Vergangenheit: Ulla Goehrtz (im Bild) hat das Geschäft Bullenkamp geschlossen. Sarah Terveens „Braut im Glück“ wird dort einziehen. (BÄRBEL RÄDISCH)

Bruchhausen-Vilsen. Mehr als 30 Jahre begrüßte Ulla Goehrtz in ihrem Laden mit schönen Dingen Ecke Assessor- und Bahnhofstraße in Vilsen ihre Kundschaft mit einem fröhlichen „Hallo“. Die so markante rauchige Stimme, ihr Markenzeichen. Immer fröhlich mit großer Herzlichkeit vermittelte sie: Hier bei Bullenkamp ist der Kunde gern gesehen, die Kundin noch Königin. Käuferinnen dürften in der Überzahl gewesen sein. Als Frau vom Fach erkundigte sich nach den Wünschen, dem Anlass und wofür gedacht sei, was erworben werden sollte. Tipps und Empfehlungen gab es, dazu Zeit, überlegen zu können, gern bei einem Espresso oder Cappuccino. Diejenigen, die zur Stammkundschaft gehörten – und das waren viele – kannte sie mit Namen. Selbst deren Familienverhältnisse waren ihr vertraut. Egal ob sie aus dem Ort, den umliegenden Gemeinden, aus Weyhe, Nienburg, ja, auch aus Bremen zum Stöbern kamen. Ihr Sortiment mit Accessoires rund ums Wohnen mit Kleinmöbeln, Glas-, Silber- und Porzellanwaren, Dekorativem für Haus und Garten, Textilien wie Kissen und Tischwäsche fiel aus dem Rahmen. Kein Kitsch, kein Tinnef. Seit 20 Jahren gehörten auch Schuhe, Lederwaren und hochwertige Damenmode zum Sortiment. Très chic alles. Und nun Vergangenheit.

„Einen Abgesang möchte ich eigentlich nicht haben“, kommentiert Ulla Goehrtz die Bitte, die Gründe darzulegen, warum sie am Montag das Kapitel als Geschäftsfrau beendet hat und aus dem Berufsleben ausgestiegen ist. „Nein, Altersgründe spielen überhaupt keine Rolle“, sagt sie. „Ich bin so fit, dass ich in den vergangenen Wochen, seit das große Auf- und Ausräumen und der Abverkauf begannen, selbst abends nicht erschöpft war, ich weder Muskelkater hatte, noch mir irgendein Knochen wehtat“, wehrt sie lachend ab. „Der Anstoß aufzuhören, ergab sich aus verschiedenen Faktoren. In dem heißen Sommer 2018, als Bruchhausen-Vilsen wie ausgestorben war, tauchte erstmals der Gedanke auf: "Ich könnte jetzt ins Freibad gehen oder in Urlaub fahren. Frustriert war ich außerdem, weil ich bei Einkäufen auf Modemessen plötzlich meine langjährigen Lieferanten nicht mehr antraf. Stilvolles anzubieten, war immer mein Bestreben.“

Die italienischen, belgischen und holländischen Anbieter für Besonderheiten rund ums Wohnen hätten sich ebenfalls teilweise zurückgezogen. Jüngere Leute würden keine Services, Gläser und Bestecke mehr sammeln, wie es einmal praktiziert wurde, als man von Aussteuer sprach. Der Online-Kauf per Internet wächst ständig. Auch billig, billig ist eine Devise. „Wer keiner Verkaufskette angehört, der kann zudem nicht gleich nach Saisonbeginn mit Angeboten locken, wie ich es zunehmend beobachte“, so Ulla Goehrtz. Die Überlegungen brachten die Geschäftsfrau dazu, das Gebäude an ihren Neffen und die Nichte zu verkaufen. „So bleibt das Haus, in dem mein Vater einen Möbelhandel betrieb, in der Familie. Ich freue mich sehr, dass mit der Bezeichnung Bullenkamp-Platz vor der Tür ein Andenken an den Namen erhalten wird.“

Mit großer Begeisterung erwartet sie demnächst Sara Terveen als Nachfolgerin in den Geschäftsräumen. Seit Dezember 2018 betreibt die 32-Jährige ihren Laden für Brautmoden „Braut im Glück“ an der Bassumer Straße 1 auf dem früheren Rewe-Gelände. „Sie rückt jetzt mehr in die Ortsmitte und damit ins Blickfeld, und es wird wieder Schönes und Stilvolles hier angeboten – wie seit mehr als 100 Jahren. Das war mir sehr wichtig“, freut sich Goehrtz. Zu verreisen ist nach einer kleinen Verschnaufpause ihr Plan. „Vielleicht mache ich eine Kreuzfahrt. In die Sauna gehen, wann immer ich dazu Lust habe, zu schwimmen. Auch will ich meine Englischkenntnisse auffrischen.“

Nur noch ein paar Vitrinen, Regale und Stühle warten auf neue Besitzer in den jetzt kahlen Räumen. „Es war unglaublich“, sagt die langjährige Mitarbeiterin Anja Dietz, „wie in kürzester Zeit der Laden leergekauft war“. Sie ist in Verhandlung, eine neue Stelle anzutreten, was sie von ihrer Kollegin Heike Schulz nicht weiß. Die Rührung ist Ulla Goehrtz anzumerken, als sie abschließend sagt: „Die Wertschätzung seitens der Kundschaft, die mir zuteil wurde in Form von Geschenken, Blumen und guten Wünschen, seit ich die Schließung publik gemacht habe, hat mich völlig überwältigt.“

Und dann fällt ihr noch ein: „Einen Yoga-Kurs könnte ich nebenan bei der VHS auch belegen.“ Dieses Energiebündel still auf einer Yoga-Matte im Schneidersitz? Sich das vorzustellen, fällt schwer.