Jens Bley. Und spricht davon, dass dem Erweiterungsbau zwei Häuser weichen mussten.

Der Bürgermeister ist überzeugt, dass mit dem Bau an der Grundschule Am Markt ein weiterer Grundstein für eine „sehr, sehr gute Bildungslandschaft“ gelegt wird. Nach dem aktuellen Projekt soll „die Haupt- und Realschule ertüchtigt werden“, kündigt er an. Mit dem Hildegard-von-Bingen-Gymnasium sei man dann gut aufgestellt für die Zukunft und die nachfolgenden Generationen.

Wie es dann in 100 Jahren in Twistringen an der Grundschule aussehen könnte, darüber haben sich Catharina und Isabel Gedanken gemacht. Für die beiden Viertklässlerinnen ist klar: Roboter ersetzen zum Beispiel die Lehrer, Schüler kommen mit dem Hubschrauber zur Schule. Doch das ist erst einmal noch Zukunftsmusik. „Wir verfolgen den Bau jeden Tag, aber man kann sich schwer vorstellen, wie es später aussieht“, sagt Schulleiterin Marita Schröder-Geisler zum aktuellen Projekt – ohne Roboter.

Twistringens Bürgermeister Jens Bley sprach bei der Grundsteinlegung davon, dass man bei der Bildungslandschaft in der Delmestadt gut aufgestellt ist. (Michael Galian)

Die Feinheiten wie die Inneneinrichtung werden schließlich noch kommen, die Planung sieht indes vor, dass im Erdgeschoss eine Bühne, die als Musikraum genutzt werden kann, entsteht, ein Mensa- sowie Sanitärbereich. Die Mensa bietet für 60 Menschen Platz und kann auch als Veranstaltungsraum genutzt werden. Im ersten Obergeschoss kommen dann die Klassen- und Gruppenräume hin und bieten Platz für 110 Personen. „Wir haben 3,4 Millionen Euro reine Baukosten“, rechnet Bauamtsleiter Carsten Werft vor, betont aber gleichzeitig, dass sich die Zahl auch noch ein wenig ändern könne.

Für Bürgermeister Jens Bley ist es übrigens die erste Grundsteinlegung, die er in seiner Funktion als Verwaltungsoberhaupt miterlebt. „Das ist schon etwas Besonderes“, gibt er zu. Zwar sei es noch etwas zugig ohne Wände und Fenster, wie er scherzte, aber „die Mitarbeiter auf dem Bau stehen ihren Mann und ihre Frau“, zollte er den Firmen Respekt. Gerade durch den milden Winter kommt es im Moment nur zu einer leichten Verzögerung bei der Fertigstellung. „Für uns ist das Wetter zwar nicht gut, der Bau liegt dafür fast im Plan“ sagt Bley.

Wenn alles klappt, dann vergeht vom Start des Rohbaus im Oktober bis zum Einzug weniger als ein Jahr, „ein sportliches Ziel“, weiß auch Bley. Aber das sei im Sinne der Schulleitung und der Schüler, die dann ab dem neuen Schuljahr in den neuen Räumen arbeiten können. Für die Grundsteinlegung selbst – ein Brauch, der übrigens Glück und Frieden bringen soll, wie es Architekt Bernd Lange erzählt – wurde die Kapsel mit Zeitungsseiten, den Bauplänen und eben den Bildern von Isabel und Catharina befüllt. Hinter einer Tafel wird sie nun eingemauert. „Ich hoffe, dass ich die Patrone nie wieder sehe“, sagt Bley. Denn das würde bedeuten, dass der Bau wieder abgerissen werden muss.