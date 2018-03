Twistringen. Vermutlich durch ein gekipptes Fenster sind zwei Unbekannte am Dienstag gegen 15.45 Uhr in ein Wohnhaus an der Mittelstraße in Twistringen eingedrungen. Laut Polizei durchsuchten sie verschiedene Räume und entwendeten eine Schmuckschatulle mit diversem Schmuck. Anwohner sahen zwei männliche Jugendliche weglaufen, die wahrscheinlich für den Einbruch in Frage kommen. Die Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest, heißt es.