Zufriedener Blick: Thekla Stroteich (von links), ihr Bruder Merten und Carolin Meyer schmücken Trecker und Anhänger für die Heiligabend-Gottesdienste. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Kühe muhen, Gänse schnattern, acht Kälbchen stehen auf ihrem Strohbett. Trotz Heiligabend: Dies ist nicht das Krippenspiel. Dies ist auch nicht Bethlehem am Tage Null der christlichen Zeitrechnung. Dies ist Bruchhausen-Vilsen, fast auf den Tag genau 2020 Jahre später. Auf dem Hof der Familie Stroteich dampft der Misthaufen in Richtung des trüben Winterhimmels. Mittendrin steht ein grüner Trecker der Marke Deutz-Fahr samt Anhänger. Ein Anhänger, auf dem am 24. Dezember sechs Gottesdienste gehalten werden sollen.

Und deswegen darf der Anhänger auch nicht einfach nur ein Anhänger bleiben. Er gehört geschmückt. Darum kümmern sich Merten Stroteich aus dem Kirchenvorstand, seine Schwester Thekla und seine Freundin Carolin Meyer. Tannenzweige haben sie bereits seitlich am Anhänger befestigt, auch der Weihnachtsbaum steht schon. „Kabelbinder kann man für fast alles gebrauchen“, sagt Stroteich und grinst breit. Thekla Stroteich hat in der Zeit bereits eine Lichterkette so um die Radmuttern gewickelt, dass es wie ein Stern aussieht. Nur: Wohin mit dem Batterienkästchen? Auch das muss ja irgendwo befestigt werden. „Wenn's scheppert, hat's nicht gehalten“, macht Merten Stroteich seiner Schwester nicht gerade Mut. Aber für ihn als Treckerpilot am Heiligen Abend ist auch klar: „So schnell können wir nicht fahren, sonst fällt der komplette Schmuck ab.“

Bruchhausens neuer Pastor Mathias Hartewieg schaut sich das Treiben von außen an. Er wird an Heiligabend die Predigten halten, musikalisch unterstützt von Anja Marcks. Seine Haltepunkte: die Wiese vor dem Forsthaus Heiligenberg (14 Uhr), der Friedhofsparkplatz an der Bergstraße (14.45 Uhr), der Kirchplatz vor der Vilser Kirche (15.30 Uhr), der Busbahnhof am Schulzentrum (16.15 Uhr), der Sportplatz Broksen (17 Uhr) und der Pfarrgarten in Broksen (17.45 Uhr). Parallel läuft Tour zwei vom Sportplatz in Scholen (14 Uhr) über die Zimmerei Meyer in Engeln (14.45 Uhr), den Schützenplatz in Berxen (15.30 Uhr), den Sportplatz in Uenzen (16.15 Uhr) und den Platz vor der Nolteschen Mühle in Süstedt (17 Uhr) bis zum Hof von Familie Thöle, Ochtmannier Dorfstraße 1 (17.45 Uhr). Diese Gottesdienste werden inhaltlich von Pastor Karsten Damm-Wagenitz konzipiert und musikalisch von Dietrich Wimmer begleitet. Für beide Touren heißt es: 20 Minuten Gottesdienst und dann weiter zum nächsten Ort.

Der auf dem Hof Stroteich geschmückte Anhänger hat also eine Reise vor sich. Fast so wie die drei Könige aus dem Morgenland. Mathias Hartewieg sieht die Geschichte angesichts der immer noch steigenden Corona-Zahlen auch mit einem weinenden Auge. „Für die Kirche ist das ein Spagat“, findet er. Es gelte, die Frage zu beantworten, ob man Gottesdienste machen soll oder nicht. „Ein klassisches Dilemma.“ Die Kirchengemeinden Bruchhausen und Vilsen haben sich für Gottesdienste entschieden. Deshalb will der Geistliche auf Nummer sicher gehen. Er hat bereits Montag alle Stationen abgefahren, um zu schauen, woran das Konzept scheitern könnte. Am 24. Dezember werde ein „Safety Car“ vorwegfahren, damit der Weihnachtstrecker auf jeden Fall freie Fahrt hat. Es folgt ein weiteres Auto mit Pastor, Musikerin und der Technik. „Alles, was empfindlich ist“, lässt Merten Stroteich schmunzelnd wissen.

Hartewieg verabschiedet sich. Er muss sich auf die Gottesdienste vorbereiten. An Traktor und Anhänger wird währenddessen weiter gearbeitet. Carolin Meyer hat Lichterketten angebracht – mehr als 40 Meter. „Wenn die erst angeschaltet sind, brauche ich vorne kein Licht mehr“, scherzt Merten Stroteich. Zum Anschalten fehlen allerdings noch Batterien. „Wo sind die?“, fragt Merten Stroteich. Schwester Theklas Gegenfrage: „Wozu brauchst Du die denn?“ Die fast schon biblische Antwort: „Für die Erleuchtung.“

Ein paar Strohballen sollen noch auf die Ladefläche – als Basis für die Krippe. Und der Traktor soll noch geschmückt werden. Ideen dafür hat Merten Stroteich genug. Einen Adventskranz wollte er ursprünglich auf das Dach der Fahrerkabine montieren. Zu aufwendig. Genau so wie der Ansatz, aus dem Trecker „Rudolf, das rotnasige Rentier“ zu machen. Also wird es wohl bei ein paar Lichterketten bleiben. Aber erst müssen die Kotflügel noch gewaschen werden. Soll ja ordentlich aussehen, das gute Stück. „Dann haben die Menschen im Dorf was zu gucken, wenn wir durch die Gemeinde fahren.“