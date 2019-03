Ablösung: Florian Kastner (vorne links) löst Michael Lux als Vorsitzender der Werbegemeinschaft ab. Unterstützt werden die beiden von Folke Harries (von links), Thomas Kuchem, Thomas Rath, Beate Valentini und Dorothee Harries. (Janina Rahn)

Syke. „So viele waren schon lange nicht mehr hier“, hörte man vereinzelte Stimmen bei der jüngst abgehaltenen Hauptversammlung der Werbegemeinschaft Syke sagen. Und das hatte auch seinen guten Grund. Nach 15 Jahren Amtszeit hat Michael Lux seinen Vorsitz abgegeben. Sein Nachfolger ist der Syker Unternehmer Florian Kastner. Dieser machte sofort deutlich, dass er das Wir-Gefühl stärken möchte und lieferte auch gleich einige Beispiele, wie das klappen soll.

Michael Lux hat sich vorab bei allen Beteiligten für die Zusammenarbeit in den vergangenen 15 Jahren bedankt. Im gleichen Atemzug betonte er aber auch, dass er den Posten ohne Wehmut räumt: „Schon Reinhard Steenblock hat damals gesagt, dass die Doppelfunktion zwar rechtlich zulässig ist aber ,so ein Geschmäckle' hat. Das habe ich auch immer so gesehen.“ Nun sollte dieser Beigeschmack also neutralisiert werden. Lux' letzte Amtshandlung: Wahlleiter für die Neuwahlen des Vorstandes.

Namentlich stellten sich Florian Kastner als neuer Vorsitzender, Folke Harries als alter und neuer Stellvertreter, Thomas Rath in Funktion des Kassenwartes sowie die Beisitzer Beate Valentini, Dorothee Harries und Thomas Kuchem zur Wahl. Für die Ungeduldigen: Die anwesenden Mitglieder nickten diese Konstellation einstimmig ab.

Florian Kastner brach das Eis gleich zu Beginn seiner Rede, indem er offenlegte, dass er sich „dazu überreden lassen“ hat, anzutreten. Nordische Ehrlichkeit, belohnt mit ebenso ehrlichem Gelächter. Kastner spielte mit offenen Karten und verriet, dass er die Werbegemeinschaft nicht komplett umkrempeln möchte, sondern lieber auf „ein paar Änderungen“ setze – „aber langsam“. Besonders das „Gemeinschaft“ in „Werbegemeinschaft“ soll wieder mehr in den Fokus rücken. „Ich möchte uns als Betriebe nach vorne bringen und sehe uns nicht, wie mancher Bürger vielleicht, als große Event-Veranstalter.“

Um seinen Worten Ausdruck zu verleihen, lieferte Kastner zwei Beispiele. Einerseits beabsichtige der Unternehmer, die Werbetafeln in Syke zu pachten und zu kostendeckenden Preisen für die Mitglieder als Werbefläche zur Verfügung zu stellen. „Nichtmitglieder dürfen darauf auch werben, aber zu anderen Preisen.“ Andererseits sollen sich die Mitgliedsbetriebe gegenseitig das Leben erleichtern. Wie? Mit Rabatten in den Geschäften anderer Mitglieder. „Damit man auch wirklich von seiner Mitgliedschaft profitiert“, begründete Florian Kastner.

Auch der Herbstmarkt soll von der neuen Führung profitieren. So hat Kastner nach eigenen Worten schon Kontakt zur Bassumer Bovelzumft aufgenommen. „Mir schwebt vor, dass wir einen kleinen mittelalterlichen Teil einbauen. Die Bovelzumft hat sich gewünscht, am Mühlendamm ein paar Zelte aufzubauen“, teilte Florian Kastner den durchweg angeregt lauschenden Mitstreitern mit. Auch Feuerspucker und Schwertkampfvorführungen könnten den Herbstmarkt dadurch bereichern. Eine Bedingung hatte Florian Kastner aber vor seiner Wahl, wie er lächelnd erzählte: „Ihr bewilligt auch einen Geschäftsführer. So viel Freizeit habe ich dann doch nicht, dass ich das alles auffangen kann.“ Der Wunsch sollte ihm übrigens erfüllt werden – in Form von Michael Lux. Die Rede Kastners kam gut an. Anmerkungen wie „gefällt mir“ begleiteten das Klatschen nach seinen Worten.

Sein Stellvertreter Folke Harries machte sich derweil für einen Fördertopf stark. Mitgliedsbetriebe, die eine gemeinschaftliche Aktivität planen, sollen vom Verein unterstützt werden. „Es muss aber schon was Öffentliches sein“, präzisierte Harries. Er verdeutlichte, dass der Vorstand auf die Ideen der 106 Mitglieder angewiesen ist. Die Größe des Topfes müsse noch gemeinsam festgelegt werden, die Ziele sind aber klar: Anreize für neue Mitglieder schaffen, das Gemeinschaftsgefühl stärken und die Mitgliedschaft aufwerten.

Da Thomas Rath schwer das Kassenwesen revolutionieren kann, nutzte er seine Redezeit lieber, um für mehr Aktivität in den sozialen Netzwerken zu werben. „Ich bekomme von vereinzelten Betrieben mit, was diese anbieten. Das Problem ist bloß, dass ich mir das immer zusammensuchen muss. Da gehen immer wieder Sachen flöten, was sich vermeiden lässt“, fand der Kassenwart. Mehr Betriebe sollen die Facebook-Seite des Vereins „liken“ und ihre Events „posten“. Die Beisitzerinnen Beate Valentini und Dorothee Harries riefen zu einer größeren Beteiligung am Stammtisch auf. Dort liege ein großes Potenzial, Ideen zu sammeln. Auch die Erarbeitung von Sparten stehe auf der To-Do-Liste.

Zu guter Letzt ermahnte Thomas Kuchem, Wirtschaftsförderer Sykes und Beisitzer der Werbegemeinschaft, zu mehr Präsenz im Internet. „Bitte bedenken Sie, dass das die Realität ist“, mahnte der Erste Stadtrat die Technikmuffel. Den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass der Kelch an einem vorbeiziehe, sei der falsche Ansatz. Grundinformationen, wie die Öffnungszeiten, sollten das Minimum sein. „Sonst ist man quasi nicht da. Das wäre, als würden Sie ihre Schaufenster mit Laken zuhängen, was ja auch niemand macht“, veranschaulichte Kuchem. Notfalls könne über einen externen Experten nachgedacht werden. Nicht außer Acht gelassen werden dürfe auch das Potenzial im Gewerbegebiet. „Dort wird das Geld verdient“, sagte Kuchem klar heraus. Eine Einbindung könne neue Finanzierungsmöglichkeiten bedeuten. Der Tenor ist klar: Die neue Werbegemeinschaft agiert unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“.