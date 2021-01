War das erste Büdchen gezimmert worden, um die überschüssige Marmelade anzubieten, hat sich das Sortiment in den vergangenen fünf Jahren deutlich erweitert. (Vasil Dinev)

Bassum-Hallstedt. Der Ort Hallstedt hat vieles zu bieten: Dort gibt es einen Campingplatz mit Badesee, das Münstermannsche Fachwerkhaus, seit 14 Jahren den Göpel mit dem Hallstedter Matterhorn und seit September 2016 auch das Hallstedter Büdchen von Kristina und Jens Dannemann. Das befindet sich in Sichtweite zum Göpel, ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen von nah und fern. Und an diesem Treffpunkt beginnt auch die Entstehungsgeschichte des Hallstedter Büdchens.

„Einer unserer Dorfbewohner hatte beim Göpel eine Kiste Bier vergraben, da konnten sich alle bedienen und das Geld dafür hinterlegen. Da hat ganz lange geklappt und dann nicht mehr“, erzählt Jens Dannemann. Als der Bierspender Geld drauflegen musste, beendete er die Aktion. Eigentlich schade, fanden die Dannemanns. Als Kristina Dannemann eines Sommers Marmelade gekocht hat – zu viele Gläser für die Familie –, haben sich die Eheleute überlegt, diese doch anderen in einem Büdchen anzubieten. In Selbstbedienung.

Jens und Kristina Dannemann haben vor fünf Jahren das Büdchen eröffnet. Hinter ihnen steht der Neubau, bei dem Freunde geholfen haben. (Vasil Dinev)

Jens Dannemann baute das erste Häuschen, und seine Frau bot dort die überzählige selbst gekochte Marmelade zum Verkauf. „Dann haben wir uns Hühner angeschafft und konnten auch Eier verkaufen“, erzählen die beiden. Allerdings kamen sie mit ihren sechs Hühnern schnell an die Grenzen des Eierverkaufs. „Heute haben wir fast 70 Hühner, verkaufen die Eier bis nach Bremen."

Und auch das Büdchen hat sich verändert, ist ein schmuckes kleines Häuschen geworden. „Freunde haben uns beim Bau geholfen, es ist traditionell errichtet worden – ohne einen einzigen Nagel“, erzählt Kristina Dannemann, denn dem Paar sind die Nachhaltigkeit und Klimaschutz wichtig. „Wir bieten nur plastikfreie Ware an", betont Dannemann. So haben sich die beiden auf die Suche gemacht nach solchen Artikeln und sind bei Anbietern aus der Region fündig geworden.

Kunden können im Büdchen Honig finden von Imkern vor Ort, ebenso Kartoffeln von hiesigen Landwirten, Wurstwaren der Fleischerei Pußack aus Groß Hollwedel, Brot und Brötchen von Bäcker Harry Meyer, Obstsäfte von der Mosterei Eckhoff, Käse aus der Hofkäserei Susanne Gercken aus Affinghausen, Milchprodukte der Biomolkerei Söbbeke, Essig, Öle und Mehl von der Wesermühle Thedinghausen und sogar Körperpflegeprodukte wie Haar- und Körperseife, Bambuszahnbürsten für ein plastikfreies Badezimmer. „Wir sind immer auf der Suche nach weiteren Anbietern, die sich gern bei uns melden können über unsere Homepage", berichtet das Paar. Diese lautet: www.hallstedter-buedchen.de.

Die ist auf dem neusten Stand und zeigt in schmucken Bildern das Angebot und das Häuschen, das jeden Tag mit Nachschub bestückt werden muss. Denn das Büdchen läuft gut, zieht auch Besucher aus entfernteren Orten an. „Wir können nicht genau sagen, ob wir seit dem ersten Lockdown mehr verkaufen, denn da haben wir gleichzeitig unsere Homepage gestartet“, blicken die beiden zurück. Die Arbeit, die von Anfang an beim Büdchen angefallen ist, mussten sie nebenbei schaffen: jeden Tag das Sortiment auffüllen, jeden Tag die Kasse leeren und abrechnen.

Und das Büdchen hat sich mittlerweile auch zum Treffpunkt gemausert. „Als wir 2016 gestartet sind, haben wir erst kurz vorher Bescheid gesagt, aber trotzdem sind viele gekommen“, erinnern sich die Dannemanns. Nach der Eröffnung folgten weitere Aktionen wie das Ostereiersuchen für die Kinder oder der Tannenbaumverkauf mit Bratwurst und Glühwein.

Außerdem bietet die Familie einen besonderen Service für Besuchergruppen des Göpels. Die können sich ein Wunschpaket bestellen (etwa mit Kaffee und Kuchen) und werden dann vor Ort versorgt. „Im Sommer waren sogar Gäste aus Brinkum mit dem Fahrrad da“, freut sich das Ehepaar über die großartige Resonanz und die positiven Rückmeldungen ihrer Kunden. Den beiden macht ihr Nebenerwerb offenbar viel Freude, vermutlich auch deshalb, weil die Kunden sehr gewissenhaft bezahlen: „Da ist eher zu viel als zu wenig in der Kasse“, antworten sie auf die Frage nach der Ehrlichkeit ihrer Kunden.