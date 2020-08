Nicht nur symbolisch: Bauleiter Markus Kreis von 3K hatte für die Übergabe sogar einen Schlüssel dabei. Die beiden Schulleiterinnen Claudia von Klitzing (Mitte, Gymnasium) und Gabriele Wilk-Batram (Realschule) nahmen ihn dankend an. (Vasil Dinev)

Bassum. Genau an dieser Stelle war vor etwas mehr als einem Jahr noch gar nichts zu sehen. Im Dezember war der Rohbau fertig und nun konnte der Schlüssel übergeben werden. 13 Monate Bauzeit liegen hinter der Lukas-Schule in Bassum. „Wir standen nicht auf Linoleum, sondern bei strahlendem Sonnenschein auf Gras“, erinnerte Gabriele Wilk-Batram, Realschulleiterin, bei der feierlichen Übergabe des Anbaus am Dienstag. Punktgenau zum Start des neuen Schuljahres – fast zumindest.

Denn in Betrieb genommen kann der Neubau bereits. Die letzten Handwerker sorgen noch für den Feinschliff. Dort, wo beim Richtfest noch der kalte Wind durch die Räume zog, befinden sich nicht nur Fenster, sondern auch eine automatische Belüftungsanlage. So brauchen die Schüler und Lehrer gar kein Fenster mehr zu öffnen. „Eine beachtliche Menge“, sagt Friedhelm Bilsing vom Dienstleistungszentrum über die Menge Luft, die in die Räume gepustet beziehungsweise herauszogen wird. Zwischen fünf und zehn Grad kann zudem die Temperatur in den Räumen reguliert werden. Den Strom dazu fördert eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach.

Der Anbau ist insgesamt 1500 Quadratmeter groß und umfasst sieben Klassenzimmer und zwei ausgestattete Fachräume für Musik und Kunst beziehungsweise Werken. Hinzu kommen ein Aufenthaltsraum für die Oberstufe des Gymnasiums sowie Räume für die Verwaltung und ein Ruheraum. Das Architekturbüro 3K aus Bassum zeigt sich für die Umsetzung des knapp 3,4 Millionen Euro teuren Vorhabens verantwortlich. Wobei: „Das Gebäude gab es ja schon, aber die Umsetzung war eine Herausforderung“, gibt Birgit Kreis von 3K zu. Denn optisch orientiert sich der Neubau am Bestand aus dem Jahr 2015. Veränderungen während des Baus, wie etwa ein Zugang zum Dach, passten doch noch in den Zeitplan.

Notwendig war der Anbau geworden, da die Schülerzahlen steigen und sich auch die Umstellung von G8 auf G9 in diesem Schuljahr bemerkbar machen wird. Und das kann nun auch in den neuen Räumen starten, „die letzten sechs Wochen haben richtig was gebracht“, freut sich Wilk-Batram. In den Sommerferien wurden noch mal ordentlich die Ärmel hochgekrempelt, damit nicht nur die Böden verlegt werden konnten, sondern auch das Internet steht und die Räume eingerichtet sind. „Wir hatten teilweise mehr als 40 Handwerker im Gebäude“, erzählt Bilsing.

30 000 Liter im Tank

Auch das „alte“ Gebäude wurde mit WLAN aufgerüstet und vier Klassenzimmer erhielten digitale Tafeln. Das war zwar sowieso geplant, aber durch die Corona-Pandemie nahm das noch einmal an Wichtigkeit zu. „Die Fünftklässler werden geschult, damit sie für den Ernstfall fit sind“, erzählt Wilk-Batram. So lernen die Schüler direkt, wie sie auch von zu Hause am Unterricht teilnehmen können. „Die Lehre muss mitkommen“, betont Elena Lenk.

Aber nicht nur angesichts der Unterrichts- und Fachräume ist die Lukas-Schule „auf dem absolut neuesten Stand“, wie Bilsing versichert. Auch energetisch. Die Lüftungsanlagen sorgen auch dafür, dass mit Coronavirus keine Fenster geöffnet werden müssen. Außerdem befindet sich ein Wassertank unter dem Rasen des Schulhofes, der knapp 30 000 Liter fasst. So werden die Toiletten mit Regenwasser versorgt. „Wenn es zu wenig Wasser gibt, dann wird aus dem normalen Leitung Wasser zugespeist“, erzählt Bilsing.

Die neuen Fünftklässler sind übrigens nach den Offiziellen die Ersten, die die neuen Räume nutzen dürfen. Sie werden mit gebührendem Abstand eingeschult. Dann richten sich die Blicke wieder auf die Zukunft und nicht die Vergangenheit. Claudia von Klitzing, Leiterin des Lukas-Gymnasiums, betont: „Stehenbleiben wollen wir nicht.“