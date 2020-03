Noch im Februar hielt Swantje Fiedler einen Vortrag zum Thema "Klimaneutrales Deutschland 2050" im Gemeindehaus Martfeld. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Die Umweltexpertin und Ökonomin Swantje Fiedler ist seit mehr als zehn Jahren beim Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) in Berlin beruflich engagiert. Adäquat steht sie für eine zukunftsweisende Marktwirtschaft ein. Darin sind gleichzeitig die beiden zielgebenden Komponenten Ökologie und Soziales in Theorie und Praxis erkennbar aneinander gekoppelt. Glücklich äußert sie: „Es erfüllt mich sehr, dass ich einen Beruf habe, der zur Verbesserung der Lebensumstände beiträgt.“ So fühlt es sich offenbar an, wenn der eigene Beruf als Berufung wahrgenommen wird.

Bevor das möglich wurde, studierte sie Politik- und Wirtschaftswissenschaften im Zuge ihres Schwerpunktes „Europäische Studien“ an der Universität in Osnabrück. Im Fokus ihrer Abschlussarbeit von 2009 stand der europäische Emissionshandel. Bis heute fühlt sie sich in der Auswahl ihres Schwerpunktes bestätigt: Geprägt worden sei sie schon als Kind vom sozialen Engagement ihrer Eltern, die zeitgemäß an Demonstrationen der Anti-Atomkraft-Bewegung teilgenommen hatten. Inzwischen ist sie 36 Jahre alt und vor zwei Jahren wieder nach Bruchhausen-Vilsen zurückgekehrt, seither lebt die junge Wissenschaftlerin mit ihrer Familie in Uenzen. In Martfeld wurde sie geboren und auch ihre Kindheit verbrachte sie dort. Nach wie vor fühlt sie sich in dieser ländlichen Umgebung wohl.

Als wissenschaftliche Mitarbeiterin trat Fiedler ihre erste Stelle beim FÖS an. Der überparteiliche, zukunftsorientierte Thinktank sieht sich seit 1994 in sozialer Verantwortung. Die Interessengruppe sei motiviert, eigenständig auf die Politik zuzugehen. Insofern, erklärt die Expertin, sollten wissenschaftliche Erkenntnisse den politischen Entscheidungsträgern „einfach und zweckgerichtet“ präsentiert werden. Die Idee, ein ökologisches Steuer- und Finanzsystem zu etablieren, steht vollkommen im Einklang mit ihrer persönlichen Grundhaltung: Klimaschädliches Handeln müsse sich in den Preisen der Güter widerspiegeln, um die „Wahrheit“ offenzulegen. Das geschehe, sobald sich gemäß dem Verursacherprinzip der CO2-Ausstoß in den Produktpreisen ausdrücke. Umweltschädliche Subventionen entfielen, auch verdeckte, wie etwa die steuerliche Entlastung der Fluggesellschaften oder steuerbegünstigte Dienstwagen.

Der eigenen Zielsetzung folgend erarbeiten die Initiatoren des FÖS Lösungen für eine zielgerichtete Klima- und Umweltpolitik. Auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse übernehmen sie die Beratung in Politik und Wirtschaft, Workshops für sogenannte Stakeholder werden angeboten. Umwelt- und Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften oder Politiker seien daran interessiert, führt Fiedler ergänzend aus.

Nach ihrem Berufsstart in Berlin hatte sich im Verlauf ein Team von drei bis vier Personen zusammengefunden, in dessen Zentrum die Energie- und Verkehrspolitik stand. Swantje Fiedler übernahm die wissenschaftliche Leitung. Seit Anfang 2019 fällt ihr jetzt – nach einjähriger Elternzeit – die Aufgabe der wissenschaftlichen Qualitätssicherung zu. In dieser Funktion koordiniert sie die wissenschaftliche Arbeit von sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. So konnte sie ihren Arbeitsplatz weitgehend nach Uenzen ins Homeoffice verlegen und hält sich deshalb seltener in der Bundeshauptstadt auf als zuvor. Im vorigen Monat referierte sie in Martfeld mit kritischem Blick über ein „Klimaneutrales Deutschland 2050“. In ihrem Vortrag thematisierte sie eine ökologische Steuerreform, den Abbau umweltschädlicher Subventionen, inklusive des problematischen Emissionshandels.

Differenziert und selbstkritisch

Swantje Fiedler zeigt sich optimistisch und glaubt, dass es in Zukunft in die richtige Richtung gehen wird. Auch in der aktuellen Corona-Krise bildeten Wirtschaft und Klimaschutz keine unauflöslichen Gegensätze, sondern die Diskrepanzen seien überwindbar. So sei „die Krise als Chance zu sehen, dass etwas funktioniert, was vorher nicht einsehbar war“, wie etwa die Etablierung von Homeoffice und Videokonferenzen. Insgesamt müsse das Marktgeschehen gezielt an der Umwelt ausgerichtet sein. Gleichwohl beinhalteten klimaschützende Maßnahmen „das Potenzial eines großen Innovationsmotors“. Von der Politik seien konsequente Entscheidungen zu treffen, Planungssicherheit sei für Unternehmen unerlässlich. Subventionen für angemessene Technologien könnten im neu gesetzten Rahmen erfolgen. Demzufolge dürften „Verstöße weder honoriert noch akzeptiert werden. Neue zielführende Produktionsverfahren müssten sich lohnen. Beispielsweise ließen sich erneuerbare Energien weiterhin deutlich staatlich fördern, „fossile Brennstoffe, wie Kohle, würden sich dann nicht mehr rechnen“. Gleichzeitig müsste der sozialpolitische Rahmen so gesteckt sein, dass „keiner auf der Strecke bleibt und keine weitere soziale Ungleichheit entsteht“. Für den Strukturwandel sei ein gewisser Zeitrahmen notwendig.

Anderweitig betrachtet Swantje Fiedler auch ihr eigenes Konsumverhalten differenziert und selbstkritisch: „Ich verhalte mich im Alltag klimafreundlich, wo es mir leicht fällt: Bio-Lebensmittel, regionale Produkte, Ökostrom, bewusster Umgang mit Energie- und Ressourcenverbrauch, Reisen nach Berlin mit der Bahn. Aber auch ich entscheide mich aus Bequemlichkeit oder aus finanziellen Gründen zu oft für die klimaschädlichere Variante: Einkaufen oder Besorgungen sind mit dem Auto auf dem Land einfacher. Das zeigt mir: Die klimafreundlichen Alternativen müssen besser und günstiger werden, damit Menschen sich auch konsequent dafür entscheiden.“

Ein gewisses widersprüchliches Verhalten ist sicherlich bei sehr vielen Verbrauchern vorhanden, das sich aber nach obiger Aussage doch wohl mit der Zeit auflösen könnte.