Syke. Ein Einbrecher ist am Sonntag um 17.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in Syke eingestiegen. Laut Polizei öffnete der Täter in dem Haus an der Barrier Straße im Büro mehrere Schränke. Als er durch den Eigentümer gestört wurde, ergriff er in einem Auto, in welchem zwei weitere Personen bereits auf ihn warteten, die Flucht über die B 6 in Richtung Bremen. Die Polizei in Syke bittet Zeugen um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 042 42 / 96 90 entgegen.