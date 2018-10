Happy über die Win-Win-Situation: Christian Porsch (v. l.), Pflegedienstleiterin Frauke Gutzeit, Juliane Schulze, Jennifer Hamade und Axel Theis. (Karsten Klama)

Bassum. Die in Barnstorf ansässige Krebsberatungsstelle Igel (Interessengemeinschaft Gesundes Leben) eröffnet eine Außenstelle in der Klinik Bassum. Jeden Montag erhalten Betroffene und deren Angehörige in den dortigen Räumen des hausärztlichen Notdienstes von 9 bis 17 Uhr Hilfe – ab sofort. Damit hat Igel die erste Außenstelle im Landkreis Diepholz.

Die ab sofort ansteuerbare Außenstelle in der Bassumer Klinik ist dabei keine Premiere, sondern eine Art „Reaktivierung“, wie die Verantwortlichen verraten. Als es das Brustzentrum in der Klinik Bassum noch gab, besaß die Krebsberatungsstelle nämlich schon einmal eine Außenstelle in der Lindenstadt. Vor rund drei Jahren stand diese jedoch kurz vor der Schließung. „Weil sich die Förderzeit durch die Deutsche Krebshilfe dem Ende genähert hat“, erklärt Jennifer Hamade, Diplom-Psychologin und Leiterin der Igel. Mit der Gefahr, das Jahr 2016 als Verein nicht mehr zu erleben, kamen personelle Schwierigkeiten, die das Abdecken der Bassumer Stelle nicht mehr gewährleisten konnten. Das Ergebnis: Der Sitz in Bassum schlief ein.

Jetzt geht es aber weiter. Jeden Montag von 9 bis 17 Uhr wird Axel Theis die Außenstelle besetzen. Der Diplom-Psychologe ist seit Mai Teil der ambulanten Krebsberatungsstelle Barnstorf. „Vorher war ich im psycho-onkologischen Konzildienst im Diakonieklinikum Rotenburg angestellt“, erzählt Theis. Seine beraterischen Erfahrungen habe er in der evangelischen Kirche gesammelt. Hier war er in der Lebensberatung tätig und hat Menschen in Erziehungs-, Ehe-, und Lebensfragen unterstützt. Vor zwei Jahren folgte dann seine Spezialisierung auf die Psycho-Onkologie. „Da gibt es neben den beraterischen Ansätzen auch viel medizinischen Input, um Grundlagen der Tumorberatung zu erhalten und abgleichen zu können, wie realistisch die Wahrnehmung des Patienten ist“, beschreibt Axel Theis. Denn aus der Psychologie sei bekannt, dass unter Belastungen unterschiedliche Verzerrungen auftreten könnten, die eine besondere individuelle Kommunikation erfordern.

Zu Axel Theis' Arbeit gehört auch das Projekt „Familien stärken“. Im Zuge dessen soll das Augenmerk auch den Kindern und Jugendlichen betroffener Familien gelten, die sich infolge einer Erkrankung oft selber zurücknehmen. „Das heißt aber nicht, dass sie nicht leiden und keine Probleme mit der Situation haben“, gibt er zu bedenken. Deswegen sei es wichtig, proaktiv auf die Bedürfnisse der Jugendlichen aufmerksam zu machen. Dazu gehört auch, dass sie ohne ihre Eltern zu einem Beratungsgespräch kommen können. „Das ist wichtig, weil sie wissen, dass ihre Eltern nichts von dem Gesagten erfahren“, sagt Theis. Menschen, die Axel Theis aufsuchen, dürfen sich übrigens auf einen Vertrauensschutz und eine Schweigepflicht verlassen. Zur Beratung gehört diesbezüglich auch die Frage, was Kinder von der Krankheit wissen dürfen und vertragen können. „Viele Eltern neigen dazu, die Diagnose zu verschweigen. Aber das ist das Ungünstigste, was man machen kann. Die Kinder merken immer, dass etwas los ist. Und wenn sie es nicht erklärt bekommen, geht die Fantasie los, die immer schlimmer ist als die Realität.“

„Ziemlich dankbar“ ist auch Juliane Schulze. Die Klinikleiterin kann aus Erfahrung sagen, dass die Dienste der stationären Versorgung sehr begrenzt sind. „Ich glaube, dass die Beratungsstelle nicht nur für die Krankenhauspatienten attraktiv ist, sondern auch für die Einwohner der Stadt Bassum“, sagt Schulze. Es sei kein Geheimnis, dass onkologische Erkrankungen auf Bundesebene auf dem Vormarsch seien und der Bedarf einer Nachsorge nicht mit Verlassen des Krankenhauses ende. „Darum ist das ein tolles Engagement und wir sind froh, dass wir das unterstützen dürfen, indem wir die Räume zur Verfügung stellen“, freut sich Schulze über die Zusammenarbeit. Dem kann sich Bassums Bürgermeister Christian Porsch nur anschließen. „Die Schockdiagnose Krebs ist heute zum Glück kein Todesurteil mehr. Und gerade deshalb ist es wichtig, dass man begleitet und beraten wird und erfährt, dass es Leute gibt, die sich mit der Problematik auskennen“, sagt er.

Der Verein Krebsberatungsstelle Igel begleitet Patienten und dessen Angehörige ab der Diagnose in allen Phasen der Erkrankung. Bisher war Barnstorf der einzige Anlaufpunkt für den gesamten Landkreis – der rund 220 000 Einwohner hat. Mit dem Bassumer Sitz möchte man wieder ein Stück näher an die Menschen herangehen. „Der Landkreis ist sehr groß und Barnstorf ist ja mehr im südlichen Landkreis angesiedelt. Gerade, um Fahrtstrecken zu verkürzen, ist Bassum eine wunderbare Möglichkeit“, freut sich Jennifer Hamade. Die Klinik biete zudem eine gute Anbindung sowohl an den Patienten als auch an die Klienten.

Weitere Informationen zur Krebsberatungsstelle gibt es im Internet auf www.krebsberatung-igel-netzwerk.de. Für Fragen an Axel Theis steht dieser per Email an axel-theis@igel-barnstorf.de zur Verfügung. Für Hilfebedürftige, die nicht nach Bassum reisen können, werden darüber hinaus Hausbesuche angeboten.