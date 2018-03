Dicht an dicht: Der Catwalk im Bassumer Modehaus war eng gesäumt mit Stühlen. Keiner blieb frei. (Jonas Kako)

Bassum. Wort gehalten! Vor gut einem Jahr hatte Michael Maas eine Wiederholung versprochen. Eine Wiederholung der "Night Of Fashion" mit Joachim Llambi als Moderator. Am Freitagabend war es so weit: Und auch die zweite Auflage der glitzernden Modenschau im Modehaus Maas in Bassum war bereits seit Wochen ausverkauft.

Ein Großteil der etwa 600 Gäste war rechtzeitig gekommen, um einen guten Sitzplatz, möglichst direkt am Catwalk, zu erhaschen. Die Parkplätze rund ums Modehaus wurden schnell zur Mangelware. Wegen der frostigen Außentemperaturen begann der Einlass sehr pünktlich, und die Besucher schritten durch ein von den applaudierenden Mitarbeitern gebildetes Spalier, an dessen Ende jeder einzelne Gast von der Familie Maas noch persönlich begrüßt wurde. Diese Zeremonie hatte schon etwas sehr Persönliches und wirkte ansteckend, extrem gute Laune verbreitend.

Den langen, vom Eingangsbereich der Sulinger Straße bis zum Kassenbereich des Modehauses führenden Catwalk, umsäumten Stuhlreihen, die auch schnell besetzt waren. Zu sehen war dann lediglich das gezeichnete Kopfsteinpflaster des Fußbodens. Zur Musik von Dennis Schulte aus dem Münsterland sorgte eine Sambagruppe als Opener, rhythmisch zur Musik „Samba De Janeiro“ auf und ab tanzend, für gute Stimmung und verführte die Zuschauer sogar zum Schunkeln und Mitklatschen.

Claudia Nagel, Chefin der Agentur Claudia Nagel Fashion Events, übernahm die Moderation in einem schicken schwarzen, den kommenden Frühling schon andeutenden Blümchenkleid. Ihre sechs weiblichen und vier männlichen Models präsentierten den Zuschauern während des Abends Kleidung vieler Markenhersteller aus dem Bestand des Modehauses Maas. Gezeigt wurden Aktiv-, Outdoor- oder auch Sportsware. Dazu Strickwaren, kombiniert mit Jeans, Kleidung aus dem Young-Fashion-Corner oder auch Abendgarderobe. Dabei konnten die Zuschauer schon einmal in die Vorauswahl gehen und die für sich persönlich geeigneten Kleidungsstücke herausfiltern.

Neben Claudia Nagel hatte Michael Maas auch wieder den Chefjuror der TV-Show "Let's Dance", Joachim Llambi, eingeladen. Der heute in Düsseldorf lebende Entertainer präsentierte gemeinsam mit Claudia Nagel die neusten Trends in der Modebranche. Die Trendfarben blau, weiß, rot, korall oder auch pink waren hier bestimmend. Llambi selbst trat in einem sehr gut sitzenden dunkelblauen Anzug mit braunen Schuhen auf. Bei einem weißen mit dünnen, blauen Streifen versehenden Oberhemd hatte er sich für eine blaue Krawatte mit einem dazu passenden Einstecktuch entschieden.

Die wortgewandte, gemeinsame und sympathische Moderation überzeugte die Zuschauer. Gemeinsam führten die Moderatoren einen witzigen, aber auch provokant-ironischen Dialog, der von den Besuchern sehr interessiert aufgenommen wurde. Durch bewusst geschickte Fragestellungen versuchte Claudia Nagel dem Entertainer immer wieder Insiderwissen zu entlocken. Die Zuschauer erfuhren so, wie Llambi die Kandidaten der nächsten „Let's Dance"-Staffel einstuft. Auch gab er Informationen über seine Lieblingsspeisen wie Sauerkraut mit Mettwurst oder Stampfkartoffeln, oder seine Lieblingszahl, die 13, preis.

Nach dem Empfinden der Zuschauer endete die Präsentation des Modehauses Maas viel zu schnell. Als alle Teilnehmer zum Abschluss noch einmal auf den Laufsteg traten, dankten die Zuschauer mit tosendem Applaus. Gern folgten viele Gäste der Aufforderung, noch einmal die nach Michael Maas' Ideen neu gestaltete erste Etage zu besichtigen. Wer mochte, konnte auch noch Einkäufe tätigen und sich so ganz nebenbei sein gezahltes Eintrittsgeld auf den Kauf anrechnen lassen.

Auch Chefjuror Joachim Llambi war gerne bereit, den Abend zu bewerten. „Ein solches, familiär sehr gut geführtes Modehaus muss doch seines Gleichen hier im norddeutschen Raum erst suchen. Für mich ganz klar zehn Punkte für das Modehaus Maas in Bassum“, so Llambi, der damit auch Christa und Werner Maas lobte. Michael Maas sah man die Freude über den gelungenen Abend deutlich an: „Einfach geil, dieser Abend, im nächsten Jahr gerne wieder.“