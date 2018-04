Doppelt gut: Sabine Urban und Dirk Böhling beschäftigen sich mit dem Zusammenleben von Frau und Mann. (FR)

Bassum. Was würde passieren, wenn Sven Regener, Loriot, Joachim Ringelnatz, Elke Heidenreich, Kurt Tucholsky, Horst Evers und Rainer Maria Rilke an einem Stammtisch zusammentreffen würden? Okay, klar, das geht nicht. Immerhin sind einige dieser grandiosen Humoristen und Autoren inzwischen verstorben. Aber so ein kleines bisschen ist das doch möglich – am Freitag, 4. Mai, ab 20.15 Uhr auf der Kulturbühne an der Mittelstraße in Bassum. Dort treten Sabine Urban und Dirk Böhling gemeinsam auf, rezitieren genannte Literaten, am Steinway-Flügel unterstützt von Hans-Jürgen Osmers. "Es geht um Reibereien und Alltägliches zwischen Frauen und Männern", erklärt Gudrun Lösche vom Bassumer Kulturforum.

"Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen" – so ist das Programm untertitelt. "1000-fach erzählt" steht zudem auf dem Plakat. Von Mario Barth beispielsweise, der die Story mit "Männer sind faul, sagen die Frauen", "Männer sind Schweine, Frauen aber auch" oder "Männer sind peinlich, Frauen manchmal auch" ordentlich ausgewalzt hat. Dennoch hat es der Berliner Comedian nicht ins Programm von Sabine Urban und Dirk Böhling geschafft. Da standen neben den bereits Genannten auch noch Erich Kästner, Berthold Brecht und Arthur Schopenhauer in der Schlange weiter vorne.

In zwei Sets werden Sabine Urban und Dirk Böhling ihren literarisch-musikalischen Abend aufteilen. Und dabei wird nicht nur gelesen und musiziert. "Wenn man Dirk Böhling kennt, weiß man, dass er auch seine eigenen Kalauer bringen wird", meint Gudrun Lösche. Er sei charmant, besitze eine klasse Rhetorik und eine besondere Stimme. Böhling sei ein Multitalent, erzählt die Dame aus dem Kulturforum. Vielfältig bekannt ist er als Moderator bei Radio Bremen. Gelernt hat er aber Schauspieler. Zudem ist er als Regisseur tätig und schreibt als Autor Gedichte, Kurzgeschichten Kinderbücher und Romane. Auszüge davon wird es auch am 4. Mai zu hören geben. Von der "Ratte Annabell" beispielsweise oder von "Lutz und Liese".

"Dirk Böhling und Sabine Urban ergänzen sich unheimlich", hat Gudrun Lösche beobachtet. "Sie hat einen unglaublichen Witz und eine gewaltige Bühnenpräsenz." Bühnenpräsenz ist es auch, was Urban als Dozentin unterrichtet. Zudem hat die 42-jährige Wahl-Berlinerin bereits im Tatort "Im toten Winkel" mitgespielt. Die beiden Schauspieler würden sich schon lange kennen, weiß Lösche, beim Landestheater Detmold haben die beiden schon vor Jahren miteinander gearbeitet. Sie ergänzen sich in ihrer Art und ihrem Witz gut, "sind sehr ironisch miteinander".

Nummer drei im Bunde ist Hans-Jürgen Osmers. Gudrun Lösche zufolge freut er sich bereits auf den Steinway-Flügel auf der Bühne der Grundschule an der Mittelstraße. Er studierte Kirchenmusik an der Hochschule für Künste in Bremen und absolvierte den Kontaktstudiengang Popularmusik an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Anschließend arbeitete Osmers als freier Musiker an diversen Theatern wie dem Berliner Ensemble, Schaubühne Berlin, Bar jeder Vernunft oder dem Bremer Musicaltheater. Osmers werde "mal im Dialog, mal alleine" musizieren, sagt Lösche. Mit "Let's Do It" von Cole Porter leitet er über zu Herrn Lehmanns Telefonat mit der Mutter. Auch ein Frau-Mann-Pärchen. Ebenso wie Harold and Maude, Romeo und Julia, Cäsar und Kleopatra oder Liz Taylor und Richard Burton. Stoff gibt's also genug.

Wer an diesem launigen Abend teilhaben will, kann Karten für 18 Euro im Vorverkauf im Bremer Pressehaus und allen regionalen Geschäftsstellen des WESER-KURIER bekommen. An der Abendkasse kosten die Tickets 20 Euro.