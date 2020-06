Damit ihre Schüler trotz Corona-Beschränkungen lernen können, ließen sich die Lehrer der Erlenschule in Syke eine Menge einfallen. Schulleiter Sven Mugge (von links) sowie die Lehrkräfte Anja Wacker und Ole Decker stellen die digitale Padlet-Plattform vor. (Vasil Dinev)

Syke. Das Coronavirus hat Kindertagesstätten und Schulen fest im Griff. Das gilt auch für die Erlenschule in Syke. Doch während vielerorts die Kinder und Jugendlichen nun wieder an die Bildungseinrichtungen zurückkehren, ist das in der Erlenschule nur zum Teil möglich. „Viele unserer Schüler können das nicht“, sagt Schulleiter Sven Mugge mit Blick auf die nun geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Einige sind zu impulsiv, andere benötigen eine intensive körpernahe Betreuung, wieder andere haben Vorerkrankungen, durch die sie besonders gefährdet sind, sollten sie sich mit dem Coronavirus infizieren. Hinzu kommt das Platzproblem. An der Erlenschule seien die Räume nicht groß genug, um mehr als vier Schüler mit dem gebotenen Abstand zu unterrichten, sagt Mugge. Dennoch stand auch die Tagesbildungseinrichtung der Lebenshilfe Syke für Schüler mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ vor demselben Problem wie andere Schulen: die Schulpflicht und „unsere Schüler so zu fördern wie es geht – auch unter Corona“, sagt Mugge. Dafür hat sich das Lehrerkollegium einiges einfallen lassen.

Das beginne schon mit dem Unterrichtskonzept. „Wir unterrichten sonst sehr lebensnah, sehr handlungsorientiert“, sagt Lehrerin Anja Wacker. Das wird schwierig auf Distanz. Viele Schüler benötigen für den Lernerfolg zudem zusätzliche Anreize und unterschiedliche Wahrnehmungsebenen. Sie müssen die Dinge fühlen, schmecken oder riechen können. Einen Haufen Arbeitsblätter an sie auszugeben, ergibt „wenig bis keinen Sinn“, sagt auch Mugge.

Für einen Teil der Schüler wurden daher Hausbesuche organisiert. Eine Lehrkraft bereitet den Unterricht vor und besucht bis zu fünf Schüler zu Hause. „Natürlich nach Rücksprache mit den Eltern“, sagt Anja Wacker. Für eine bis anderthalb Stunden wird dann im Einzelunterricht gelernt. „Ganz individuell auf den Schüler oder die Schülerin abgestimmt“, betont Anja Wacker. „Das Feedback bis jetzt durchgehend positiv, auch seitens der Eltern“, berichtet Mugge.

Ist ein Hausbesuch nicht möglich, bleibt der digitale Unterricht. Allein für die Kommunikation seien zunächst einige Handys angeschafft worden. Auch, damit der Kontakt mit den Klassenkameraden gehalten werden kann, die schon wieder in die Schule gehen, berichtet Anja Wacker. „Wir haben Grüße verschickt oder kleine Videos gedreht“, berichtet Anja Wacker. Die Schüler seien davon natürlich begeistert gewesen. „Das war wie ein Türöffner in die Welt der Schüler zu Hause“, sagt sie.

Doch digital geht noch mehr. Über die App „Padlet“, eine Art digitale Pinnwand, erstellt derzeit eine Gruppe von fünf Lehrern jede Woche einen digitalen Stundenplan. „Der ist farblich genauso wie unser Stundenplan in der Schule aufgebaut und wird Tag für Tag mit Inhalt gefüllt“, erläutert Lehrer Ole Decker. Er selbst ist auch vertreten. Mit einem kleinen Video, in dem er die Gebärde für den Tag zeigt. Weitere Inhalte sind beispielsweise Bilderrätsel, kleine Aufträge für die Schüler, Experimente oder Anregungen für Koch- und Backrezepte, die sie mithilfe der Eltern nachmachen können.

Inspiration aus dem Internet

Unterstützung gibt es dabei auch von Schulhund Paul, der zum Beispiel auf Bildern mit Buchstabenrätseln zu sehen ist. „Paul kennt jeder an der Schule“, sagt Anja Wacker. Dadurch gebe es gleich einen Wiedererkennungseffekt. “Das ist eine ganz tolle Ebene, unsere Schüler abzuholen“, findet Anja Wacker. Die Vielfalt der Möglichkeiten begeistern sie. „Was man wunderbar einfügen kann sind Gifs“, sagt sie mit einem Schmunzeln. Aber auch Sprachnachrichten sind möglich, zum Beispiel, um pädagogisch nachzuhaken, ob alle Inhalte auch verstanden wurden oder Links zu Erklärvideos beispielsweise der „Sendung mit der Maus“ können eingestellt werden oder zu Tipps für sportliche Betätigungen unter Corona. „So kann jeder auf irgendeine Art und Weise etwas für sich rausziehen“, sind auch die Lehrer angetan von den Möglichkeiten der digitalen Lernwelt.

Denn bei aller Begeisterung wird das Lernen nicht vernachlässigt. „Man muss gucken: Wie baut man das auf? Was ist das Ziel?“, sagt Anja Wacker. Das sei „sehr arbeits- und zeitintensiv“ für die vorbereitenden Lehrer. An der Erlenschule ist derzeit ein fünfköpfiges Team Vollzeit damit beschäftigt. An erster Stelle stand zunächst „sich da reinzufuchsen“, wie Ole Decker bekennt, doch „man muss auch Ideen haben“. Da gebe es momentan eine wahre Flut, vor allem Pinterest sei eine wahre Fundgrube, doch umsetzen und auf die Bedürfnisse der Schüler abstimmen, muss man sie natürlich selbst. Trotzdem können sich die Lehrer an der Erlenschule sehr gut vorstellen, auch nach den Beschränkungen diese Lernweise weiterzuführen. „In abgespeckter Form“, wie Anja Wacker sagt, denn auch den Lehrern fehlt der persönliche Kontakt. Bis zu den Sommerferien läuft es nun erstmal so weiter. „Und dann gucken wir mal“, sagt Sven Mugge.