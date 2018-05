Gutes tun und feiern: Die Feuerwehr Asendorf verbindet ihr Jubiläum mit einer Typisierungsaktion. Michael Ullmann hat’s schon erfolgreich umgesetzt. (Janina Rahn)

Asendorf. Potzblitz kann man da nur sagen, wenn man zurückblickt, wie es vor 125 Jahren zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr in Asendorf kam. Am Wochenende 25. bis 27. Mai feiern die Flammenbändiger ihr Jubiläum mit vielfältigem Programm.

Die Männer waren auf jeden Fall von Anbeginn an von der schnellen Truppe. Im April 1893 schlug der Blitz während eines heftigen Gewitters in die Scheune von Gastwirt Lüders in Brebber ein. Seit 1826 hatte die königliche Landdrostei zu Hannover das Feuerlöschwesen auch auf dem Land aufgebaut. Bei einem Brand mussten Männer zwischen 18 und 50 Jahren die Feuerlöschspritze zum Einsatzort bringen und mit den „Fürammern“, ledernen 50 Zentimeter hohen Eimern, eine Kette bilden, um zu löschen. Aus Notkuhlen und Brunnen, die einmal jährlich vom „Soodstaker“ gereinigt und im Winter eisfrei gehalten wurde, kam das Wasser.

In Brebber stellten die Wehrmänner fest: Die Schläuche reichten gerade bis zur Wasserstelle, aber sie waren verschlissen. Die Scheune brannte ab, das Wohnhaus konnte gerettet werden. Es muss sich etwas ändern, beschlossen sie schon auf der Rückfahrt. Am 20. April 1893 erschien in der Zeitung folgende Anzeige: "Die Einrichtung einer Freiwilligen Feuerwehr für Asendorf-Campsheide wird beabsichtigt; unbescholtene kräftige Einwohner beider Ortschaften, welche Neigung zum Beitritt haben, werden freundlich gebeten, sich bis zum Dienstag bei den provisorischen Vorstandsmitgliedern H. Lüllmann und C. Uder zu melden."

Schon am 5. Mai 1893 waren es 23 Freiwillige, die sich zur Asendorfer Wehr zusammenschlossen. Hermann Riechers wurde erster Hauptmann und blieb es 34 Jahre lang. Aus dem Bestand der aufgelösten Pflichtfeuerwehr gab es eine pferdebespannte Handdruckspritze, einige genietete Lederschläuche und Stahlrohre. Die Kleidung bestand aus Helm und brauner Joppe mit Gurt. Das Spritzenhaus, das zwischen dem heutigen Kapellenweg und der Bundesstraße 6 stand – später war da die Gaststätte Schierholz – wurde weiter genutzt.

1908 wurde am Langen Diek das neue Spritzenhaus gebaut, am Teich gelegen, der durch den Tonabbau für die Backsteine zur Erweiterung der Kirche entstanden war. Man hatte Löschwasser und konnte nach Einsätzen die Schläuche waschen. Es wurde bis 1967 dreimal umgebaut. Der bereits 1927 errichtete Schlauchturm erfüllt bis heute seinen Zweck. 2005 wurde mit dem Neubau an der Essener Straße das Feuerwehrhaus den heutigen Erfordernissen angepasst.

1935 verfügte die Wehr über das erste eigene Fahrzeug, einen sechssitzigen, offenen Horch-Personenwagen mit Anhängerkupplung für die Motorspritze. Ein paar Jahre später schenkte die Spar- und Darlehenskasse Asendorf der Feuerwehr ein Opel-Blitz-Löschfahrzeug mit Platz für alle Geräte. Der Zweite Weltkrieg stoppte die Weiterentwicklung. 1942 waren schon 50 Kameraden eingezogen. Sie wurden auch zu Einsätzen nach Luftangriffen in Bremen beordert. Über manche von ihnen hielt der Schutzpatron, der Heilige Florian, nicht seine Hand; sie kehrten nicht zurück.

Für den Ortsbereich Asendorf war die Löschwasserversorgung relativ gut gesichert. Seit 1934 gab es den Anschluss an die Harzwasserleitung, erweitert 1966 durch eine zweite. Bei Entfernungen im Einsatzgebiet in westlicher Richtung von 9,2 Kilometern und nach Süden 8,3 Kilometer mussten außerorts Unterflurhydranten gesetzt werden. Neben den Aufgaben Löschen, Bergen, Retten und Schützen stand aber von jeher das kameradschaftliche Beisammensein, das Zusammengehörigkeitsgefühl und sich in Wettbewerben zu messen im Fokus. Die Wettkämpfe lassen sich bis in die 1930er-Jahre zurückverfolgen. 1961 nahm man erstmals an internationalen Wettbewerben teil. Die Ergebnisse konnten sich immer sehen lassen. Seit der Gebietsreform 1974 unterstehen die bisherigen einzelnen Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Erster Gemeindebrandmeister wurde Heinrich zur Kammer. Die Einsätze, anfangs nahezu nur Brandbekämpfung – auffällig viele waren Blitzeinschläge – wandelten sich. Zu Verkehrsunfällen, Wasser- und Sturmschäden sowie Tierbergungen wurde die Wehr gerufen. Modernstes Gerät wie Atemschutzgeräte, wenn Kunststoffe brennen, hydraulische Rettungsschere, um Unfallopfer zu bergen, Trennschleifer und Fahrzeuge mit Hochleistungsausrüstung zum Löschen ist im Einsatz.

Die Berufsstrukturen änderten sich. Landwirte, die vor Ort sofort abrufbar waren, gab es nur noch vereinzelt. Junge Leute zogen weg. 1983 entbrannte eine große Diskussion, ob Frauen in die Wehr aufgenommen werden sollten. So geschah es. Im Jubiläumsjahr 2018 zählt die Feuerwehr 69 aktive Männer und 14 Frauen. Es gibt eine Altersabteilung und die Jugendfeuerwehr. Die Asendorfer Wehr betreut ein Gebiet von mehr als 58 Quadratkilometern, das ist ein Viertel der Fläche der Samtgemeinde.

Die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum beginnen am 25. Mai mit einem Kommersabend für geladene Gäste. Am Sonnabend, 26. Mai, ab 13 Uhr steigt auf dem Sportplatz am Brüner Weg ein internationaler Landespokalwettkampf. Ab 17 Uhr spielt der Musikzug Hoya, ab 20 Uhr folgt eine Zeltfete mit Final Sound und Let's Dance. Das Programm für Sonntag, 27. Mai: 10 Uhr Zeltgottesdienst, 11 Uhr Frühschoppen mit dem Musikzug Bruchhausen-Vilsen, Mittagessen und Kaffeetafel.

Aber es soll nicht nur gefeiert werden. Wie schon berichtet, wird dazu aufgerufen, sich am 26. Mai von 11 bis 16 Uhr zu einer Stammzellenspende bereitzuerklären, um Blutkrebspatienten eine Chance zu geben. Angestrebt sind 125 Spender, die mit einem Wattestäbchenabstrich im Wangenbereich zu Lebensrettern werden können. Ortsbrandmeister Frank Ahlers sowie Gemeindebrandmeister Michael Ullmann in Zusammenarbeit mit den Lions-Clubs Hoya und Syke, hoffen auf viele Freiwillige.