Lena Mysegades das letzte Mal mit Farbe im Gesicht – vor ihrer Fahrt im Ghost-Rider. (Jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. "Einmal abgeräumt – freie Auswahl." Alle 30 Sekunden wiederholt sich dieser Spruch an der Dosenwurf-Bude "Crash-Ball". Hundertschaften von Menschen schlendern daran vorbei, niemanden stört es. Hauptsache, es ist wieder Brokser Heiratsmarkt. Der wurde am Freitag traditionell mit drei Böllerschüssen eröffnet. Der Luftkurort Bruchhausen-Vilsen erwartet bis einschließlich Dienstag mehrere Hunderttausend Besucher. "Wer keine guten Laune hat, wird sie hier bekommen", sagte Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer bei der Eröffnung. Die Neuerungen, die für Freude sorgen sollen, hat WESER-KURIER-Volontärin Lena Mysegades getestet.

The Beast: Klingt gefährlich – ist es auch. Zumindest, wenn die Passagiere sich für die spektakuläre 360-Grad-Überkopffahrt entscheiden. Wie der Marktmeister Ralf Rohlfing betont, gibt es das Biest in zwei Ausführungen. Neben der sprichwörtlich schwungvollen Kopfüber-Fahrt, gibt es auch noch eine familienfreundlichere 120-Grad-Version.

Transformer: Transformer. Da ist der erste Gedanke: Science Fiction. Einmal voller Schleudergang und ein anschließend transformiertes Körpergefühl von fest zu flüssig im Sinne von wirbelnden Körper-Molekülen nach Verlassen des Grauens. Klingt verschwurbelt. Aber anders lässt sich nicht ausdrücken, was in einem vorgeht. Die Optik überzeugt schon mal: Zehn Arme mit vier Sitzplätzen sind an der Hauptachse des Karussells angebracht. Es sieht aus, wie ein Raumschiff aus einem Star-Wars Film. Wie heiß es auf diesem Raumschiff aber hergeht, das müssen die Brokser-Markt-Gänger selbst herausfinden. Denn zum Zeitpunkt des Karusell-Checks war der Transformer noch nicht ganz fertig gebaut.

Propeller – No Limit: Ein Propeller der einen ohne Stop gen Himmer transportiert; Aber heißt es nicht, kenn' dein Limit? Wer sich in den Propeller setzt, muss sich über Grenzen wirklich keine Sorgen mehr machen: Hier gibt es grenzenlose Loopings, grenzenlose Aussicht und grenzenlosen Adrenalin-Kick. Der Propeller ist vor allem eins: Extrem hoch. Wem Flugzeugfliegen nicht reicht, um den Wolken nah zu sein, der kauft sich einen Chip für den Propeller.

Ghost Rider: Da kommt der Gedanke an Grusel und Gespenster auf. Die Tochter des Schaustellers klärt allerdings auf: "Ghost Rider heißt Geisterfahrer. Der Ablauf einer Fahrt ist immer anders und immer extrem schnell. Mit 200 Umdrehungen die Minute entsteht ein Gefühl des Schwebens – daher kommt der Name." Okay, in die falsche Richtung gedacht. Dennoch, die Fahrt ist gruselig: Sätze, wie "ab jetzt gehörst du mir", die von einer tiefen Stimme aus dem Off kommen, bringen schauderhafte Stimmung auf. Die Fahrt ist wirklich so schnell, dass sich die Augen wie automatisch schließen. Plötzlich weiß man nicht mehr, was um einen herum passiert, man hat das Gefühl, zu schweben. Beim Rausgehen lässt dieses Gefühl nicht nach. Wie oft der Propeller sich überschlägt, hängt übrigens vom Körpergewicht ab.

Villa Wahnsinn: Klingt nach einem Irrenhaus. Laut Marktmeister Ralf Rohlfing ist die Villa aber einfach ein "Actionspaß" auf 400 Metern. Kinder mögen bekanntlich ja gerne etwas Action, weshalb sich bei unserem Besuch in der wahnsinnigen Villa auch hauptsächlich Kinder mit ihren Eltern aufhalten. Wer jetzt denkt, "Ach dann ist ein Gang durch das Laufgeschäft ja ein Kinderspiel", der hat sich gewaltig geschnitten: Beim Parcours durch das Haus ist Geschicklichkeit und Wachsamkeit gefragt. Zu Anfang geht es über wackelnde Holzbretter – in Sandalen keine leichte Angelegenheit. Dann befinden sich die actionfreudigen Besucher in einem Spiegellabyrinth. Das Navigationssystem von Google Maps hilft hier auch nicht mehr raus – hier sollte man lieber den eigenen Koordinationsfähigkeiten vertrauen. Gegen Ende ist da noch eine Waschanlage. Nicht für Autos, sondern für Menschen. Und wippende Boote. Was wichtig ist: Niemals zu denken: "Ich fühl mich sicher". Denn überall wartet ein verstecktes Hindernis. Ganz zum Schluss ist noch eine sich drehende Holztrommel zu bewältigen – Vorsicht, Stolpergefahr.

Wer sich diesem Programm unterzogen hat, der wird seine eigene Meinung haben, zu dem, was Bruchhausen-Vilsens Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann während der Eröffnung sagte: "Das hier ist der schönste Markt in ganz Norddeutschland – wenn nicht sogar auf der ganzen Welt."