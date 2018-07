Schwarme

Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Micha Bustian

Schwarme. 1500 Euro Schaden und eine Leichtverletzte – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag in Schwarme ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, waren gegen 15 Uhr ein Lastwagen und ein Auto auf der Bremer Straße in Richtung Martfeld unterwegs.