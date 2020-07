Im Kreismuseum Syke ist eine neue Sonderausstellung zu sehen: 48 Aquarelle des Malers Erich Fuchs. Seine Enkelin Renate Baumgärtner (Zweite von links), ihr Mann Friedolin (links) sowie Ralf Vogeding und Heinz Riepshoff (rechts) betrachten eines der Werke, das vergrößert wurde. (Fotos: Michael Braunschädel)

Syke. „Das Werk von Erich Fuchs ist von einmaliger kulturhistorischer Bedeutung. Ich unterschreibe mit gutem Gewissen: eins der seltsamsten Denkmäler des Arbeiter- und Bauerntums.“ Dieses Lob der Werke von Erich Fuchs schrieb Gerhart Hauptmann 1946, zwei Monate bevor er starb. Unter dem Titel „Altes niedersächsisches-westfälisches Bauerntum und Handwerk“ sind 48 Aquarelle von Erich Fuchs Werken ab Sonntag, 19. Juli, im Kreismuseum in Syke zu sehen. „Aufgrund der Corona-Lage wird es keine offizielle Eröffnung geben“, kündigt Museumsleiter Ralf Vogeding an. Doch bis Sonntag, 30. August, ist die Ausstellung zu den üblichen Öffnungszeiten im Ausstellungsraum des Museums zu besichtigen.

Der Dramatiker und Nobelpreisträger Hauptmann schätzte wie viele seiner Zeitgenossen das Werk des Malers und Radierers. In unzähligen Radierungen, Zeichnungen und Bildern dokumentierte der 1890 geborene Fuchs eine Welt im Umbruch, die durch die fortschreitende Industrialisierung im Verschwinden begriffen oder sogar bereits verschwunden war. Seine Motive fand er in der Landwirtschaft, bei den schlesischen Bergarbeitern und immer wieder bei den schlesischen Webern. Fuchs zeichnete das Bergvolk, ihre Wohn-, Arbeits- und Lebensweise, die Glashütte, die Spinn-Webstube, die alte Hausweberei und altes häusliches Handwerksleben. Dabei fühlte er sich der „Darstellung von Mensch, Behausung und Gerät in einer realistischen, präzise recherchierten und erforschten Art verpflichtet“, schreibt Ralf Vogeding dazu im Begleitkatalog zur Ausstellung. Damit habe er sich gleichermaßen als Künstler wie auch als Volkskundler ausgewiesen. So fanden seine Werke dann auch keinen Platz in Kunstmuseen oder Galerien, sondern wurden für historische Museen und volkskundliche Sammlungen hoch geschätzt. „Er war vor und im Krieg einer der wichtigsten schlesischen Volkskundemaler“, betont auch Heinz Riepshoff, Gründer und Leiter des Bauernhaus-Archivs, der diese Ausstellung initiiert hat.

„Dieses volkskundlich-dokumentarische Interesse begleitete ihn“, fährt Riepshoff fort. Nach Krieg und Vertreibung verschlug es die Familie Fuchs 1948 zunächst nach Hannoversch-Ströhen im Landkreis Diepholz. Dorthin kehrte Fuchs auch nach der Niederlassung in Marburg zu Besuchen bei seiner dort ansässigen Tochter immer wieder zurück. Und dort begann er, die letzten Reste einer althergebrachten ländlichen Lebens- und Arbeitswelt zu dokumentieren.

Die 48 Aquarelle, die auf Höfen in Ströhen, Bielefeld, Bad Zwischenahn und Oberbauerschaft entstanden, zeigen Bauernhöfe und Wirtschaftsgebäude wie Ölmühlen, Ziehbrunnen, Strohschober und Rossmühle. Und sie zeigen die Menschen auf diesen Höfen, die Senioren in der Winterstube im Hallenhaus oder in der Spinnstube, die Männer und Frauen beim Flachsbrechen mit Handbraken in der Deele oder beim Flachshecheln im Flett. Es ist eine Welt, „die es in dieser Form auch damals schon gar nicht mehr gab“, stellt Vogeding klar. Doch Fuchs „inszenierte“ seine Bilder. Er schuf detaillierte Vorzeichnungen von noch vorhandenen Gebäuden und Räumen und setzte dann Menschen, denen er begegnete und die er ebenfalls zeichnete, bei den verschiedensten Tätigkeiten in diesen Gebäuden und Räumen ein. „Das alles basierte auf guter Recherche“, wie Vogeding betont. Fuchs forschte für seine Bilder, nahm Kontakt zu Menschen auf, die über Kenntnisse verfügten und eignete sich im Laufe der Zeit ein umfassendes Wissen an. „Seine Zeichnungen zeigen, dass er genau wusste, wie eine Mühle funktioniert“, begeistert sich auch Riepshoff. Fuchs‘ detailreiche Vorzeichnungen, zum Teil auch mit Notizen, sind Teil der Ausstellung und erlauben den Betrachter einen Blick in den Schaffensprozess des Künstlers.

