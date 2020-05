Zum Konzept für den Bereich Bahnhofstraße/Gartenstraße gehört auch die Straßenoberfläche, die verbessert werden soll. (Micha Bustian)

Einstimmig hat der Rat der Stadt Syke am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus Heiligenfelde die Einreichung des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Isek) für das Gebiet um die Bahnhof- und die Gartenstraße entschieden. Die Ratsmitglieder aller Fraktionen waren sich einig, dass dieses Konzept eine große Chance und gute Gelegenheit sei, das „Eingangstor“ zur Stadt wieder attraktiver zu gestalten. Auch der Syker Ortsrat befürwortet dieses Konzept, und Sykes Ortsbürgermeister Peter Jahnke konnte seine Freude kaum verhehlen, dass dort etwas geschieht.

Mit diesem Beschluss bewirbt sich die Stadt für das Städtebauförderungsprogramm. Stichtag dafür ist der 1. Juni. Zudem werden damit die erforderlichen finanziellen Mittel in den folgelgenden Haushaltsjahren bereitgestellt. Das sind derzeit rund 770 000 Euro. In diesem Zusammenhang unterstrich Bürgermeisterin Suse Laue noch einmal, dass der dem Antrag auf Städtebauförderung beigelegte Finanzierungsplan ein vorläufiger sei. Ein derartiger Plan sei für die Antragstellung erforderlich, und er müsse auch Möglichkeiten für die Stadt enthalten, Einnahmen zu generieren. Dazu gehöre nach derzeitigem Stand und geltender Straßenausbausatzung ebenfalls der Anteil der Anwohner.

Anwohner müssen vorerst zahlen

Laue machte jedoch deutlich, dass sich dies in Anbetracht der noch ausstehenden Diskussion und Entscheidung, ob die Stadt Syke ihre Straßenausbausatzung ändert oder abschafft, noch ändern könne. „Sollte die Straßenausbausatzung abgeschafft werden, dann müssen diese Beiträge natürlich nicht von den Anwohnern geleistet werden“, so Laue. In diesem Fall würde sich vielmehr der städtische Anteil um diese Beiträge erhöhen.

Mit dem Aufstellen des Isek sollen erkennbare Missstände und bauliche Mängel sowie funktionale und strukturelle Defizite im Bereich Bahnhofstraße/Gartenstraße beseitigt werden. In der Bauausschusssitzung schilderte Karen Strack, Diplom-Geographin und Geschäftsführerin der Stadterneuerungsgesellschaft, die von der Verwaltung mit der Erstellung ein Konzept zu entwickeln beauftragt war, was dies alles umfassen könnte. Dabei geht es um die Straßen, die Oberfläche selbst, aber auch um den Seitenbereich mit Fußgängerwegen und Grünstreifen. Dazu kommen die angrenzenden Grundstücke und Gebäude, wo Leerstände, Umnutzungen von ehemaligen Schaufenstern sowie Umbauten nicht im Positiven zum Ortsbild beitragen. Unter Einbindung der Eigentümer soll versucht werden, auch dort eine Lösung zu finden, die den Bereich im Ganzen wieder attraktiver erscheinen lässt. Ratsmitglieder betonten in diesem Zusammenhang insbesondere das ehemalige sogenannte Raiffeisengelände.

Im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms gebe es für die Stadt Syke gleich mehrere Möglichkeiten, unter welchen Aspekten dieser Bereich gestaltet werden kann, führte Karen Strack weiter aus. Zum einen für den Bereich „Lebendige Stadt“, der den Erhalt und die Entwicklung der Orts- und Stadtkerne zum Ziel hat. Zum anderen für die Stärkung des sozialen Zusammenhalts durch eine gemeinsame Gestaltung des Lebens im Quartier sowie für das Wachstum und die nachhaltige Erneuerung lebenswerter Quartiere, wozu unter anderem die Begrünung zählt. Sie wies allerdings auch darauf hin, dass es momentan „viel Bewegung“ im Bereich der Städtebauförderung gebe. Eine neue Richtlinie für diese wird nach Aussagen des Ministeriums erst in zwei bis drei Jahren vorliegen. Das sei aber nicht hinderlich bei einer Bewerbung, die jetzt erfolge. Bei einem derartigen städtebaulichen Entwicklungskonzept müsse man ohnehin davon ausgehen, dass Vorbereitung, Erstellung und Umsetzung einen Zeitraum von bis zu zwölf Jahren in Anspruch nehmen können.