Die Schausteller Sergio Schau (von links), Sascha Fick und Jordan Stummer machen sich Sorgen um die Zukunft ihrer Branche. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. „Na, sind wir schon zu schnell? Eine Runde drehen wir noch!“, schallt es durch den „Bruvi-Park“, die temporäre Einrichtung eines Freizeitparks in Bruchhausen-Vilsen. Jordan Stummer, der Ansager des schnell drehenden Krakenkarussells, ist voll in seinem Element. Überhaupt herrscht auf dem Gelände die übliche Kirmesatmosphäre: Bass, laute Musik und viele euphorische Durchsagen à la Stummer. Doch tatsächlich ist nichts wie gewohnt, wie ein Gespräch mit ihm zeigt.

Stummer berichtet, dass sich viele Betreiber von Fahrgeschäften und Verzehrständen in ihrer bis dahin vielleicht größten Krise überhaupt befinden. Viele ständen vor dem Abgrund, und schuld sei die Corona-Pandemie. Feste sind reihenweise ausgefallen. Seit vielen Monaten haben die meisten Schausteller keine Einnahmen mehr erzielt. Gleichzeitig lösen sich laufende Kosten wie Versicherungen oder das Abbezahlen von Investitionen natürlich nicht in Luft auf. Die Folge ist eine gefährliche Schieflage.

In Bruchhausen-Vilsen fiel zum Beispiel der alljährliche Heiratsmarkt ins Wasser. Besonders schmerzhaft: Es wäre die 375. Ausgabe des beliebten Marktes gewesen. Mit dem temporären Freizeitpark hat die Politik jedoch eine Alternative geschaffen und den Marktplatz als Gelände zur Verfügung gestellt. „Wir sind der Politik sehr dankbar für ihr Entgegenkommen“, sagt der 18-jährige Stummer.

Stummer führt aus: „Der kurzfristig geschaffene Freizeitpark ist ein Pilotprojekt, mit dem wir zeigen, dass es nicht um das Ob, sondern um das Wie geht.“ Das bedeute für ihn: Kirmes ist auch in diesen Zeiten möglich – eben mit dem entsprechenden Hygienekonzept wie in Bruchhausen-Vilsen. Auf dem Gelände ist zu sehen, dass die Hygieneregeln eingehalten werden.

Nicht nur mit Stummer, der auch einen Entenangelstand hat, ergibt sich ein ausführliches Gespräch. Auch der 20-jährige Sascha Fick und der 19-jährige Sergio Schau erzählen von ihren Sorgen. Fick besitzt einen Hotdog-Burger-Stand; Schau ein Kinderkarussell sowie eine Bude mit Schmalzkuchen.

Noch etwas haben die drei jungen Männer gemeinsam: Sie betreiben die Stände zusammen mit ihren Familien. „In unserem Fall sogar schon in der fünften Generation“, sagt Stummer. Fick ergänzt: „Wir sind hier reingewachsen und haben bereits früh in der Kindheit geholfen.“ Wie fanden sie das Schausteller-Leben als Kind? Einstimmig antworten die jungen Männer: „Wir kennen es gar nicht anders.“

Die aktuelle Situation bereitet ihnen allerdings großes Unbehagen. „Auch unsere Großeltern haben echt Angst, dass es ein Ende nimmt„, gibt Stummer einen Einblick in die Gemütslage der traditionellen Schaustellerfamilien. Selbst in Kriegszeiten hätten Volksfeste stattgefunden, weiß er zu berichten. „Schausteller schalteten nachts das Licht aus, damit sie nicht bombardiert wurden.“ Und überhaupt gebe es Jahrmärkte bereits seit dem Mittelalter, fügt Sascha Fick hinzu.

Er erinnert sich an die Zeit als alles los ging: „Wir hatten am Karnevalswochenende schon alles aufgebaut. Dann wurde die Veranstaltung kurzfristig abgesagt und wir mussten wieder alles abbauen. Das war wie ein schlechter Witz.“ Und in den kommenden Monaten sei es nicht besser geworden. Die Schausteller hofften und bangten, dass es zeitnah wieder losgeht, aber daraus wurde nichts.

Mit Arbeitslosengeld, der staatlichen Soforthilfe und teilweise auch der Auszahlung von Lebensversicherungen konnten sich die Schausteller zumindest irgendwie über Wasser halten. Doch das gehe eben nur über einen gewisse Zeitraum gut. „Familien müssen ernährt werden“, macht Schau deutlich. Ein Problem, das nicht nur die Schaustellerfamilien betreffe. „Es gibt einen Dominoeffekt„, sagt Fick. “Auch bei den Warenlieferanten sieht es aktuell sehr schlecht aus. Ein Zulieferer aus Ostwestfalen hat zum Beispiel 80 Prozent seiner Ware nicht abgesetzt.“

Doch auch in Zeiten der Angst bleibt der Zusammenhalt zwischen den Schaustellern groß. Anfang September gab es die Genehmigung für den Freizeitpark im Landkreis Diepholz, erzählen die Jungs. Danach wurde der Park innerhalb von zehn Tagen ins Leben gerufen – „eine vergleichsweise kurze Zeit“, wie Schau feststellt. Fick ergänzt: „Jeder hat jedem geholfen. Wir Schausteller sind eben eine große Familie.“

Auf die Politik waren die Jungs lange nicht gut zu sprechen. „Wir fühlten uns von der Politik im Stich gelassen und fanden das Vorgehen ungerecht“, merkt Fick an. Worum es ihm geht: Während in der Bundesliga schon seit vielen Monaten wieder der Ball rollte, Flugzeuge längst wieder in der Luft und Einkaufsstraßen voll waren, habe es bei ihrer Berufsgruppe zu lange gedauert, bis was im positiven Sinne passierte.

Deshalb brachten sie im Juli bei einer Demo in Berlin auch ihren Unmut zum Ausdruck. „Wir waren mit Lastwagen unterwegs und haben die Straße des 17. Juni komplett lahmgelegt“, denkt Stummer an den Sommertag zurück. Viele Berliner hätten die Schausteller zudem mit aufmunternden Plakaten begleitet. Das hat bei Sergio Schau nachhaltig Wirkung hinterlassen: „Das war toll. Wir haben uns dort nicht ganz so alleine gefühlt.“ Allein sind sie auch in Bruchhausen-Vilsen nicht. „Natürlich ist es ein sehr schöner Effekt, dass wir den Schaustellern mit unserem Besuch finanziell helfen können“, sagte eine junge Besucherin des „Bruvi-Parks“.

Und wie geht es weiter, wenn der Freizeitpark in Bruchhausen-Vilsen am vierten Oktober seine Pforten schließt? „Es gab Überlegungen auch in Diepholz einen solchen Freizeitpark zu errichten“, berichtet Stummer. Das hat sich mittlerweile erledigt, doch immerhin können in Niedersachsen wenigstens die Weihnachtsmärkte grundsätzlich stattfinden. Ein Hoffnungsstrahl für die Schausteller, dass wenigstens damit noch Geld in die Kasse kommt.