Und wie fanden diese Bilder nun ihren Weg ins Kreismuseum? Das ist Heinz Riepshoff zu verdanken. Sein Fachgebiet sind die alten Bauernhäuser. Nach der Ausstellung im Kreismuseum zu den Fotografien von Fritz Böse begab er sich auf dessen Spuren in Hannoversch-Ströhen. Er wollte wissen, wie viele der von Böse fotografierten Höfe noch stehen. „Dort überreichte mir dann jemand eine Karte mit einem von Erich Fuchs‘ Werken“, schildert er die „Entdeckung“ dieses Künstlers. „‘Irgendwo in Verden‘, so hörte ich dann, sollte es noch jemanden geben, der mehr über die Bilder und den Maler wusste“, erinnert er sich. Gemeinsam mit Ralf Vogeding begab er sich dann auf die Suche. Durch Internet-Recherche und einige Zufälle stießen die beiden auf Renate Baumgärtner, Enkelin und Nachlassverwalterin von Erich Fuchs. „Über den Tennisverein konnten wir dann Kontakt aufnehmen“, bekennt Riepshoff mit einem Lachen.

Renate Baumgärtner hat ihren Großvater als freundlich und großzügig in Erinnerung. Aber er war eben auch „Künstler, sehr speziell“, sagt sie lachend. So hatte er sehr genaue Vorstellungen davon, was mit seinem Werk nach seinem Tod passieren soll. Vor allem sollten die Bilder in den einzelnen Mappen zusammen bleiben. Renate Baumgärtner und ihr Mann Friedolin freuen sich daher sehr über diese Ausstellung. „Das ist noch mal ein ganz anderer Blick, wenn die Bilder in so einem Ausstellungsraum hängen“, sagt auch Friedolin Baumgärtner. Einen besonderen Platz in seinem Herzen hätten jedoch immer die Bilder aus Schlesien genossen, erinnert er sich. „Schlesien war sein Werk“, betont auch Riepshoff. Doch auch die anderen Werke wurden nach Motiven geordnet fein säuberlich in Mappen abgeheftet, ordentlich gebunden und liebevoll mit etlichen Anmerkungen versehen. „Die Texte finde ich genial“, gerät Riepshoff ins Schwärmen. „Flapsig“ und zum Teil auch „sehr hart“ kommentierte und beschrieb Fuchs seine Werke, dennoch böten sie einen weiteren Einblick in die dörfliche Welt vor 70 Jahren. „So werden auch die menschlichen Verhältnisse klar“, findet Riepshoff. Darum werden diese Texte den Ausstellungsbesuchern auch nicht vorenthalten. Sie sind sowohl in der Ausstellung als auch im Ausstellungskatalog enthalten. „Natürlich kommentiert und in den historischen Kontext gestellt“, fügt Vogeding hinzu. Der Katalog konnte mit Unterstützung des Landschaftsverbands Weser-Hunte erstellt werden. Er ist im Kreismuseum zum Preis von 18 Euro erhältlich und kann dort auch per E-Mail an info@kreismuseum-syke.de zur postalischen Zustellung bestellt werden.

Die Ausstellung „Altes niedersächsisches-westfälisches Bauerntum und Handwerk“ ist vom 19. Juli bis 30. August im Kreismuseum Syke, Herrlichkeit 65, zu sehen. Das Museum ist dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr, sonnabends von 14 bis 18 Uhr sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Führungen sind aufgrund der aktuellen Corona-Lage nur in Kleingruppen möglich. Diese finden am Dienstag, 28. Juli, und Sonntag, 9. August, mit Heinz Riepshoff statt; am Sonntag, 16. August, führt Ralf Vogeding durch die Ausstellung. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Für die Führungen ist eine telefonische Anmeldung unter der Rufnummer 0 42 42 / 25 27 erforderlich.