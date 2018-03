Mit diesem selbstgestalteten Info-Flyer möchte Sofie Gußmann Geld für ihr Projekt in Thailand sammeln, um dort benachteiligten Kindern die englische Sprache beizubringen. (Janina Rahn)

Syke. Auf Sofie Gußmann wartet eine aufregende Zeit. "Ich habe ein volles halbes Jahr vor mir", sagt die 18-Jährige. Sie sitzt in der hellen Küche eines Syker Einfamilienhauses. Wenn sie spricht, streicht sie ihre langen blonden Haare aus dem Gesicht und schaut mit großen, wachen Augen durch ihre schwarze Hornbrille. Nach dem Gespräch warten ihre Bücher auf dem Schreibtisch, denn ihr steht das Abitur bevor und danach ein großes Abenteuer – aber auch noch ein bisschen Arbeit.

Für ein ganzes Jahr fährt die Sykerin im August nach Thailand. Nicht aber, um Urlaub zu machen, sondern um Kindern Englisch beizubringen. Dass junge Menschen nach der Schule ins Ausland gehen, ist besonders, aber nicht außergewöhnlich. Viel öfter als noch vor zehn Jahren, gehen junge Erwachsene reisen oder engagieren sich in Projekten im Ausland. Das Besondere bei Sofie Gußmann ist, dass sie vor ihrem Auslandsaufenthalt in Syke und umzu einen Spendenkreis aufbauen möchte, um ihr Projekt zu unterstützen.

"Ich möchte versuchen, viele Leute darauf aufmerksam zu machen", sagt die Schülerin. In den Provinzen Chiang Mai oder Chiang Rai im Norden Thailands, wird sie als Freiwillige Lehrer im Englischunterricht unterstützen und bei der Hausaufgabenbetreuung helfen. Ihre Zeit dort wird zu 75 Prozent vom entwicklungspolitischen Freiwilligendienst Weltwärts unterstützt, das das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) im Jahr 2008 ins Leben gerufen hat. Für die restlichen Kosten arbeitet Sofie Gußmann neben der Schule und beginnt nun, Spenden zu sammeln. "In der Region in Thailand gibt es viele Bergdörfer. Die Kinder dort besitzen keine thailändische Staatsangehörigkeit und sind in vielerlei Hinsicht benachteiligt", sagt sie. Die Bildung und die englische Sprache könne für die Kinder den Weg in die Gesellschaft ermöglichen.

Um auf diese Aufgabe vorbereitet zu sein, besucht die 18-Jährige vor der Abreise ein einwöchiges Seminar ihrer Organisation. Außerdem helfen ihr die Sprachkenntnisse aus der Schule. "Ich traue mir das schon zu", sagt sie und betont, dass sie nicht alleinverantwortlich den Unterricht durchführt, sondern als helfende Hand in dem Projekt eingeplant ist. Vor Ort wohnt sie mit anderen Freiwilligen in einer Unterkunft. Für sich selbst verspricht sie sich, viel mitzunehmen von der anderen Kultur und auch herauszufinden, was sie beruflich machen möchte nach diesem Jahr. Sie spricht von "Rauskommen" und "Perspektivwechsel", während durch das offene Fenster die Sonne hereinscheint und Baulärm von der Straße tönt.

Die Spenden, die Sofie Gußmann für das Hilfsprojekt ihrer Organisation "Hope For Life" sammelt, würden direkt dort eingesetzt, wo sie benötigt werden, sagt die Schülerin. Um möglichst viel zusammenzubekommen, hat sie sich erst einmal an Freunde und die Familie gewandt. Sie hat einen Informations-Flyer erstellt und E-Mails verschickt. Neben der Zeitung, hat sie sich auch an Radio Bremen und die Sendung buten un binnen gewendet. Im nächsten Schritt möchte sie Firmen aus der Region anschreiben oder persönlich ansprechen und kann sich auch vorstellen, einen Kuchen-Verkauf oder Informationsveranstaltungen an ihrer Schule zu organisieren.

Erst einmal muss die 18-Jährige aber ihr Abitur schreiben. Neben der Spendensammlung stehen dann noch ein Impfmarathon, der Abiball samt Kleidsuche, ein Familienurlaub und das Vorbereitungsseminar an im nächsten vollgepackten halben Jahr.