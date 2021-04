Der Dora-Löwenstein-Ring in Syke wurde 1991 in Erinnerung an die freundliche Schlachtersfrau so genannt. (Vasil Dinev)

„Fürs liebe Kind.“ Dieser Satz sei das Markenzeichen Dora Löwensteins gewesen, erzählt Sykes Gästeführerin Elke Butt gern, wenn sie ihre Gäste mitnimmt auf die Spuren jüdischen Lebens in der Hachestadt. Und Dora Löwenstein war sehr beliebt in Syke, nicht nur, weil die Schlachterfrau jedem Kind im Laden eine Scheibe Wurst überreichte. Sie und ihr Mann Siegfried halfen auch in Not geratenen Familien. In Erinnerung an sie und alle weiteren Bürger jüdischen Glaubens benannte der Stadtrat 1991 eine Straße nach ihr: der Dora-Löwenstein-Ring im Baugebiet Lerchenfeld.

Geboren wurde Dora Stern, wie sie damals hieß, 1888 in Ostercappeln bei Osnabrück. Wenig ist über ihre Kindheit und Jugend bekannt, doch im Ersten Weltkrieg war sie Krankenschwester in einem Feldlazarett. Kurz nach dem Ende des Krieges heiratete sie Siegfried Löwenstein, Schlachter in Syke. Sie zog zu ihm an die Herrlichkeit, wo die Familie einen kleinen Laden besaß. Geschlachtet wurde in einem Haus dahinter. Im Wohnhaus wohnten nicht nur die Schwiegereltern, sondern auch Siegfrieds Schwester Johanne. Dora Löwenstein übernahm die Rolle der Hausfrau für die frisch Vermählten und half - wie wohl auch ihre Schwiegermutter - im Laden mit. 1922 wurde das einzige Kind der beiden geboren: Grete. 1928 starb die Schwiegermutter, Minna Löwenstein.

Das Schlachtergeschäft war klein, aber renommiert, wie Sykes Stadtarchivar Hermann Greve herausgefunden hat. Der Grund dafür war aber nicht allein die Scheibe Wurst für die Kinder. Das Fleisch sei immer gut gewesen, berichtet Elke Butt. Und in den wirtschaftlich schweren 1920er-Jahren halfen und unterstützten Dora und Siegfried Löwenstein viele Menschen in Syke. Sie verschenkten Lebensmittel oder auch Geld, wenn die Not zu groß wurde. Noch im August 1935 erinnerte der damalige Landrat Fürbringer daran: „Die Leute haben [...] haben sehr viel Gutes für Notleidende getan.“

Geholfen hat es nichts. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 begannen die Repressalien gegen Juden in ganz Deutschland. Schon am 1. April 1933 begann dies mit Boykott-Aktionen gegen jüdische Geschäfte, bei denen dazu aufgerufen wurde, nicht bei Juden zu kaufen. Zunächst hielten sich viele Bürger nicht daran, auch in Syke nicht. Doch das war nur der Auftakt einer systematischen kulturellen und wirtschaftlichen Verdrängung. Es folgten Berufsverbote für Juden, sie durften nicht mehr studieren oder zur Schule gehen, Hochzeiten zwischen Nicht-Juden und Juden wurden verboten, Stück für Stück wurden ihnen die Bürgerrechte entzogen, und die restliche Bevölkerung schaute weitestgehend tatenlos zu. Solidaritätsbekundungen waren selten, offener Protest so gut wie nicht existent. Auch, weil nichtjüdische Lieferanten und Käufer ebenfalls schikaniert wurden. Ihre Namen wurden aufgelistet und in sogenannten „Stürmerkästen“ zur Schau gestellt. Auch in Syke gab es zwei davon. War die Familie Löwenstein bis 1935 noch weitestgehend unbehelligt geblieben, änderte sich das mit der Aufstellung dieser Kästen.

Im Ersten Weltkrieg hatte Siegfried Löwenstein Heinrich Vehring, dem langjährigen Leiter der AOK in Syke, das Leben gerettet. Dafür erhielt er das Eiserne Kreuz und später die Unterstützung Vehrings gegen die Repressalien. Doch das reichte nicht. 1937 gab die Familie auf und zog nach Bremen. Von dort wurden Dora, Siegfried und seine Schwester Johanne 1941 nach Minsk deportiert. Dort verliert sich ihre Spur. Historiker gehen davon aus, dass sie den dort durchgeführten Massenerschießungen im Juli 1942 zum Opfer fielen.

So steht es auf den Stolpersteinen, die für die Familie Löwenstein an der Herrlichkeit eingelassen wurden. Doch mit dem Dora-Löwenstein-Ring wird darüber hinaus an das Leben dieser Frau erinnert. Eine Frau, die im Ersten Weltkrieg verletzte Soldaten pflegte, die für Kinder immer ein Scheibchen Wurst übrig hatte - und ein Herz für leidende Mitmenschen.