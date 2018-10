Die große Eisenbahn verbindet Orte, die kleine Eisenbahn Generationen: Bei den zehnten Syker Modelleisenbahn-Tagen war der Besucherandrang groß. Viele Familien und interessierte Modellbaufans waren von den Aufbauten begeistert. (Viola Heinzen)

Syke. Einmal rund ums Hachestadion hätten die Gleise gereicht. Doch aus vielen nachvollziehbaren Gründen hatten die Freunde der Modellbahnen eine andere Sportstätte für ihre große Ausstellung gewählt. So war die angrenzende Olympia-Halle für drei Tage das Domizil der Modellbahnfans – eine kleine eigene Welt im Maßstab 1:87 sozusagen.

Die Halle war voll, die Gleise waren in einem Zickzack-Kurs aufgebaut, sonst hätten die mehr als 300 Meter Schienen auch nicht reingepasst. Und die Halle war immer voll von Menschen, mehr als 100 Besucher waren stets gleichzeitig da. „Wir sind sehr zufrieden“, resümierte Jürgen Reinhard vom gastgebenden MECS, dem Modelleisenbahn-Club Syke. In zwei Gruppen teilten sich die Besucher. Da waren zum einen diejenigen, die einfach nur schauen wollten – und die dann nicht anders konnten, als auch noch zu staunen. Und es gab die Experten, die natürlich auch schauen und staunen wollten. Die sich aber auch Tipps holten, weil ja ausreichend andere Experten vor Ort waren. „Viele wundern sich, dass der Strom nicht richtig fließt“, schmunzelte Reinhard über ein Dauerthema. Weil eben ein auf den ersten Blick sauberer Kontakt trotzdem noch ungewollten Widerstand haben kann, empfahl Reinhard einen „Rubber“, der im Wesentlichen wie ein hartes Radiergummi funktioniert.

Zum Gucken gab es nicht nur fahrende Züge, sondern auch etliche Stände der Modellbahnbörse mit Waggons und Lokomotiven aus verschiedenen Jahrzehnten, Zubehör und Modellautos, ohne die auch eine Eisenbahnlandschaft nicht komplett ist. Mehrere Tausend dieser kleinen Autos hatte ein Anbieter dabei, er war dabei, seine Sammlung aufzulösen.

Es waren die zehnten Modellbahntage in Syke, aber eben besonders große. Fünf andere Vereine von Marburg bis Norderstedt, von Münster bis Brandenburg waren gekommen. „Das sind alles Clubs, die die gleichen Module verwenden. Man hat sich über die Jahre kennengelernt“, so Reinhard, der darin den großen Reiz sieht. Denn weil die Module nach dem gleichen System gebaut sind, passen sie zusammen, sodass eine so große und vor allem lange Strecke gebaut werden kann. Historische Züge aus den 1970er- und 1980er-Jahren dominierten das Bild, wobei eine bunte Bandbreite von Herstellern verbaut worden war. Roco, Wiking, Faller, Trix, Piko, Fleischmann und Märklin haben auch Laien schon mal gehört.

Das Schöne an der Modellwelt ist, dass sie Generationen übergreift. So begegnete am Abzweig Weyhingen der von einer Dampflok gezogene Güterzug dem ICE. Später rauschte der Vorzeigezug der Deutschen Bahn am Betriebswerk Karlshorst vorbei – wie aus einer anderen Welt. So etwas lockte Schaulustige an. Ein Cabrio von Mazda, ein offener VW Golf und eine Ente mit zurückgezogenem Stoffdach hatten angehalten, und ihre Fahrer schauten den Bahndamm hinauf.

So wie in der Modellwelt waren auch echte Trainspotter gekommen. Mit Fotoapparaten und sogar mit Stativ und Filmkamera blickten einige auf das detailgetreue Geschehen. Natürlich längst nicht so groß wie das Miniaturwunderland in Hamburg war die Syker Ausstellung, aber ebenso liebevoll zusammengestellt. Da grasten Kühe, da demonstrierten Menschen vor einem Bergwerk, da gab es Schwimmbäder und Tennisplätze, Einkaufsläden und Fabriken. Ganz aktuell war ein ICE mit Motorschaden liegengeblieben und wurde von einer Diesellok abgeschleppt. Der Bezug zur Realität war absolut gewollt.

Ganz echt war auch die Mütze der Deutschen Reichsbahn, die Willi Schink vom Verein für Brandenburgische Stadtbahngeschichte trug. An den Wänden hingen Andreaskreuz und Signale, die aber im Maßstab 1:1. Eisenbahnfans sind auch im wirklichen Leben alle Modellbauer. Nicht alle aber haben eine funktionierende Anlage zu Hause. Einer verriet: „Ich habe meine Module im Keller. Die lagern da, und deswegen freue ich mich besonders auf solche Treffen.“