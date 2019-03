Mit vereinten Kräften: Rolf Deschner und Emilia schlagen abwechselnd auf ein kleines Hufeisen ein, bevor sie die scharfen Kanten abschleifen. Den richtigen Aufbewahrungsbeutel konnte die Schülerin auch gleich selbst anfertigen. (Tobias Denne)

Bassum-Helldiek. Der Regen prasselt unbarmherzig auf die Erde. Er bildet kleine Pfützen auf dem Boden. Wind bahnt sich seinen Weg durch den Wald und zieht über den Hof. Keine Menschenseele ist zu sehen. Die Schüler sind beschäftigt, schließlich gibt es in diesen Tagen viel zu tun bei der Prinzhöfte-Schule in Helldiek. Sie haben sich für die Projektwoche verteilt, auf dem Gelände und in den Gebäuden. Nur das Aufschlagen eines Hammers durchschneidet die Stille.

Denn im hinteren Teil des Schulhofes fertigt Rolf Deschner mit Schülern kleine Hufeisen und Lederbeutel. Unter einer Plane, vom Regen geschützt, schlagen er und Emilia abwechselnd auf das Hufeisen. Arthur ist schon weiter. Er holt einen kleinen Beutel hervor. „Die Schmiede macht mir großen Spaß“, sagt er freudig und kramt aus dem Beutel zwei kleine Hufeisen hervor. Stolz hält er sie in die Höhe. „Ich hätte nicht gedacht, dass man hier so viel machen kann“, gibt Arthur zu. Aber der Schüler schmiedet sich nicht nur kleine Glücksbringer oder stellt Beutel her. „Ich war auch beim Larp (Live Action Role Playing, Anm. d. Red.) und der Alchemie“, schwärmt Arthur von den Angeboten.

Kleine Planänderungen

„Manche Aktionen mussten wir umlagern“, erzählt Schulleiterin Tina Wilkens über die Planänderung während der Woche, die vom Schulförderverein unterstützt wird, damit die Schüler nicht im Regen stehen. Die Schmiede und Lederwerkstatt trotzen derweil dem Wetter und der Kälte und sind nur zwei von zahlreichen Stationen. Fünf Tage begeben sich die Schüler auf eine Reise in die Vergangenheit – vor- und nachmittags. Sie schneidern Gugeln, fertigen eigene Ledertaschen oder Anhänger, lernen Bogenschießen oder erhalten viele Infos aus dem Mittelalter. „Wir haben letztes Jahr schon eine Projektwoche gemacht und wollten dieses Jahr wieder eine anbieten“, erzählt Schulleiterin Tina Wilkens. Dafür wurden verschiedene Themen gesammelt und die Schüler durften entscheiden. „Mittelalter und Sport waren gleichwertig.“ Statt noch einmal wählen zu lassen, bietet die Schule nun Aktionen und Stationen zu beiden Themen an. Auch das Sportabzeichen, das vom Landessportbund Niedersachsen gefördert wurde, konnten die Schüler erwerben.

Was genau in der Woche gemacht werden soll, das haben sich die Schüler Kim, Amelia und Rebecca zusammen mit Schulleiterin Wilkens im Vorfeld überlegt. Bei den Stationen durften sich die Schüler dann etwas wünschen. „Man konnte sechs Wünsche äußern. Jeder hat zwischen vier und fünf erfüllt bekommen“, erzählt Wilkens. Neben der Schmiede konnten sich die Schüler auch für die Schneider- oder Wissenswerkstatt entscheiden. Darüber hinaus bietet die Schule Fußball oder Tennis, Tanz oder Thaiboxen an. Und wer sich nicht zwischen Mittelalter und Sport entscheiden konnte, der nahm einfach beides – wie etwa beim Langbogenschießen oder Stabkampf. „Es ist wirklich toll zu sehen, wie die Schüler sich weiterentwickeln“, schwärmt Björn von Mickwitz, der mit seiner Frau Inge die Station betreut.

Bei der Projektwoche arbeiten neben den Lehrern auch Eltern und Externe wie Rolf Deschner mit den Schülern zusammen und leiten die Stationen. In der Wärme der Schule sitzen derweil fünf Schüler an einem Tisch und spielen „Glückshaus“ – ein mittelalterliches Würfelspiel. Mit am Tisch sitzt auch Alexander. Er hat gerade gewürfelt. Mit Blick auf die Woche kann der Schüler nur sagen: „Sehr, sehr gut gemacht.“ Während der vergangenen Tage hat er viel ausprobiert. War etwa beim Stabkampf, beim Schneidern und Larp. Besonders Letzteres hat ihm gefallen. „Die Spannung, wenn ein Gegner kommt, das macht Spaß“, sagt er über das Rollenspiel bei dem er in die Rolle eines Heilers schlüpft.

Damit die Reise ins Mittelalter für die Schüler nicht halb gar bleibt und die Kinder und Jugendlichen die Zeit vollends genießen können, wird stilecht auch gekocht wie früher. Das macht Klaus Melloh mit den Kindern und Jugendlichen in der Küche. So wurden schon Bratäpfel oder Kräuterbrote gezaubert. An diesem Tag steht neben Gemüse auch Birnenpudding auf dem Speiseplan. Schon jetzt weiß der Koch, dass etwas übrig bleibt. Aber: Es wird nichts weggeworfen, schließlich haben die Menschen vor Jahrhunderten auch die Reste wiederverwertet. Melloh versichert: „Alles was übrig bleibt, wird weiterverarbeitet.“