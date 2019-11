Erst müssen die Kunstwerke im Petit Musée noch abgehängt werden, bevor sie im Twistringer Rathaus ausgestellt werden können. Bürgermeister Jens Bley (rechts) nimmt das erste Bild entgegen. (Ivonne Wolfgramm)

Twistringen. Nicht nur bei Schülern und Eltern zieht die Fridays-For-Future-Bewegung ihre Kreise. Auch das Twistringer Künstlerkollektiv Bafuß und Frey hat sich unter dem Namen „Artists For Future“ (Künstler für die Zukunft) der Bewegung angeschlossen. Sie demonstrierten nicht nur, sondern organisierten gemeinsam mit anderen Künstlern die gleichnamige Ausstellung „Künstler für die Zukunft“ im Petit Musée in Bissenhausen. Sie zeigt den Blick der teilnehmenden Kunstschaffenden auf die Klimakrise. Seit den Sommerferien lief die Ausstellung dort, nun zieht sie um – und zwar ins Twistringer Rathaus.

Die Vernissage ist für Mittwoch, 20. November, ab 18 Uhr geplant. Mit dem Umzug hoffen Bafuß und Frey die Themen Klimastreik und Zukunft weiterzutragen. Und zwar dahin, wo Entscheidungen getroffen werden. „Wir hatten gedacht, die Ausstellung in der Bremischen Bürgerschaft weiterzuführen“, sagt Bafuß. Wegen der derzeitigen Umbauarbeiten dort ginge das jedoch zurzeit nicht. Doch der Schritt von Bissenhausen ins Twistringer Rathaus ist ein wichtiger, um die Werke und den Grundgedanken der Ausstellung weiter in den Blickpunkt der Bürger zu rücken.

Die Unterstützung der Stadtverwaltung war dem Künstlerduo schnell sicher. „Das Thema ist allgegenwärtig“, sagt Twistringens Bürgermeister Jens Bley, „Man muss sich damit auseinandersetzen. Es muss in jeden Kopf und in jedes Herz.“ Der Verwaltungs-Chef ist sich sicher, dass dies am besten über den künstlerischen Weg geht. Daher hofft er, dass nicht nur die Mitarbeiter des Rathauses mal den einen oder anderen Blick auf die fast 20 Kunstwerke werfen und über die Inhalte nachdenken. Ebenso ermutigt er die Bürger, einen Moment oder auch zwei inne zu halten und die Aussage der Werke zu reflektieren. „Ich finde es gut, dass es keine anklagenden Bilder sind. Nur so kann das Publikum mitgenommen werden“, sagt Bley.

Keine düsteren, postapokalyptischen Szenarien, sondern ein positiver Blick in die Zukunft – darauf legten Bafuß und Frey den Schwerpunkt bei der Bilderauswahl. Über die sozialen Netzwerke riefen sie Künsterkollegen dazu auf, sich mit ihren Arbeiten zu bewerben. Eine gelungene Mischung zu finden, sei nicht ganz einfach gewesen, sagt Bafuß. „Die Arbeit eines Kurators ist auch eine Kunst. Schließlich ergeben die einzelnen Werke ein Gesamtkunstwerk.“

Der Begriff „Gesamtkunstwerk“ trifft allerdings noch in einem zweiten Zusammenhang auf die Ausstellung zu, wie das Künstlerkollektiv verrät. Eigentlich sollten die „Künstler für die Zukunft“ auf Wanderschaft gehen, die Werke nach und nach in verschiedenen Städten zu sehen sein. Das empfanden Bafuß und Frey jedoch aus ökologischer Sicht nicht sinnvoll. „Das entspricht ja auch nicht dem Gedanken der Klimabewegung“, begründet Bafuß die Entscheidung dagegen. Mit der Unterstützung der teilnehmenden Künstler wird die Ausstellung nun dezentral organisiert. Das heißt, dass in verschiedenen Orten in Deutschland die regionalen Kunstschaffenden zusammenkommen, ihre Werke in Bezug auf die Klimadebatte ausstellen und auch mit weiter entfernten Künstlern Kunstwerke austauschen.

Die öffentliche Vernissage im Rathaus eröffnet Jens Bley. Neben Bafuß und Frey sind auch die Künstler Ulrike Schmitt und Holger Hertwig vor Ort. Bafuß hofft, „dass es viele Diskussionen, auch kontroverse, geben wird.“ Bis Mitte Januar sollen die „Künstler für die Zukunft“ in der ersten Etage des Rathauses, Lindenstraße 14, zu sehen sein. Wo es für die Ausstellung danach hingeht, wissen die Initiatoren noch nicht. Laut Bafuß hätte wohl Hannover schon sein Interesse bekundet.