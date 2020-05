Heißt ihre Kunden wieder willkommen: Buchhändlerin Susanne Greis. (Michael Galian)

Syke-Barrien. Lichtblicke für Buchliebhaber und Lesehungrige ergeben sich aufgrund der ersten Lockerung der Corona-Regelungen: Buchhandlungen öffnen wieder. Das individuell bevorzugte Buch kann jetzt vor Ort gekauft und die Leselust (fast) ungebrochen ausgelebt werden. Auch Susanne Greis ist darüber glücklich. Sie durfte ihren charmanten Buchladen, Buch und Café Seitenblick in Syke-Barrien, neuerlich zugänglich machen und ihre Kunden herzlich willkommen heißen.

Vier Wochen lang musste die Eingangstür verschlossen bleiben. Bis ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen wieder möglich ist, gibt es aber immerhin ein Angebot für „Kuchen to go“. Noch geht es in erster Linie um das vielschichtig zusammengestellte Büchersortiment, bis der gastronomische Bereich wieder dazukommt. Für die Kundschaft ist es leicht, in der Bücherwelt im Kleinformat fündig zu werden. Und das ist wesentlich in Zeiten der verordneten kulturellen Genügsamkeit – und abgesehen davon: „Lesen stärkt die Seele“. Das soll bereits der französische Philosoph Voltaire verkündet haben.

Viele Glücksmomente

Kritisch betrachtet Susanne Greis die uneinheitliche vorübergehende Schließung der Buchläden in den Bundesländern. Für sie steht fest, dass Einschränkungen solcher Art die Lebensqualität enorm minderten. Denn die Lektüren böten die Möglichkeit abzutauchen, gleichgültig ob Roman, Sachbuch oder Bildband. Je nach Stimmung führe die Lektüre auch zu Glücksmomenten oder anderen weitreichenden Erfahrungen. So ließe sich aus der individuellen Rezeption viel mitnehmen oder gewinnen. Das gelte für die gesamte Bandbreite des Buchangebots. Jeder Bereich habe seine ureigene Berechtigung. Bücher besäßen schließlich den „Wert eines Grundnahrungsmittels“.

Des Weiteren ist die fachkundige Inhaberin froh darüber, mit ihrem kleinen Unternehmen ein doppeltes und doch überschaubares Konzept, Buchladen und Gastronomie, umgesetzt zu haben. Ein Aufsteller im Außenbereich informiert über die Öffnung, und an der Eingangstür dürfen die Hygieneregeln nicht fehlen. Das Schmökern kann also auch unter den gegebenen Corona-Bedingungen stattfinden. Es gebe aber keine Markierungen, um die Abstände zu visualisieren. Ansonsten müssten prekäre Situationen individuell geklärt werden. Doch alles sei überschaubar und bislang problemlos. Alle handelten verantwortungsvoll und zeigten ein positives Grundgefühl. Auch die auf den Nachmittag eingegrenzten Öffnungszeiten, Donnerstag bis Sonnabend von 15 bis 18 Uhr, seien akzeptiert worden. „Die Kunden freuen sich, dass wieder geöffnet ist." Zu ihrer eigenen Freude überraschte sie am ersten Tag ein Nachbar mit einem Sträußchen Blumen. Guter Dinge fügt sie an: „Überhaupt, in den ersten Tagen hat es sehr nette Momente gegeben.“ An den drei geöffneten Nachmittagen stellte sich vorwiegend Stammkundschaft ein. In der vorletzten Aprilwoche – noch frei von der Maskenpflicht – nahmen die Interessenten offensichtlich gerne die Gelegenheit wahr, ein Buch direkt im Laden auszusuchen. Das atmosphärisch beglückende Ambiente, die attraktive Auswahl in den Bücherregalen und das kreativ dekorierte, erweiterte Sortiment laden geradezu ein, sich umzusehen und Lektüren auszusuchen oder zu bestellen. Das weiß wohl jeder, der schon einmal dort gewesen ist. Da zudem über Facebook der Kundenkontakt gehalten wird (www.facebook.com/SeitenblickBuchCafeBarrien), lässt sich außerdem jederzeit auf virtuellem Wege ein Eindruck gewinnen. Eventuell gelingt sogar die Imagination der harmonischen Atmosphäre. Pro Monat ist hier auch ein neuer Buchtipp auffindbar.

Nach Lockerung der Corona-Regelungen darf auf der Seitenblick-Terrasse wieder kaffeesiert werden. (Michael Galian)

Inwieweit der Außer-Haus-Verkauf von Kuchen angenommen wird, ließ sich nur in etwa einschätzen. Gleichwohl „lief dieser gut an und am Sonnabend sogar sehr gut“. Greis überlegt, das dauerhaft anzubieten. So kann mann über www.seitenblick-barrien.de/Kontakt oder per Telefon (0 42 42 / 9 37 25 20) Bücher und Kuchen vorbestellen.

Mit der Eröffnung des Buchcafés in Barrien im November 2013 hatten Susanne Greis und Renate Soldanski ihre Idee gemeinsam in die Tat umgesetzt. Das Haus war eigens für diesen Zweck gebaut worden. Ihre Aktion wurde von dem „Wunsch getragen, dass es einschlägt“. In der Realität zeigten sich jedoch infolge der „Kleinheit und der begrenzten Öffnungszeiten“ Grenzen auf. „Viel Herzblut“ sei dabei gewesen, erinnert sich Greis, die inzwischen als alleinige Inhaberin agiert. Sie empfindet das „kleine und überschaubare Geschäft als ein Geschenk und zugleich als Luxus“. Sie sei froh, diesen „Traum leben zu können.“ So soll es auch kein verflixtes siebtes Jahr aufgrund der aktuellen Corona-Krise geben. Die Buchhändlerin ist zuversichtlich: Das Glück bleibe weiterhin auf ihrer Seite.

Um den Traum von einem Buchcafé zu verwirklichen, wurde das Haus 2013 gebaut. (Michael Galian)

Und die Handlungsräume erweitern sich gerade. Denn ab diesem Montag darf die Gastronomie in Niedersachsen wieder in eingeschränktem Maße ihre Pforten öffnen. So kehrt auch Susanne Greis zu den vorherigen Öffnungszeiten zurück. Es kann also wieder gefrühstückt und zur Kaffeezeit genossen werden.