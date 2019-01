Zwischen den Stühlen: Die Gruppe aus Verwaltungsmitarbeitern, Politikern, Lehrern und Elternvertretern hing während seiner Ausführungen an den Lippen von Robert Szalay. (fotos: Micha Bustian)

Bruchhausen-Vilsen. Auf den Fluren hängen die Kabel lose von der Decke. Direkt neben dem Eingang steht ein Haufen Möbel – zur Abholung bereit? Auf dem Verwaltungsflur stehen – einem Kunstwerk gleich – die Fliesen für die Lehrer-Toiletten. Und auf dem Weg zum Kunstraum riecht es nach Bindemittel. Oder Verdünner. Oder beidem. An der Oberschule Bruchhausen-Vilsen wird gebaut. Seit einem Jahr schon. Am Dienstag nun bekam der Schulausschuss der Samtgemeinde einen Zwischenstand.

Architekt Robert Szalay führte die Gruppe aus Verwaltungsmitarbeitern, Politikern, Lehrern und Elternvertretern durch das Gebäude, durch eine Schule der Gegensätze. Denn dort, wo die Bauarbeiten erledigt oder fast fertig sind, gerieten die Besucher durchaus ins Staunen. Auf der anderen Seite fragte sich der eine oder die andere sicher, wie Schüler unter solchen Bedingungen unterrichtet werden können. Entsprechend viel Lob gab es von beiden Seiten. Architekt Robert Szalay meinte, Hausmeister und Schulleitung würden vieles abfedern. „Bei uns sind keine Beschwerden angekommen.“ Den Grund dafür nannte Schulleiterin Natascha Rogge: „Weil es keine gab.“ Ebenso wenig gab es am Ende der Führung durch die OBS Fragen.

Robert Szalay startete direkt am Haupteingang mit einem Blick auf die Bauzäune. Hermann Schröder (UWS) und Marlies Plate (Die Grünen) hatten schon vor Beginn der Führung einen Blick darauf geworfen und die neuen Fenster bewundert. „Dort wird im Sommer mit der Fassadensanierung begonnen“, begann Szalay. Blendstein-Fassade in Bodennähe, verputzte Fassade im Obergeschoss. „Dafür ist der Winter nicht die richtige Zeit“, so der Diplom-Ingenieur. Entsprechend fehle dort auch noch das Gerüst. Zu teuer. Im Gegensatz zu dem Bauzaun, der schon einmal vorsichtshalber aufgestellt wurde. Das Gerüst werde Ende März aufgebaut, der erste Fassadenabschnitt solle Ende Mai fertig sein.

Weiter zog die Karawane in einen Klassenraum. Dort riecht es nach Farbe. An den Raumdecken ist noch die Tragkonstruktion aus den 1970er-Jahren zu sehen. Ging nicht anders, so Robert Szalay, „sonst wären wir nicht auf die vorgeschriebene Deckenhöhe von drei Metern gekommen“. Hochmodern indes die Beleuchtung: Die schaltet sich ein, wenn jemand den Raum betritt. Sie schaltet sich aus, wenn niemand mehr im Raum ist. Ansonsten ist sie per Hand dimmbar, reagiert aber auch automatisch aufs Tageslicht. „Damit spart man auf die Jahre viel Energie“, wusste der Architekt. Der sicherlich größte Unterschied zur Zeit vor der Sanierung seien allerdings die elektronischen Tafeln, im Volksmund auch Smartboards genannt. „Da sind sie in anderen Schulen im Landkreis noch längst nicht so weit.“

Ab ins Lehrerzimmer. Dort gibt es einen Raumtemperaturfühler mit Fensterkontakt. Heißt: Wenn jemand das Fenster öffnet, schaltet sich die Heizung automatisch aus. Sicherlich energiesparend, sollte ein Pädagoge am letzten Tag vor den Weihnachtsferien vergessen, ein Fenster zu schließen. „Wenn das Fenster länger offen bleibt, wird's allerdings auch kalt“, warnte Robert Szalay. Die 40 Kollegen der OBS würden im neuen Lehrerzimmer „nicht mehr so gedrängt“ sitzen, berichtete der 46-Jährige. Und die Samtgemeinde habe auch neue Möbel angeschafft.

In der Verwaltung wurden alle Wände herausgenommen und die Räume neu aufgeteilt, der Erste-Hilfe-Raum ist jetzt separat. Noch nicht ganz fertig sind die Lehrertoiletten, aber immerhin wurden noch fehlende Kacheln so dekorativ aufgeschichtet, dass sie auch als Kunstwerk hätten durchgehen können. Dich Wände, wo sie schon verputzt sind, wirken noch ein wenig kahl. „Aber da kommen noch Werke von unseren Schülern an die Wand“, versprach Direktorin Natascha Rogge. Die seien schon in Arbeit.

Regelrecht futuristisch mutete der Naturwissenschaftsraum an. Graue Platiksstühle, feinsäuberlich auf den Tischen aufgereiht, an der Decke eine Art Beleuchtungsleiste. Nur: ohne Beleuchtung. Was mochte das sein? Die Antwort folgte mit einem Piepsen wie bei einem Lastwagen im Rückwärtsgang. Aus der Halterung senkten sich Steckdosenleisten ab. Ein echter Hingucker.

Putzmittelraum, Kunstraum, Musikraum, Räume für Berufsorientierung – Robert Szalay ließ nichts aus. „Ich muss sagen: Das wird schön, sehr schön“, resümierte die Ausschussvorsitzende Claudia Staiger (CDU) zu Beginn der anschließenden Sitzung im Rathaussaal. Dort erklärte Robert Szalay, dass der Steigeschacht im Treppenhaus marode sei, weshalb Wasser aus den anliegenden Toiletten an den Wänden heruntertropfe. Zudem gebe es „einigen Verzug in mehreren Gewerken“. Ursprünglich habe im Frühjahr 2019 alles fertig sein sollen. Das sei nicht mehr möglich. Als realistisches Fertigstellungsdatum nannte der Mann aus Walsrode die Monate Oktober oder November. Ob diese Verlängerung auch die Kosten in die Höhe treiben werde, wollte Hermann Schröder wissen. Davon ging Szalay nicht aus, aber noch sei die Fassadensanierung nicht beendet. „Und wer weiß, was da noch für Überraschungen kommen.“