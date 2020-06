Annica Müllenberg, Bassums Kulturbeauftragte Claudia Voss und Steffi Urban (von links) organisieren mit weiteren Helfern den ersten Fotomarathon in Bassum. (Michael Braunschädel)

Unter dem Motto „Sechs Stunden – sechs Fotos – eine Landpartie und Du“ startet in diesem Herbst erstmals der Fotomarathon in Bassum. Genauer gesagt am Sonnabend, 5. September, können Hobby- und Profifotografen die Stadt Bassum und ihre Umgebung ganz genau unter die Linse nehmen. Der Fantasie sind bei dem Event keine Grenzen gesetzt. „Es war eine Zitterpartie, ob wir den Fotomarathon überhaupt austragen können. Nun freuen wir uns aber sehr, dass wir endlich wieder eine Veranstaltung anbieten können. Der Fotomarathon liegt mir besonders am Herzen“, betont Claudia Voss, Kulturbeauftragte der Stadt Bassum, und ergänzt: „Das Event bietet die besten Bedingungen in Corona-Zeiten, weil jeder Teilnehmer alleine draußen unterwegs sein wird.“

Neue Orte entdecken – das gehört zum Fotomarathon genauso dazu wie der Kick gegen die Zeit. In Kooperation mit einem Bremer Organisationsteam, das diese Veranstaltung in den vergangenen fünf Jahren in der Hansestadt ausgetragen hat, lädt dieses Mal die Stadt Bassum zur kreativen Foto-Challenge ein. Die Herausforderung liegt darin, innerhalb von sechs Stunden zu sechs verschiedenen Themen eine Fotogeschichte in sechs Bildern zu erstellen.

Zuerst treffen sich die Teilnehmer an dem Sonnabend um 10 Uhr am vorgegebenen Startpunkt. Dort erhalten sie dann eine Startnummer und die ersten drei abzuarbeitenden Themen. Nach dem Ausschwärmen kommen alle Teilnehmer wenige Stunden später an einer Zwischenstation erneut zusammen, um die nächste Themenkarte entgegenzunehmen. Wichtig: Die Bilder müssen im Querformat fotografiert und in der richtigen Themenreihenfolge abgegeben werden. „Es ist wie eine fotografische Schnitzeljagd“, sagt Annica Müllenberg, die zusammen mit Steffi Urban, Kerstin Graf und Ulrich Graf-Nottrodt das Organisationsteam bildet.

Das Bremer Quartett hat die Idee des Fotomarathons nicht erfunden, sondern eher adaptiert. Denn Events dieser Art gibt es bereits in vielen deutschen und europäischen Städten. Nachdem Urban und Müllenberg am Fotomarathon Berlin sowie Graf und Graf-Nottrodt in Hamburg teilgenommen haben, stellten sie das Event 2015 schließlich auch in Bremen auf die Beine – und stießen dabei auf Gegenliebe. Bis zu 250 Fotofans jeden Alters gingen jährlich in Bremen an den Start. „Es ist sowohl für Touristen als auch für Einheimische immer wieder eine tolle Gelegenheit, eine Stadt zu entdecken. Es ist wie eine Entdeckungstour“, sagt Müllenberg, während Urban betont: „Man nimmt die Dinge ganz anders wahr, weil man eben viel genauer hinschaut.“ Die zeitliche Begrenzung und die Motivsuche nach Themen würden den Kick geben. „Es ist kein klassischer Marathon, bei dem der Spurt im Fokus steht, dennoch läuft die Uhr“, erklärt Voss.

Zur sportlichen und künstlerischen Komponente kommt die soziale: Beim Fotomarathon tauschen sich Jung und Alt, Bekannte und Unbekannte aus. „Man kann den Tag auch als Familie genießen“, sagt Urban. Mitmachen kann jeder, der Interesse am Fotografieren hat und eine Digitalkamera besitzt. „Allein die Idee zählt, nicht die Ausrüstung“, so Müllenberg. Die Teilnehmer sollen die Stadt ganz individuell, entweder auf dem Rad oder im Auto (denn die Wegstrecke wird mindestens 20 Kilometer lang und zu Fuß in der vorgegebenen Zeit kaum zu bewältigen sein), in Szene setzen. Neben einer funktionierenden Digitalkamera empfiehlt das Organisationteam für den Fotomarathon eine leere Speicherkarte, einen Ersatzakku sowie bequeme Schuhe. Erlaubt sind alle Kamerafilter, die vor dem Auslösen eingestellt werden. „Nach dem Klick darf das Bild jedoch nicht mehr bearbeitet werden“, betont Voss.

Über den Sieger des Wettbewerbs entscheidet eine unabhängige Jury aus erfahrenen Fotografen. Die Preisverleihung soll dann im Herbst im Rahmen der Fotoausstellung, bei der alle Fotoreihen der Öffentlichkeit präsentiert werden, steigen. „So werden die Teilnehmer automatisch Teil einer Ausstellung“, sagt Müllenberg. Auf die siegreichen Fotografen dürften zudem verlockende Preise warten. In Bremen gab es beispielsweise eine Foto-Reise nach Edinburgh, neues Equipment oder Gutscheine zu gewinnen.

Interessierte können sich ab sofort über die Homepage www.fotomarathonbremen.de anmelden. Die Startgebühr liegt bei 25 Euro pro Person. Teilnehmer unter 18 Jahren benötigen eine schriftliche Erlaubnis der Eltern. Weitere Infos zum Ablauf der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer zwei Tage vor dem Event. „Wir freuen uns über jeden Bassumer, der mitmacht, und hoffen natürlich auch auf Zuzug aus Bremen“, sagt Voss abschließend.