Bassum. Elegante Einladungskarten, ein traumhaftes Kleid, eine rührende Zeremonie, ein perfekter Strauß, eine beeindruckende Torte, die passende Musik, ein exquisites Essen und ein Fotograf, der das Spektakel kunstvoll festhält – es gibt vieles, was zu einer unvergesslichen Hochzeit gehört. Entsprechend schwer fällt es den angehenden Ehepaaren, die Planung unter den Hut zu bekommen. Ein rauschendes Fest ist nicht nur das erklärte Ziel von Braut und Bräutigam, sondern auch das der Hochzeitsplaner. Eine davon ist Sara Terveen. Die Bruchhausen-Vilserin plant allerdings nicht nur den mutmaßlich schönsten Tag von Paaren, sondern auch eine Hochzeitsmesse. Und die findet am kommenden Sonntag, 25. Februar, in Bassum statt.

„Wir haben die Heiratsanträge abgewartet – Weihnachten, Silvester und Valentinstag sind da typisch“, erklärt die Hochzeitsplanerin. „So erfahren die frischen Bräute gleich, wo sie anfangen können.“ Wobei sich trotz der Messe ein Anfang etwas schwierig gestalten könnte, ist doch der Saal mit fast 30 Ausstellern gut besetzt. Und das sind schon einige mehr, als ursprünglich geplant. „Wir haben auch junge Unternehmen ausgewählt, die am Markt noch nicht so etabliert sind“, erklärt Terveen.

Nicht mehr als zwei Unternehmen von jeder Sparte sind in der Zeitblüte, der Veranstaltungshalle in Bassum, vertreten. „Wir wollten keinen Konkurrenzdruck“, sagt die Veranstalterin. Dennoch soll sich den Besuchern Gelegenheit zum Vergleich bieten. Und so stellen sich unter anderem Stylisten, Floristen, Fotografen, Musiker und Discjockeys, Caterer, Hochzeitsplaner und Goldschmiede vor. Doch auch das passende Outfit für den Tag soll nicht unter den Tisch fallen. „Es gibt auch eine Brautmodenschau“, kündigt die Veranstalterin an. Um 12 und um 15 Uhr können sich die Gäste einen Eindruck davon verschaffen, in welchem Dress sich die Frau von heute vor den Altar traut. Die Show-Bräute führen übrigens nicht nur Kleider vor, ergänzt Terveen. Sie halten auch die passenden Sträuße in den Händen, und die sind wiederum mit Gutscheinen gespickt. Die können sich die angehenden Bräute mit etwas Glück und Geschick sichern, aber auch Männer dürfen nach den Sträußen langen, wenn sie in das Publikum geworfen werden. Die Coupons halten für die Brautpaare Rabatte bei den verschiedenen Ausstellern bereit.

Wer möchte, kann die Planung seiner Hochzeit direkt auf der Messe angehen. „Die Aussteller haben natürlich ihre Terminkalender dabei“, sagt Terveen. Und wer noch nach einem Termin im laufenden Jahr sucht, der könne mit ein wenig Glück auch noch fündig werden. „Wenn irgendwas fehlt, sind wir da“, sagt die Chef-Planerin. Auch sie ist mit ihrer Firma auf der Messe vertreten. Genau wie ihr Mitstreiter Mansur Faqiryar, der Geschäftsführer der Zeitblüte, die nicht nur als Raum für die Messe dient, sondern auch als Location für Hochzeiten angeboten wird. Die Alternative zum großen Saal mit Platz für 300 bis 500 Gäste bietet übrigens Robberts Huus in Schwarme, das ebenfalls auf der Messe vertreten ist. Für allgemeine Fragen steht außerdem ein Team des Standesamtes Bassum bereit.

Fast alle Aussteller kommen aus der Region – und Regionalität sei ihr bei der Auswahl besonders wichtig gewesen, sagt Terveen. Aus dem Raum Bremen, aber auch aus Langwedel, Weyhe, Bassum und Bruchhausen-Vilsen kommen die verschiedenen Anbieter. Aus einem ähnlich großen Umkreis wünschen sich die Veranstalter auch ihre Gäste. „Es gibt auch hart gesottene Bräute, die für eine Messe bis zum 50 Kilometer fahren“, gibt die Organisatorin eine erste Einschätzung. Die meisten werden allerdings aus einem Umkreis von 30 Kilometern um Bassum erwartet.

„Bassum ist nicht Bremen“, sagt Terveen. Daher sei die Messe auch ein wenig anders als die Gegenstücke in Städten wie Bremen und Hamburg. Zum einen geht es in Bassum ein wenig familiärer zu. Zum anderen müssen die Gäste hier keinen Eintritt zahlen. Trotzdem gibt es neben den vielen Informationen zur Stärkung auch kostenlos kleine Häppchen. „Wir müssen schon etwas bieten, um die Menschen hierher zu locken“, räumt die Hochzeitplanerin ein.

Die Messe mit Livemusik und Modenschau findet von 11 bis 18 Uhr an der Eschenhäuser Straße 9b statt. „Ich freue mich schon wahnsinnig auf die Messe“, sagt Terveen. Und so manchem Brautpaar im Landkreis Diepholz könnte es ähnlich gehen.