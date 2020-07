Foto aus der Lernwerkstatt: Hier packt künftig auch der Verein Lebenswege Begleiten mit an. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Die Oberschule Bruchhausen-Vilsen und der Verein Lebenswege Begleiten arbeiten schon seit geraumer Zeit zusammen. Bei der Berufsorientierung am Donnerstag haben die Ehrenamtlichen ihre Finger im Spiel. Und bei der Hausaufgabenhilfe. Jetzt kommt noch ein weiterer Baustein hinzu: Lebenswege Begleiten übernimmt bis zu den Sommerferien einen Tag des Fachs Deutsch als Zweitsprache (DAZ). „Erst mal bis zu den Ferien“, erklärt Oberschulen-Leiterin Natascha Rogge. „Alles darüber hinaus ist verhandelbar“, fügt Ingo Rahn von Lebenswege Begleiten hinzu.

Deutsch als Zweitsprache wird zurzeit für Flüchtlinge als einziges Fach an der Oberschule angeboten. Normalerweise werden die Jugendlichen sofort in den Regelunterricht integriert und erhalten DAZ zusätzlich. Das Abweichen von dieser Vorgabe erklärt Cornelia Köster, hauptsächlich zuständig für die im Moment neunköpfige Gruppe, wie folgt: „Das ist durch die Pandemie entstanden.“ Die Schüler seien wegen des Coronavirus viel zu Hause gewesen und hätten dort mit ihren Eltern und Geschwistern nicht Deutsch gesprochen. Es entstünde Nachholbedarf. Und dem würde nun mit Deutsch als Zweitsprache entgegengetreten. Fünfmal die Woche vier Stunden. Dafür seien die DAZ-Schüler aus ihren ursprünglichen Gruppen herausgeholt worden, bilden nun eine eigene Gruppe, eine Lernwerkstatt.

Vorbei also die Zeit, in der vornehmlich via Internet Aufgaben an die Pennäler verteilt wurden. Aber: Leiden darunter nicht die anderen Fächer? Was ist mit Mathematik, mit Englisch oder Naturwissenschaften? „Wir nehmen auch andere Fächer in DAZ durch“, sagt Lehrerin Christine Stephan. „Wir beschäftigen uns auch mit Zahlen und Fachausrücken“, ergänzt Cornelia Köster. „Uns geht es darum, unsere Schüler in den Basiskompetenzen fitzumachen. Dazu gehören unter anderem die Uhrzeiten oder auch Begrifflichkeiten wie Minus oder Plus in der Mathematik.“ Teilweise würden die Schützlinge nicht einmal das Ein-mal-Eins beherrschen, „das können sie nebenbei zu Hause auswendig lernen“. Köster führt weiter aus: „Manchmal machen wir richtig Alphabetisierung.“ Generell sei aber die Binnendifferenzierung das Wichtigste.

Ist das etwas, was ein Verein wie Lebenswege Begleiten tatsächlich leisten kann? Anscheinend. Ingo Rahn, der sich innerhalb des Vereins um den Nachhilfeunterricht im Lebenswege-Café kümmert, teilt sich die all-montägliche Vier-Stunden-Arbeit mit dem Bundesfreiwilligendienstleistenden Kamil Hari und der Integrationsbeauftragten Antje Alberts. Für die Oberschule ist das „eine ideale Kooperation“, wie Natascha Rogge findet. „Sie haben einen engen Kontakt zu besagten Schülern und wissen, wie wir arbeiten.“ Notwendig wurde das Einspringen des Vereins, weil die Oberschule im Moment nicht auf ein Kollegium in voller Besetzung zurückgreifen kann. „Viele unserer Kollegen gehören eben zur Risikogruppe“, sagt Natascha Rogge mit Blick auf das Coronavirus.

Nun, was bleibt zu tun für die freiwilligen Aushilfslehrer vom Verein Lebenswege Begleiten? Sie leiten montags eine Gruppe an, in der Kinder und Jugendliche aus dem Iran, aus Syrien, Tschechien, Moldawien und Bulgarien versuchen, in Deutschland Fuß zu fassen. Am Montag kam noch ein Junge aus Kolumbien hinzu, der weder Deutsch noch Englisch spricht. Schade eigentlich, denn „wer Englisch kann, kann auch im Regelunterricht mitmachen“, findet Christine Stephan.

Jetzt gehe es für die Lernwerkstatt-Gruppe vornehmlich ums Hörverstehen. „Parallel zum Unterricht, damit sie auf ihrem Level weitermachen können.“ Und noch etwas: „Je jünger die Schüler, umso mehr soll ihnen neben Deutsch als Zweitsprache auch Stoff aus den Hauptfächern beigebracht werden, damit der Abstand nicht zu groß wird.“ Am Ende gebe es für die Schüler „schon eine differenzierte Beurteilung“, aber eben keine Noten. „Das ist eine schöne Aufgabe“, meint Köster. „Vor allem, wenn man die Fortschritte sieht.“