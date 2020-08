Die Logos für die Maske von der Stadt Bassum sind schon mal fertig. Später kommen sie auf den Stoff. (Michael Braunschädel)

Bassum. Ihre Arbeiten hat jeder Bassumer mindestens einmal gesehen. Sei es im Auto, wenn es in den Ort hineingeht, am Sportplatz, bei der Piazzetta oder auch am Bahnhof („Das habe ich beschriftet“). Aber auch beim Bassumer Advent oder den Flyern von den Fahrrad-Rundwegen hat sie ihre Finger mit im Spiel. Und das seit zehn Jahren, nachdem Marion Lucks vom Copyshop in Weyhe nach Bassum gezogen war. „Ich habe hier ganz neu angefangen“, erinnert sie sich. Nur ein Gerät ist mit in die Lindenstadt gekommen. Und das steht auch heute noch bei ihr im Geschäft an der Bremer Straße.

Die Tür ist ein wenig unscheinbar, daher hat Marion Lucks unter anderem ein neues Banner angebracht. Auch ein Paketshop befindet sich in ihrem Geschäft. (Michael Braunschädel)

Seit zehn Jahren kümmert sich Lucks um alles, was mit Drucken und Kopieren zu tun hat. Flyer, Trikots und Banner gehören ebenso dazu wie auch Kopien aller Art oder Aufkleber. Damit meint sie nicht nur kleine Sticker, sondern auch Aufkleber für das Auto. „Mein erster Kunde, der mich an sein Auto gelassen hat, war die Firma Tasto“, erzählt Lucks und lacht. Mittlerweile ist die Bassumerin etabliert. Und zwar so, dass auch die Stadt auf sie zukam. „Darauf bin ich auch stolz“, gibt sie zu. So sollte sie etwa das Banner für die erste Piazzetta drucken. Das war 2010. Vor einigen Wochen brachte sie zusammen mit der Stadt den Bassumer Mund-Nasen-Schutz mit Logo heraus. „Man fühlt sich superwohl und ich bin wirklich dankbar“, sagt Lucks.

Bevor sie von Weyhe mit ihrem Geschäft nach Bassum zog, hatte sie sich erst mal in der Lindenstadt umgeschaut. „Ich bin spazieren gefahren, um zu gucken, was hier so leer ist“, erzählt Lucks. Vorher war sie knapp 20 Jahre in einer Druckerei in Achim, ehe es nach Weyhe ging – bis 2010. An der Bremer Straße 8 in Bassum, also genau nebenan von ihrem heutigen Geschäft, war dann was frei und Lucks zog dort ein. Den Zeitungsartikel von ihrem Einzug hat sie immer noch. „Es ist gar nicht so einfach, irgendwo neu anzufangen“, gibt sie zu. Aber, und das betont sie: „Es gefällt mir hier sehr gut.“ Drei Jahre nach dem Einzug folgte auch schon der Umzug, die Räume waren zu feucht und zu klein. „Wir mussten die Geräte nur rüberschieben“, sagt Lucks und lacht. Am ersten Tag, als der Copyshop wieder geöffnet war, kam ein Kunde und fragte, wo denn der Copyshop geblieben sei. „Wir waren gerade fertig mit dem Umzug“, erinnert sich Lucks. Mittlerweile wissen ihre Kunden, wo sie ihren Laden hat. „Es ist perfekt hier. Hier will ich nicht mehr ausziehen“, betont sie.

Die blaue Presse ist das einzige Stück, das es von Weyhe nach Bassum geschafft hat. (Michael Braunschädel)

Zwar kamen durch das Coronavirus auch bei ihr weniger Aufträge rein, aber „ich kriege das hin“, weiß sie. Denn eigentlich startet die Hochphase im Februar und März und dauert erst einmal bis zu den Sommerferien. Gerade zu Beginn des Jahres beginnen die Vereine, Firmen oder Institutionen mit ihren Aufträgen. Die Bassumerin geht zu einem Stapel Ortseingangsschilder und zeigt, was als letztes bedruckt wurde. Zum einen die Berufs-Informations-Börse bei den Berufsbildenden Schulen in Syke Ende Februar und der erste – und bislang einzige – verkaufsoffene Sonntag des Jahres am 5. Januar. „Dann kam Corona.“ Auch andere Aufträge blieben weg. Trainingsanzüge liegen bei ihr noch auf dem Tisch. Ein Auftrag von vor der Pandemie. „Die kriegen die jetzt“, betont Lucks. Vorher brauchte der Sportverein die neuen Klamotten noch nicht, weil nichts stattgefunden hat.

Nach den Sommerferien geht es normalerweise, also wenn keine Pandemie wütet, wieder los mit den Bestellungen. Und dann, wenn alle auf Hochtouren arbeiten, wird es bei Lucks ruhiger. Beim Weihnachtsgeschäft herrscht Ruhe. „Das ist auch gut so“, sagt sie. Denn sie beherbergt auch drei Paketdienste bei sich, und gerade in der Zeit vor dem großen Fest bestellen die Deutschen ja immer mehr. Dann überwiegt das Annehmen und Abgeben von Paketen und Päckchen für die Bassumer.

Seit einigen Jahren arbeitet die Stadt Bassum mit Lucks zusammen. So auch bei den Mund-Nase-Masken, die mit dem Logo der Lindenstadt bedruckt werden. (Michael Braunschädel)

Nach Weihnachten macht Lucks dann immer für eine Woche zu. „Früher hatte ich noch jede Woche den Montag frei, aber das geht nicht mehr. Eine Woche Urlaub ist gut, um runterzukommen“, versichert sie. Damit Marion Lucks wieder mit neuer Kraft ins neue Jahr starten kann, bleiben die Drucker ruhig und das Telefon dann stumm.