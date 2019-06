Gute Stimmung, wenig Besucher: Beim Street-Food- und Gin-Festival gegenüber des Bassumer Rathauses blieben viele Stühle leer. (Vasil Dinev)

Bassum. Elf Food- und Gin-Trucks hatte der Braunschweiger Event-Veranstalter auf dem vorbildlich abgetrennten und nett dekorierten Gelände zwischen dem Parkplatz des Modehauses Maas bis hin zum gegenüberliegenden Parkplatz der Kreissparkasse platziert. Geplant war ein besonderes Erlebnis rund um den Wacholderschnaps. Doch die Sonne machte einen Strich durch das Konzept.

Nach einem spärlich besuchten Freitag war der Sonnabend nach Aussagen des Veranstalters Michael Maas schlichtweg enttäuschend. Die Menschen blieben weg, wodurch sich die Truckbetreiber dazu veranlasst fühlten, schon am Sonnabendabend ihre rollenden Lokale abzubauen und die Heimfahrt anzutreten. Mangelndes Interesse, dass sich vielleicht durch die Hitze begründen ließ. „Viele Menschen haben bei den hohen Temperaturen das Freibad oder den heimischen Garten bevorzugt“, so der Veranstalter. Als Folge waren am Sonntag nur noch zwei Food Trucks, ein Getränkewagen und die Gin-Stände übrig. Gemeinsam versorgte man die Gäste, die auch wegen des verkaufsoffenen Sonntags im Modehaus Maas gekommen waren, mit Speisen und Getränke.

Schon zum Freitag waren die Foodtrucker aus Wiesbaden, Rotenburg, Lüneburg und auch Hamburg voller Erwartung angereist, um den Besuchern ihre Spezialitäten zu offerieren. Ob Eis vom Black Monkey, Burger beim Zoomburger, Mexican Food bei Carita Oaxaca, Barbecue-Spieße, asiatisch-amerikanisch inspiriertes Street Food beim Golden Monkey oder auch japanische Crépes – jeder, der wollte, konnte genießen. German Gin Manufastury und The World Of Gin boten den Gästen mehr als 50 verschiedene Gin-Sorten zum Verzehr an. An der Gin-Cocktailbar waren laut Barkeeper „Bramble, Gin Fizz und Munich Mule“ die meist verkosteten Cocktails. Der erzielte Gesamtumsatz konnte den Betreibern aber kein Lächeln entlocken. Die Nachfrage war einfach zu gering, waren sich alle einig.

Jasper Fuhrmann von Culinary Fusion Bowls aus Lüneburg brachte es auf den Punkt. „In Vorbereitung auf dieses Wochenende haben wir entsprechend eingekauft, um unseren Gästen selbst gebackene, essbare Bowls, gefüllt mit Rind, Hähnchen oder Süßkartoffeln in ausreichender Stückzahl anzubieten“, sagte er. „Verkauft haben wir von unseren Vorräten leider nur eine ganz geringe Menge. Jetzt müssen wir überlegen, wie unsere verbleibenden Vorräte noch zu retten sind.“ Nach dem Motto „Retten was noch zu retten ist“, würden sie nun wieder nach Hause fahren und den Bassumer Sonntag streichen. Alle anderen Truckbetreibe dachten da ähnlich.

Die Hoffnung auf ein Tasting

Höhrenswerte Abwechslung bot den wenigen Gästen während der ersten zwei Tage Birte Volta aus Hannover. Bei eigener Gitarrenbegleitung sang sie Songs der Musikrichtungen vom Blues bis Country. „Auch wenn nur wenig Menschen hier sind, denen hat es gefallen“, so Birte Volta. „Einige haben mir das direkt gesagt und wollten auch wissen, wie sie mich buchen können“, so die Sängerin nicht ohne Stolz.

Verena Buschmann und Uwe Vogelsang waren neugierig geworden und aus Heiligenfelde angereist: „Letztlich sind wir gerne gekommen.“ Während Uwe Vogelsang den nach Frucht schmeckenden „Broockman“ wirklich „hammerlecker“ fand und beim „Botanika Island“ die sechs Gewürze des Gins gut schmecken konnte, bevorzugte Freundin Verena Buschmann eine zitronige Variante. Als Gin-Liebhaber outeten sich auch die Eheleute Ingrid Thölking und Karsten Bark aus Syke. „Wir sind aber mit anderen Vorstellungen nach Bassum gekommen“, so Karsten Bark. „So hatten wir erwartet, dass die Hersteller sich mehr präsentieren, ihre Produkte erklären und für ein Tasting freigeben.“

„Ein Versuch war es wert“, so Michael Maas über das Street-Food- und Gin-Festival. Er ergänzte: „Über eine weitere Auflage, auch wenn sie an diesem Wochenende nicht unter meiner direkten Regie lag, werde ich nachdenken. Jetzt freue ich mich erst einmal über den gut besuchten, verkaufsoffenen Sonntag in meinem Modehaus. Außerdem werde ich mich weiter auf die nächsten Aktivitäten konzentrieren.“