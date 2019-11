Den Weg zur Busbucht des Bahnhofes legten Michael Junge (vorne, Mitte) und die Truppe zu Fuß zurück. (Michael Braunschädel)

Bassum. Historische Ereignisse ziehen sich durch unser ganzes Leben und werden immer wieder diskutiert und aufgearbeitet. Dies ist im weltlichen Geschehen tagtäglich zu beobachten. Doch auch auf lokaler Ebene kann man sich immer wieder über vergangene Erfolge freuen. So konnte sich die Gemeinde Bassum am Sonnabend über das 25-jährige Bestehen der Ortsumgehungsstraße freuen. Um dieses Ereignis gebührend zu feiern, trafen sich viele der am Bau Beteiligten und Bassumer Politiker zur Mittagszeit am Hotel Brokate, um eine gemeinsame Bustour anzutreten. Bei dieser wurden zur Historie der B 51 entscheidende Standorte angesteuert und ehemalige Kollegen schwelgten in Erinnerungen.

Los ging es mit einem Vortrag im Gasthaus. Bürgermeister Christian Porsch erzählte von Entwicklungen in Bassum, seitdem die Umgehungsstraße in Betrieb ist. „Ich finde es schön, zu beobachten, wie die Firmen Bassums sich in den letzten 25 Jahren ins Positive verändert haben“, sagte Porsch. Die Fahrt im Anschluss wurde erzählerisch von Michael Junge begleitet, der immer wieder auf besondere Gebäude und Ereignisse hinwies. „Es ist unglaublich, dass es nun schon so lange her ist. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier und heute nun alle einmal wiedersehen und über alte Zeiten klönen können“, erklärte Junge.

Gemeinsame Bustour

Auf der Busrundfahrt wurden alle wichtigen Standorte zur Entwicklung der B 51 angefahren. So auch der Umgehungsstraßenwald, der zur Eröffnung der B 51 gepflanzt wurde. Hier bekam jeder, der am Konzept und Bau mitwirkte, einen eigenen Baum. Jeder von ihnen war damals sehr stolz auf die Eiche, die ihm zugeteilt wurde. „Der Wald war eine Art Eröffnungsgeschenk der Stadt an uns. Ich habe das von Anfang an für gut befunden“, erklärte Michael Junge „ Ich finde es ebenfalls sehr interessant zu sehen, was die Vegetation hier leistet. Die B 51 ist buchstäblich in Grün eingebettet."

Die Ortsumgehungsstraße gibt es nun seit dem 17. November 1994, doch die Planung begann bereits in den 1970er-Jahren. Damals wurden die ersten Pläne erarbeitet und erste Abstimmungen zur Umsetzung des Vorhabens gehalten. Nun brauchte es jedoch mehr als zwei Jahrzehnte, bis alle Vereinbarungen getroffen waren und der berühmte erste Spatenstich gesetzt werden konnte. An diesen erinnert sich auch Rainer Trill, der damalige Sonderbeauftragte für Ortsumgehung, noch gut: „Wir haben den ersten Spatenstich im Südabschnitt gesetzt. Es war ein überragendes Gefühl, bei einem solchen großen Projekt dabei zu sein, und ich bin bis heute sehr stolz auf das Endprodukt.“ Ursprünglich kommt Trill aus Hannover. „Ich war Anfang der 1990er-Jahre, als das Projekt startete, im Bauamt Verden tätig. Mir wurde die Wahl gelassen, ob ich bei der Unternehmung in Bassum mitwirken will oder ob ich ein anderes Konzept unterstütze. Ich bin froh, mich für Bassum entschieden zu haben.“

Vier Jahre brauchte es vom ersten Spatenstich bis zum großen Eröffnungsfest im Jahre 1994. Doch bis dahin gab es auch einige Probleme. Nicht alle Bürger und Betriebe waren dem Vorhaben der Truppe wohlgesonnen. Einige leiteten sogar gerichtliche Verfahren ein. Ein ehemaliger Mitwirkender erinnerte sich: „Wir hatten zwar nicht sonderlich viele Gegenspieler, doch mit einigen mussten wir schon längere Diskussionen halten.“ Die Argumentationen jedoch scheinen gut gewesen zu sein, denn es konnte sich letztendlich mit allen Skeptikern friedlich geeinigt werden.

Diese Tour durch Bassum ließ sich ebenfalls als eine Art Wiedersehen verstehen. Alle „Schalträger“ hatten sich zum zehnten Geburtstag der Umgehungsstraße getroffen, doch seitdem hatten sich die meisten nicht mehr gesehen. „Schalträger“ wurde man als einer der meist beteiligten Mitarbeiter beim Bau und Planen der Straße. All diese bekamen von der Stadt Bassum einen schwarzen Schal mit dem stadteigenen Wappen. Der Schal wurde auch am vergangenen Sonnabend von allen mit Stolz getragen und präsentiert.