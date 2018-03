Syke. Leidenschaftliche Spielfreude und technische Perfektion der jungen Talente bescherten Freunden der schottischen Folkmusik ein ganz einmaliges Klangerlebnis, das viele so wohl auch noch nicht erlebt hatten, wie die Begeisterungsrufe aus dem Publikum zeigten, die immer wieder im Konzert zu hören waren. Craig Irving, Ryan Young, Claire Hastings und Mohsen Amini sorgten mit ihrem Auftritt für einen wilden schottischen Abend im Saal der Kreissparkasse, der einige Gäste sogar zum Tanzen animierte.

Es ist die erste „Young Scots Trad Awards Winner Tour", die Petra Eisenburger von Concert Connections organisiert hat und angesichts des Erfolgs wohl nicht die letzte. Sie übernahm die Moderation von Rainer Köster, der sich als Veranstalter von Jazz, Folk und Klassik über ein volles Haus freuen konnte. Gitarrist Craig Irving erinnere an die Jungs aus einer Boyband und Geiger Ryan Young lebe seine Musik mit jeder Faser tiefster Leidenschaft, präsentierte Eisenburger die beiden Künstler. Diese Leidenschaft übertrug sich von den ersten Tönen seiner Geige – Fiddle im Schottischen – auf die Zuhörer. Waren es zuerst eher elegische Töne, steigerte sich später im Zusammenspiel mit Irving die Dynamik und ließ das Publikum angesichts der Geschwindigkeit geradezu atemlos zurück .

Erste Zuhörer traten da schon den Takt mit den Füßen mit, andere machten ihrer Begeisterung durch Ausrufe Luft. Und die schottische Nacht war noch lang, denn mit Claire Hastings folgte eine Sängerin, die mit ihrer starken und glasklaren Stimme alle in ihren Bann zu ziehen vermochte. Ihre Balladen brachten die alten Legenden und Geschichten zurück und ließen etliche Zuschauer in Urlaubserinnerungen an „Pup Sessions“ schwelgen. Da fiel es dann auch nicht schwer, beim nächsten Lied den Refrain mitzusingen – sehr zur Freude von Hastings.

Das nächste Stück stamme ursprünglich von Robert Burns. „Kennt jemand ihn?“ Als tatsächlich ein Gast die Hand hob, war die Freundschaft der jungen schottischen Künstler mit dem Publikum besiegelt. Aber Eisenburg hatte noch einen musikalischen Trumpf im Ärmel: „Kennen Sie die Concertina? Das ist ein kleiner Kasten mit ganz vielen Knöpfen“, wurden die Zuhörer aufgeklärt und konnten mit Mohsen Amini einen Virtuosen an diesem Instrument erleben, der im Zusammenspiel mit Irving die Lichtgeschwindigkeit in der Musik anzustreben schien und das schottische Temperament in den Zuhörern erwachen ließ, angefacht durch seine rasenden Tunes.

„Da hält es einen ja kaum auf dem Stuhl“, brachte es eine Besucherin in der Pause auf den Punkt und hatte damit eine Voraussage für den zweiten Teil getroffen, denn den Musikern gelang noch eine Steigerung. Irving und Young, der ein wenig an Frodo aus Herrn der Ringe erinnerte, spielten sich in einen regelrechten Rausch, bis sogar ein langer Faden von der Bogensehne von Young flatterte. Aber auch Amini wollte nicht nachstehen und setzte einmal mehr zu rasenden Klangläufen an seiner Concertina an. Dann standen alle vier Künstler gemeinsam auf der Bühne und präsentierten als Band eine wunderschöne Liebesballade, getragen von Hastings beeindruckender Stimme.

Als Amini das Ende des Konzerts ankündigte, folgte sofort Protest der Zuhörer und natürlich gab es noch Zugaben. „How many tunes do you want? Two, Three? When you want ten, buy our CD“, wurden die Zuhörer aufgefordert und machten davon auch Gebrauch. „Wir haben uns spontan zum Konzertbesuch entschlossen und sind jetzt total begeistert, dass wir dabei sein konnten“, erzählte ein Paar und teilte die große Begeisterung mit allen anderen Gästen.