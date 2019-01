Naturarzneien, -kosmetik und allerlei Leckereien füllen die Regalwände. (Björn Hake)

Syke/Verden. Reformhäuser waren im Trend, schon lange bevor der Bio-Hype auflebte. „Sie sind etwa 130 Jahre alt“, erklärt Lothar Ebken. Und der muss es wissen: Er ist in einer Reformhaus-Familie aufgewachsen und nun selbst Herr über annähernd 30 Filialen im Norden. Eine davon steht in Syke, eine andere hat jüngst in der Verdener Fußgängerzone eröffnet.

Die Grundsteine der Reformhäuser liegen in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Industrialisierung war im vollen Gange und einige Menschen wollten dieser Entwicklung etwas entgegensetzen. Sie ernährten sich vegetarisch, begeisterten sich für die Freikörperkultur, ökologische Landwirtschaft und Naturheilverfahren. Aus dieser „etwas aufmüpfigen Bewegung“, wie Ebken sie beschreibt, entstanden mit der Zeit die Reformhäuser. 1970 gründete die Familie Ebken in Syke und Vechta ihre ersten Filialen. Der Firmensitz ist nach wie vor in der Hachestadt.

Bis in die Städte Norden, Kaltenkirchen, Bad Oeynhausen und Lingen an der Ems hat sich das Unternehmen inzwischen in Niedersachsen und bis in die Randgebiete von Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ausgebreitet. „Wir suchen immer nach neuen Standorten“, erklärt Ebken. Nachdem klar war, dass das Reformhaus in der Nagelschmiedestraße in Verden schließen würde, ergriff Ebken die Chance und suchte nach einem passenden Ladengeschäft in zentraler Lage.

Obwohl es auch viele biologische Produkte in dem Geschäft an der Großen Straße gibt, ist das Reformhaus keineswegs ein Bioladen. „Wir versuchen, regionale Produkte anzubieten“, erklärt Ebken, die tragen nicht immer das Bio-Label. Doch ohnehin sind es keineswegs nur Nahrungsmittel, die in den Läden mit grün-rot-blauem Logo über die Theke gehen. Neben frisch gebackenen Broten, die allesamt aus Vollkorn gebacken und teils sogar vegan sind, pflanzlichen Aufstrichen und allerlei anderen Lebensmitteln liegt der Fokus im Reformhaus auf Naturarzneien und -kosmetik. Gerade die Kosmetiksparte entwickle sich sehr gut, freut sich der Unternehmenschef. Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, sanfte Einschlafhilfen und Mittel, die Haut, Haar und Nägel stärken sollen, reihen sich ebenfalls in den Regalen.

Der Gedanke der Nachhaltigkeit spiegelt sich nicht nur im Sortiment wieder. Schon seit langer Zeit setzt das Unternehmen auf Papiertüten. Seit 2009 fließt durch die Läden außerdem Strom aus regenerativen Energiequellen. Ebenso nachhaltigkeitsbewusst wie die Geschäftsführung sind jene Menschen, die im Reformhaus einkaufen. „Die Kundschaft ist zum größten Teil weiblich“, verrät Ebken. Frauen ab 45 Jahren und junge Mütter seien am häufigsten vertreten. „Dazwischen klafft eine große Lücke.“

Ernährungs- und Diätberater arbeiten in den Geschäften – genau wie Experten in Sachen Allergien, Glutenunverträglichkeit, Naturarzneien und -kosmetik. In der Reiterstadt führt derzeit ein Vierergespann die Geschäfte. „Wir freuen uns, dass wir in Verden so gut aufgenommen wurden“, sagt der Geschäftsführer. Die Suche nach einem passenden Standort sei relativ leicht gewesen. Schöne, große Räume biete dieser. Doch ein wenig mangelt es dennoch an Platz, denn frisches Gemüse gibt es in dieser Filiale nicht.

Viel hat sich für die Kunden, die zuvor im Reformhaus an der Nagelschmiedestraße eingekauft haben, nicht geändert. Eine neue Adresse und ein etwas verändertes Sortiment sind die größten Unterschiede. Außerdem gibt es neuerdings regelmäßige Rabatte, genau wie in allen anderen Ebken-Filialen. 10 000 Handzettel mit Artikeln zum Sonderpreis werden monatlich in Verden unter die Leute gebracht, erklärt der Geschäftsführer.