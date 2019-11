Gemeinschaftlich gärtnern und genießen: Auf dem Palkieshof in Okel wurde jetzt ein Gemüsegarten nach Permakulturprinzipien angelegt. (Vasil Dinev)

Syke-Okel. „Du kannst gleich schon mal Feldsalat ernten, Silvia!“ Ernten? Im November? Ja, das geht. Feldsalat hält auch kältere Temperaturen aus. Das weiß jedoch kaum noch jemand, denn immer weniger Menschen bauen ihr eigenes Gemüse an. Das will der Verein Permakultur-Garten Okel jetzt ändern – mit einem Gemeinschaftsgarten zur Selbstversorgung.

„Menschen bauen hier gemeinsam Gemüse an, zur Selbstversorgung“, bringt Martin Palkies vom Palkieshof in Okel den Zweck des zweiten Projektes des Vereins kurz und knapp auf den Punkt. Das Entscheidende ist dabei das Wort „gemeinsam“. „Wir legen den Garten gemeinsam an, bauen gemeinsam an und ernten auch gemeinsam“, sagt Martin Palkies. Etwas, das früher – vor allem auf dem Land – gang und gäbe gewesen ist. „Doch heute kennen das viele nicht mehr“, sagt Melanie Palkies. Die Gärten zum Einfamilienhaus im Grünen sind überwiegend nur noch reine Ziergärten. „Das geht erst jetzt wieder los, dass Menschen sich dafür interessieren.“ Fleischskandale, verunreinigte Lebensmittel wie Eier und Milch hätten dazu beigetragen. Aber auch der Klimaschutz und ein gestiegenes Bewusstsein, wie man mit der Natur umgeht, haben dazu beigetragen, dass viele sich wieder bewusster mit Nahrung und deren Herstellung auseinandersetzen. Themen, die auch in der Permakultur eine große Rolle spielen.

Darum wird in Okel auch kein gewöhnlicher Gemüsegarten angelegt, sondern ein „essbarer Waldgarten“. Bei der Planung und Gestaltung hat dem Verein Volker Kranz geholfen. Der Landschaftsgärtner ist im Bildungsangebot des Vereins häufiger Gast auf dem Palkieshof und bringt Interessenten die Feinheiten dieser ökologischen Planungsstrategie nahe. Die Idee für den essbaren Waldgarten stammt aus Asien. Es ist ein mehrstufiges Anbausystem, bei dem – ganz im Sinne der Permakultur – alles einen mehrfachen Nutzen hat. So liefern Obstbäume nicht nur Früchte sondern sie dienen auch der Beschattung der kleineren Pflanzen und sorgen für ein angenehmes Mikroklima, in dem wiederum kleinere Pflanzen, die dazwischen und darunter angepflanzt werden, wie etwa Beerensträucher, Gemüse-Stauden oder Kräuter, besser gedeihen können. Gleichzeitig bieten sie – wie die anderen Pflanzen – auch Tieren Lebens- und Nahrungsraum. In Anlehnung an das natürliche Vorbild versucht ein essbarer Waldgarten so ein System zu schaffen, das Menschen wie Tieren zugute kommt, und das so weniger Zeit und Aufwand für den Erhalt benötigt.

Und so tummeln sich ein gutes halbes Dutzend Menschen im Garten des Palkieshofes in Okel. Im eisigen Novemberwind buddeln sie Löcher für Nashi-Birnenbäume und Walnuss-Sträucher, unter denen im Sommer dann Kürbisse und Zucchini ranken können. Himbeersträuche wachsen neben den Folientunneln mit den unterschiedlichen Salatsorten. Alle zu unterschiedlichen Zeiten angepflanzt, damit eben zu unterschiedlichen Zeiten geerntet werden kann – auch im November. Denn auf dem Palkieshof hat man noch mehr vor. Der Begriff Permakultur setzt sich schließlich aus zwei Begriffen zusammen: permanent und Agrikultur. „Unser Ziel ist es, rund ums Jahr ernten zu können“, verrät Martin Palkies. Auch das findet sein Vorbild in den asiatischen Waldgärten, in denen rund ums Jahr geerntet werden kann. „Allerdings sind bei uns die Bedingungen anders.“ Und so wird in Okel ausprobiert, was geht.

Dafür haben sich der Verein und das halbe Dutzend Gemeinschaftsgärtner die Unterstützung eines Fachmannes gesichert. Jochen Voigt von der Frischekiste in Gessel gärtnert fleißig mit und nutzt den Gemeinschaftsgarten zudem als „Experimentiergarten“ für verschiedene Mischkulturen, auch mit exotischeren Sorten wie Szechuan-Pfeffer oder dem Chinesischen Gemüsebaum, auch Knoblauchbaum genannt. „Die Blätter haben einen sehr vollmundigen Geschmack“, erläutert Melanie Palkies. In der chinesischen Küche spielt er eine große Rolle, nur frisch ist er in Europa kaum zu bekommen.

„Momentan wird viel über Nahrung, Klima und Umwelt diskutiert, das hier ist die praktische Antwort“, ist Jochen Voigt überzeugt. „Die Frage, die im Raum steht, ist ja auch: Wie bekommt man die Leute satt?“, sagt Melanie Palkies. Und zwar ohne die Umwelt und damit das Klima weiter zu schädigen. Mit seinem Gemeinschaftsgarten will der Verein versuchen, eine Antwort darauf zu finden.