Twistringen. Auch vor dem kleinen Dörfchen Abbentheren macht das Verbrechen nicht Halt. Laut Polizeibericht haben Unbekannte ein Haus in dem Ort zwischen Altenmarhorst und Holtorf ausgeraubt. Dies geschah zwischen Montag, 13. August, um 10.30 Uhr und Donnerstag, 23. August, gegen 0.30 Uhr. In diesem Zeitraum hebelten die Einbrecher ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in das Haus. Die Täter durchsuchten mehrere Schränke und Kommoden, ließen aber außer mehreren Zigarettenschachteln nichts weiter mitgehen. Der Schaden beläuft sich auf rund 550 Euro. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Wer im Zusammenhang mit dieser Tat Beobachtungen gemacht hat, kann diese unter Telefon 0 42 43 / 94 24 20 der Twistringer Dienststelle mitteilen.