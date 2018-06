Arbeit von allen Seiten: Ralf (l.) und Annelore (r.) Meyer reichen schon einmal die ersten Bücher an Beate Solleder weiter. (Sebi Berens)

Bruchhausen-Vilsen. Dass es Zeit wäre, sich Gedanken über einen Nachfolger für ihre Buchhandlung in der Bahnhofstraße in Vilsen zu machen, beschlossen Annelore und Ralf Meyer im Winter vergangenen Jahres. Ihr Sohn, Lehrer in Plön, kam als Nachfolger nicht in Frage. Als gelernter Buchhändler war Ralf Meyer mit 26 Jahren in die Fußstapfen von Vater Erich getreten, der das Unternehmen 1959 gegründet und den Laden eröffnet hatte.

Anfangs waren bis zu Erich Meyers Tod die beiden Männer gemeinsam für ihre Kunden tätig. Inzwischen hat Ralf Meyer 35 Jahre lang mit seinem Damenteam – zu dem auch Ehefrau Annelore gehörte – Lesehungrige aller Sparten beraten, Schulbücher geordert, Zeitschriften kommen und gehen sehen, ein breites Sortiment an Briefpapier, Karten und Schreibgeräten angeboten neben geschmackvollen Geschenkartikeln. Dreimal wurde das Geschäft in diesen Jahren umgebaut und die Präsentation der Waren optimiert. Mithilfe von Unternehmensberater Joachim Merzbach, Spezialist für Verlage und Buchhandlungen, wurde nach Weihnachten eine Liste von Aspiranten angelegt, die geeignet als Nachfolger wären. „Zuvor hatte ich das Angebot eines Händlers, der Papierwaren und Büromöbel in den Räumen anbieten wollte, aber das war natürlich nicht in meinem Sinne. Der Berater sprach dann von bis zu zwei Jahren Geduld, um fündig zu werden“, erfuhr Meyer.

Die Fahrstrecke steht

Einer auf der Liste, der in Frage kommen könnte, war Carsten Böhnert, Buchhändler aus Burgwedel. Im Raum Hannover und in Goslar betreibt er bereits zehn Läden. „Das erste Zusammentreffen hinterließ bei Herrn Böhnert sofort den Eindruck, es passt, unsere Auffassungen, das Sortiment, die Lieferanten korrespondieren. Böhnert war wohl so beeindruckt, dass er bereits nach vier Wochen Bedenkzeit und Überlegung den Vertrag mit uns unterschrieb“, so Meyer. Alle drei Mitarbeiterinnen, Julia von Hammerstein, die schon 13 Jahre dabei ist, Kirsten Hohberg und Andrea Fladung werden übernommen. Als Filialleiterin steigt Beate Solleder ein. „Ich habe schon die günstigste Fahrstrecke nach Vilsen von Schierbrok, wo ich wohne, ausgetüftelt“, sagt sie lachend. Bis zur Aufgabe der Buchhandlung Ruppert in Delmenhorst war sie in gleicher Funktion tätig.

Zum August bietet Böhnert einen Ausbildungsplatz an. Sich Sorgen zu machen, die Vorstellung der neuen Bücher im Herbst durch Annemarie Stoltenberg würde womöglich nicht fortgeführt, sei unbegründet. Ändern werden sich nur die Öffnungszeiten ab Juli, dann ist montags bis sonnabends nicht mehr ab 7 Uhr, sondern ab 9 Uhr geöffnet. „Ich habe morgens immer die Bestellungen abgearbeitet, Zeitschriften einsortiert, Bücher ausgepackt, weil ich das nicht nach Feierabend erledigen wollte. Wenn im Laden dann Licht brannte, rüttelte immer wieder der eine oder andere Kunde an der Tür und ich sagte mir, da kann ich auch öffnen“, erklärt Meyer die ungewöhnlich frühe Zeit.

Auf die Frage, wie sich nun das Rentnerleben gestalten wird, bleibt er die Antwort nicht schuldig. „Ich werde wie schon bisher morgens laufen, fahre gerne Fahrrad. Mit einer Truppe aus dem Ort geht es demnächst zu einem Segeltörn nach Kroatien. Auch rund um Plön lässt sich hervorragend segeln, und wir werden es uns dort gut gehen lassen. Bücherstapel warten darauf, ohne Zeitdruck gelesen zu werden.“ „Nicht ganz leichte Kost“, wirft Frau Solleder ein. „Ich lese gerne von klugen Autoren, um für mich etwas fürs Leben mitzunehmen“, erklärt er.

Vielleicht darf Annelore Meyer morgens nun ein bisschen länger schlafen. „Er als Frühaufsteher hat mich morgens immer geweckt, und ich bin dann auch aufgestanden“, plaudert sie aus. „Ich freue mich auf Gartenarbeit am Haus in Homfeld, und auch ich werde lesen, was das Zeug hält.“ Am 30. Juni bleibt das Geschäft zunächst geschlossen, und ab 2. Juli prangt dann der Name Buchhandlung Böhnert über dem Eingang. Die Kunden in Vilsen und umzu können sich freuen: Lesefutter und mehr, vielleicht auch Neues, können sie weiter in ihrem lieb gewonnenen Buchladen in der Bahnhofstraße kaufen.